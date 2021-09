WORLD BAND FESTIVAL Pepe Lienhard im KKL: Diesem Swing kann die Zeit nichts anhaben Pepe Lienhard und seine Big Band spannten am Sonntag am World Band Festival einen Bogen von bekannten Songs zu grosser Filmmusik. Gerda Neunhoeffer 26.09.2021, 18.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pepe Lienhard (links), hier mit Gesangssolist Kent Stetler, sorgte wie gewohnt für tolle Stimmung. Bild: Nadia Schaerli (26. September 2021)

Pepe Lienhard begeistert seit rund 50 Jahren. Schon mit 12 Jahren gründete der gebürtige Lenzburger seine erste Band. 17-jährig holte er mit seiner ersten Big Band beim Zürich Jazz Festival einen Kategoriensieg. Die Namen, mit denen er seither zusammengearbeitet hat, lesen sich wie ein «Who ist Who» der Unterhaltungsmusik.

Gestern spielte er mit seiner Big Band in der Matinee des World Band Festivals mit «Time to Swing» einen Querschnitt aus Filmmusik, bekannten Songs und Highlights aus seiner langen Karriere. Jung geblieben, voller Elan, ungezwungen plaudernd zu den Besuchern im fast ausverkauften KKL-Konzertsaal, hatte er die Sympathien sofort. Er leitete die vielschichtigen Arrangements mit leichter Hand. Die Band spielte alles perfekt, aber immer swingte stets auch die eigene Begeisterung mit.

Queen-Klassiker und komödiantisches Talent

Dass man «Bohemian Rhapsody» auch mit Big Band spielen kann, wollte Pepe Lienhard der jungen Sängerin Jizelle zunächst nicht glauben. Aber sie konnte nicht nur den berühmten Song «I Will Always Love You» von Whitney Houston mit tiefem Timbre und ausdrucksvoller Stimme ganz zu ihrem eigenen machen, sie hatte auch recht: Wie sie zusammen mit dem Vocal Quartet «Swing4You» und der Big Band den Klassiker von Queen gestaltete, war aussergewöhnlich. Lienhard sagte:

«Ich bin froh, dass ich mich darauf eingelassen habe.»

Und dem Publikum gefiel es erst recht. Die vier Sänger des Quartetts überzeugten auch mit einem Medley aus Hazy-Osterwald-Melodien. Da kam ihr komödiantisches Talent ebenso zur Geltung wie ihre hervorragende Sprache, wogegen sie in dem a cappella gesungenen «Chasing Rainbows» nicht so homogen wirkten.

Gasparini mit 70 Jahren noch wie ein Gummiball

Kent Stetler sang «St.Louis Blues» mit ausdrucksvoller Stimme. Pino Gasparini, mit dem Pepe Lienhard praktisch seit seinen Anfängen zusammenarbeitet, zeigte eine Performance besonderer Art. Mit seinen über 70 Jahren hüpfte er nicht nur wie ein Gummiball, tanzte wie ein Wirbelwind über die Bühne und riss die ganze Band mit: Er sang auch in allen Lagen hervorragend, mit junger, glänzend intonierter Stimme und unbändigem Temperament. Wie er dann in Ennio Morricones «Once Upon a Time in the West» nicht nur die allerhöchsten Töne blendend traf, sondern auch noch Mundharmonika spielte und pfeifend alle Register zog, das war magisch.

Im Medley aus Songs von Udo Jürgens hätte das Publikum vieles mitsingen können. Alle Sänger brachten in «Ich war noch niemals in New York» oder in Sinatras «New York, New York» nochmals ihre Qualitäten ein. Und die Mitglieder der Big Band traten auch solistisch öfter hervor; herrlich, wie zwei Saxofonisten in «Jumpin’ at the Woodside» einander zu immer höheren Leistungen anstachelten. Oder wie in «Sing, sing, sing» von Benny Goodman der Drummer mit einem minutenlangen Solo den Saal erbeben liess.

Infos zum weiteren Programm des Festivals: www.worldbandfestival.ch