Dieser Zuger schreibt von Geistesblitz zu Geistesblitz Auch in seiner neuesten Sammlung erweist sich der Zuger Autor Felix Renner als Meister des oft zu Unrecht geringgeschätzten Aphorismus. Charles Linsmayer 27.07.2020, 05.00 Uhr

Oberflächlichkeit ist ihm ein Greuel: Felix Renner in seinem Studierzimmer. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 14. Juli 2020)

Er ist uralt, der Aphorismus, ein kurzer, träfformulierter Gedanke in Prosa, der etwas Entscheidendes schon im Namen trägt, führt man ihn doch auf das altgriechische Wort für «ab-» oder «ausgrenzen» zurück. Ein Grieche, der Arzt Hippokrates, hat den Begriff um 400 vor Christus in seinen «Aphorismoi» erstmals verwendet. Beispiel: «Was uns am Leben erhält, kann uns auch krank machen.»

Erasmus von Rotterdam, Lichtenberg, Goethe formulierten Aphorismen, auch Kafka oder Karl Kraus. Bis hin zu Mani Matter findet man Aphorismen – «Es muss, wer ehrlich ist, durch viel Gelächter gehen, durch einen Wald von Spott den Pfad sich suchen» –, und auch Kurt Marti hat in seinen letzten Jahren im Altersheim noch zum Aphorismus gefunden: «Was einem leicht fällt zu glauben, verführt zu Leichtgläubigkeit.»

Aphorismus als Lebensaufgabe

Sich ganz und gar auf den Aphorismus als literarische Gattung beschränken – dazu gehören nebst einem lebendigen Blick auf die Welt und ihre Abgründigkeit und einem nie versiegenden Einfallsreichtum die Unverdrossenheit, dem einmal gewählten Genre treu zu bleiben, aber auch der Mut, eine eigene Meinung zu vertreten. Genau dies zeichnet ganz offenbar den 1935 in Zug geborenen Felix Renner aus, der als Jurist in der Zuger Staatskanzlei gearbeitet hat und auch als Journalist tätig war. Schon 1971 begann er, Aphorismen zu publizieren, das «aphoristische Kaleidoskop» des neuen Bandes «Das unerträgliche Schwinden der Reflexion» ist seine achte Aphorismensammlung.

Es ist Felix Renner unerträglich, dass die Bereitschaft zur Reflexion, zu einem facettenreichen und vieldeutigen Denken zu Gunsten einer oberflächlichen Geschwätzigkeit im Schwinden begriffen ist, denn, wie einer seiner Aphorismen heisst:

«Reflexionsverzicht ist Souveränitätsverzicht.»

In einem breiten Spektrum von Themen, von den grossen Lebensrätseln über die Psychologie, der Kommunikation, dem Endzeitpessimismus, dem Umgang mit der Sprache, der Philosophie bis zur Politik und deren schweizerischen Ausprägung führt er uns vor, zu was für immer wieder verblüffenden Resultaten man kommt, wenn man über etwas ernsthaft nachdenkt und in die Tiefe reflektiert. Da entpuppt sich Selbstbesinnung als Trost beim Nachlassen der Kräfte: «Wenn die äusseren Räume des Möglichen schrumpfen, gibt es allemal Wege nach innen.» Enthüllt der Wohlstand eine unerwartete Kehrseite:

«Die Klinge wird am Stein geschärft – die Dekadenz am Wohlstand.»

Entlarvt Schadenfreude sich selber: «Schadenfreude ist der Lichtblick der Freudlosen.»

Wer meint, nie genug aktiv sein zu können, steht unversehens vor einer Alternative: «Die sinnlose Aktivität, die du bleiben lässt, ermöglicht die sinnreiche Passivität, die du brauchst.» Einen überraschenden Zusammenhang deckt das kurze Sätzchen «je vernetzter, desto verletzter» auf, und dass der Spruch «Papier nimmt alles an» Aktion und Reaktion beinhaltet, verrät der Satz «Die einen lügen wie gedruckt, die anderen glauben jede gedruckte Lüge». Auf einer sorgfältigen Analyse des Verhaltens der Mächtigen beruht die folgende Erkenntnis: «Populisten versprechen alles – und bleiben am Ende alles schuldig.» Die Relativität einer geläufigen Bezeichnung deckt das Sätzchen auf: «Es gibt kaum etwas Tristeres, als grosse Literatur mit der Banalisierungsvokabel ‹Belletristik› abzustrafen.»

Das eigene Denken schärfen

Den Kult der «-Ismen», Moden und Trends in Beziehung zu abnehmender Religiosität setzt die Erkenntnis: «Wir leisten uns viel mehr säkulare Religiosität, als uns ursprünglich abhandenkam.» Und schliesslich stellt eine harmlos daherkommende Beobachtung die Frage, ob wir vor der Relativität aller Erscheinungen wirklich erkennen können, was bedeutend ist. Da heisst es nämlich:

«Auch die Schleimspur einer Nacktschnecke glänzt in der Sonne.»

Wie aber ist eine Aphorismensammlung wie die von Felix Renner zu gebrauchen? Will man nicht einfach neugierig von Geistesblitz zu Geistesblitz zappen, empfiehlt es sich, das Büchlein griffbereit ins Büchergestell zu stellen. Für Momente, in denen wir um einen Ausdruck ringen und froh sind, an Felix Renners Gedankenfülle unsere eigenen Urteile und Erkenntnisse schärfen zu können. Denn wie sagte schon Voltaire: «Das Bessere ist der Feind des Guten.»

Felix Renner: Das unerträgliche Schwinden der Reflexion. Bucher Verlag 160 S. Fr. 23.90