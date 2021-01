literatur Dieses Verlegerpaar liebt das Eigenwillige: Gianni und Flurina Paravicini erzählen vom neuesten Werk ihres Verlags Das neueste Werk im Verlag Edizioni Periferia wiegt schwer und erzählt ironisch-poetisch von der Welt. Die Autoren: Die Künstler Lutz & Guggisberg. Susanne Holz 25.01.2021, 05.00 Uhr

Sie freuen sich über das neueste Buch ihres Verlags: Flurina und Gianni Paravicini-Tönz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Januar 2021)

Diese zwei haben eine gemeinsame Passion: Kunst und Kunstbücher. Unlängst ist im Verlag von Flurina und Gianni Paravicini-Tönz ein ziemlich dickes Werk erschienen, das nicht nur schwer wiegt, sondern seinen Verlegern auch ein grosser Grund zur Freude ist: «Vergleichende Komparatistik», so ist es betitelt. Das Buch zeigt die imaginäre Bibliothek des Künstlerduos Lutz & Guggisberg.

«Ein Wahnsinnswerk», findet Gianni Paravicini. Flurina Paravicini erklärt, man interessiere sich für Kunst, die eine eigene Sprache habe und mit Eigenwilligkeit berühre. 2019 erhielten Flurina und Gianni Paravicini-Tönz und ihre Edizioni Galleria Periferia den Kulturförderpreis des Kantons Luzern. Die Kulturförderungskommission beschrieb die beiden als «ein besonders engagiertes Paar, das die Luzerner Kunst- und Kulturszene seit vielen Jahren mitprägt». Die Paravicinis geben nicht nur Kunstbücher heraus (Edizioni Periferia), sondern betreiben an der Unterlachenstrasse in Luzern auch die Galleria Periferia.

«Am Puls des Zeitgenössischen stehen»

Das Paar, er Forstingenieur im Ruhestand und sie Dozentin und Studienleiterin an der Musikhochschule Luzern, brennt schon lange für die Kunst. Man fragt die studierte Musikerin, was Kunst und Musik denn verbinde. «Musik und Kunst haben viele Schnittflächen», findet Flurina Paravicini. Es sei spannend, mittels Musik wie Kunst am Puls des Zeitgenössischen zu stehen. Und sich zu fragen, was hört, was sieht man in zehn Jahren noch, was verändert sich in der Gesellschaft? Naturwissenschafter Gianni Paravicini erzählt, bei seiner Tätigkeit im Wasserbau stets kreativ gedacht zu haben.

Kreativ und leidenschaftlich betreiben die beiden nun auch seit gut 30 Jahren ihren Verlag und ihre Galerie. 1993 erschienen die ersten beiden Bücher: zu Anton Egloff und Heinz Stalder. Über 200 Titel haben die Paravicinis inzwischen im Regal stehen, zwischen zehn und 15 Titel geben sie jährlich heraus – viele dieser Editionen wurden in der Reihe «Die schönsten Schweizer Bücher» ausgezeichnet. Man habe ein Stammpublikum mit einem speziellen Interesse, erklärt das Verlegerpaar. Die Titel der Edizioni Periferia interessierten nicht die breite Masse.

«Unsere Radikalität macht den Verkauf schwieriger.»

Die Paravicinis arbeiten international. Sie besuchen die Buchmessen in Paris, Berlin, Basel, New York. Sie haben Verlagsvertreter in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den USA. Das Paar betont: Würde man nur regional denken, könnte man nicht überleben. Man sei auf ein nationales und internationales Publikum angewiesen. Auf Museumsleute und Kunstsammler aus der ganzen Schweiz, die zu den Ausstellungen in der Galleria Periferia kämen. Denn: Die Kosten für Verlag und Galerie stemmen die beiden privat. «Die monatlichen Grundausgaben sind enorm. Allein die Miete für die Galerie und die Kosten für die Lagerung der Bücher.»

Enorm ist auch das neueste Buch, nicht nur, was sein Gewicht, sondern auch, was seine Ausstrahlung betrifft. Es zeigt die imaginäre Bibliothek von Lutz & Guggisberg: In über 20-jähriger Arbeit haben Andres Lutz und Anders Guggisberg rund 450 Buchmodelle gestaltet, welche auf ironische, kritische, poetische Art die real existierende Welt der Bücher und damit verbunden die Welt überhaupt reflektieren. Es handelt sich um Sperrholzstücke in Buchform. Bestseller neben Büchlein. Die Welt durch die Brille von Lutz & Guggisberg.

Lutz & Guggisberg «Vergleichende Komparatistik». Herausgegeben von Edizioni Periferia. Hardcover, 520 Seiten. Gestaltung: Selina Bütler, Zürich. ISBN 978-3-907205-07-5. CHF 95.00 www.periferia.ch