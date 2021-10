Klassik-Festival «Zwischentöne» Engelberg setzt auf Diversität in der Musik wie in der Liebe Das Festival «Zwischentöne» in Engelberg erzählt musikalische Liebesgeschichten – mit Freunden und Ian Bostridge als «Special Guest». Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 13.10.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich komme mir vor wie ein Kind im Sandkasten, das unter vielen Spielsachen und Möglichkeiten wählen kann», lacht Mary Ellen Woodside und meint ihre Arbeit am Programm für das Kammermusikfestival «Zwischentöne» in Engelberg (15. bis 17. Oktober). Durchgeführt wird dieses seit sieben Jahren von einem der renommiertesten Schweizer Streichquartette, dem Merel Quartett. Als dessen erste Geigerin ist Mary Ellen Woodside die künstlerische Leiterin des Festivals.

International gefeiert: das Merel Quartett um die Geigerin Mary Ellen Woodside, die künstlerische Leiterin des Festivals «Zwischentöne». PD

Der Auslauf, den sie da hat, zeigt sich daran, wie vielfältig sich das Motto «Affairs of the Heart», also Liebesgeschichten, durch variable Besetzungen auch innerhalb der einzelnen Konzerte gestalten lässt. Das reicht schon im Eröffnungskonzert von Duos für Klavier mit Geige oder Cello bis zum Klavierquintett von César Franck. In den weiteren Konzerten bis Sonntag kommen zum Merel Quartett dreizehn Musikerinnen und Musiker dazu, darunter der Klarinettist Reto Bieri, der Pianist Werner Bärtschi oder die Sopranistin Irina Ungureanu. In drei Konzerten tritt zudem als «Special Guest» der Tenor Ian Bostridge auf.

«Special Guest» Ian Bostridge passt ins Festivalprofil

Möglich macht die Vielfalt ein Festivalmodell, das nicht Stars für einzelne Konzerte «einfliegt», sondern auf einem Stamm von Musikerfreunden beruht, die diese drei Tage vor Ort zusammen verbringen. Ist das in Coronazeiten auch ein Vorteil, weil man quasi familiär unter sich bleibt und sich im gegenseitigen Vertrauen die Gretchenfrage nach der Impfung stellen kann?

Für Mary Ellen Woodside spielt dieser Aspekt keine spezielle Rolle: «Dass die Zertifikatspflicht nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Musiker gilt, ist für uns selbstverständlich. Und dass wir als Musiker alle geimpft sind, gehört für mich klar zur Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.»

Neben Musikerfreunden lädt das Merel Quartett aber auch immer neue Gäste ein, die ins Festivalprofil hineinpassen. Dazu Woodside:

«Das sind alles Musiker, die ein breites stilistisches Interesse haben und neben solistischen Auftritten ein Schwergewicht auf Kammermusik setzen.»

So war Ian Bostridge nicht nur ein Wunschkandidat, weil er einer der «weltbesten Liedsänger» ist, sondern weil er auch in Kammermusikprojekten mitwirkt.

So singt er am Sonntag Schuberts «Müllerin» (17. Oktober, 14.30). Am Samstagabend tritt er nicht nur mit Klavierbegleitung auf (in Liedern von Schubert und Brittens «Sonetten von Michelangelo»), sondern auch in R. Vaughan Williams’ «On Wenlock Edge» für Tenor, Klavier und Streichquartett (16. Oktober, 18.00/20.00).

Kursaal Engelberg und ein Hauch von Tango in der Belle Epoque

Mit Bostridge als prominentem «Special Guest» will das Festival noch vermehrt Publikum aus dem Einzugsgebiet zwischen Luzern, Zürich und Basel anziehen. Denn erstmals finden alle zehn Konzerte im frisch restaurierten Kursaal Engelberg statt, der deutlich mehr Plätze bietet als in früheren Jahren der Barocksaal im Kloster.

Für die «Experimentierfreude» in Engelberg steht die Late Night vom Freitag, die die Sopranistin Irina Ungureanu mit einem Ensemble um den Bandoneonisten Luciano Jungmann, den Pianisten Claudio Martinez Mehner und den Klarinettisten Reto Bieri zusammenführt. Mary Ellen Woodside erklärt:

«Ezequiel Viñaos Vertonungen von Liebesgedichten von Pablo Neruda sind vom Tango und nordafrikanischer Musik angehaucht und bieten den Musikern viel Freiraum.»

«Zwischen den Liedern erhält jeder Gelegenheit für eine Improvisation. So entstehen die ‹Sonetos de Amor› auch in der Abfolge bei jeder Aufführung neu.»

Romantische Liebe im Zeichen von Gender und Diversität

Selbst dem uralten Thema der Liebe lassen sich aktuelle Aspekte abgewinnen. Im Eröffnungskonzert stellt sich bei Beethovens Variationen über Mozarts «Bei Männern, welche Liebe fühlen» die Frage, wie «genderspezifisch» historische Darstellungen der Liebe sind. Deshalb stehen im Schlusskonzert Romanzen von Clara Schumann auf dem Programm.

In den «Sonetten von Michelangelo» von Benjamin Britten, «der bekanntlich sehr in seinen Tenor Peter Pears verliebt war», macht die Übersetzung im Programmheft die homoerotischen Aspekte deutlich, die in älteren Übersetzungen übergangen wurden. Die erotische und lustige Seite der Liebe wird ausgelebt, wenn der Schauspieler Matthias Neukirch am Sonntag Gedichte aus dem 17. Jahrhundert zu Musik unter anderem von John Dowland spricht («Musik&Literatur», 17. Oktober, 11.15).

Zur Diversität trägt aber auch die Musik selber bei. So steht die für die grosse Liebe zuständige Romantik, die mit einer Brahms-Matinee (Samstag, 16. Oktober, 11.00) oder Werken von Schumann und Dvorak vertreten ist, im Dialog mit zeitgenössischer Musik. Und die kann so «stimmungsvoll» sein, sagt Woodside, wie Gérard Wyss’ «Notturno», das sie zwischen Scelsi, Britten und Brahms mit ihrem Quartett sowie Klarinette und Klavier zur Uraufführung bringt.

Festival «Zwischentöne» Engelberg: Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Oktober; weitere Infos: www.zwischentoene.com.