Ehrung Edith Flückiger wird mit Innerschweizer Filmpreis ausgezeichnet – «ich bewege mich zwischen Film und Kunst» Ausblick auf den Innerschweizer Filmpreis, Teil 2: Mit Edith Flückigers «Von weiter Zeit» wird erstmals ein experimentelles Werk geehrt. Es ist ein anregender Kurzfilm über unsere innere Stimme. Regina Grüter 28.02.2021, 14.41 Uhr

Edith Flückiger mit einer Szene ihres Experimentalfilmes «Vor weiter Zeit» im Hintergrund. Bild: Pius Amrein (Emmen, 26. Februar 2021)

Jetzt sei wirklich Schluss. Ganz sicher ist sich Edith Flückiger aber nicht, dass ihr experimenteller Kurzfilm «Von weiter Zeit» tatsächlich den Abschluss einer mehrjährigen künstlerischen Auseinandersetzung mit diesem Ort bildet. Dieser Ort ist ein Haus, an einem ruhigen Weiher gelegen. Eine Fotoarbeit sowie drei Video- und Audioinstallationen gehören in denselben Themenkomplex. Tatsache ist, dass die Künstlerin und Leiterin der Studienrichtung Video an der Hochschule Luzern – Design & Kunst für «Von weiter Zeit» mit einem Innerschweizer Filmpreis ausgezeichnet wird. Zum ersten Mal wird damit in der dritten Ausgabe des Filmförderpreises der Albert Koechlin Stiftung vom 6./7. März ein Werk gewürdigt, das weder eindeutig Dokumentar- noch Spielfilm ist. «Von weiter Zeit» ist beides und noch mehr.

Edith Flückiger sieht sich in erster Linie als Künstlerin. «Ich bewege mich im Grenzbereich von Film und Kunst», sagt die 60-Jährige im persönlichen Gespräch. Wie die angesprochenen Installationen ist «Von weiter Zeit» im Dreierteam mit Ralph Kuehne (Visuelle Supervision) und Beni Mosele (Sounddesign/Mischung) entstanden. Flückiger arbeitet mit konkreten Bildern. Diese hat sie über viele Jahre an diesem Ort gesammelt – wo sich der konkret befindet, ist nicht von Belang. «Ich versuche die Bilder so aufzuladen, dass sie die abgebildete Realität übersteigen.» Sie sucht Bilder für innere Zustände, weckt Assoziationen und regt die Reflexion an.

Soundtrack verstärkt die subjektive Komponente

Wir sehen Aufnahmen aus der Videoinstallation «Als sie die Augen aufschlägt…»: Den Mond, der sich im Wasser spiegelt und seine runde Form verliert, ein weisses, waberndes Etwas; und hören die Stimme aus der Video- und Audioinstallation «Weite Zeit»: «Seit Tagen bin ich nun allein in einem Haus an einem abgelegenen Weiher», spricht die Icherzählerin (Susanne-Marie Wrage). «In dieser Situation dehnt sich das Innerräumliche aus», sagt Flückiger. «Ein Teil davon ist die innere Stimme.»

Das Alleinsein, die Einsamkeit, die Stille beeinflussen die Wahrnehmung des Selbst in seiner Umgebung. Ein Räuspern, ein Husten – nur um sich zu versichern, dass man noch hier ist. Die Kamera blickt erst von aussen aufs Haus, richtet sich an vertikalen und horizontalen Beschränkungen aus. Am Schluss der Blick hinaus auf die Landschaft, die sich im Wasser spiegelt. «Es geht um die veränderte Wahrnehmung an diesem verlassenen Ort», erklärt Flückiger. «Auf einmal wird man sich der eigenen inneren Stimme gewahr, die nicht über das Gehör wahrgenommen wird, die man aber doch hört.»

Aussen und innen, oben und unten, statisch und in Bewegung, real und surreal. Edith Flückigers künstlerische Auseinandersetzung mit der Welt lässt sich in Gegensatzpaaren umschreiben. Der ultimative Gegensatz: das endliche Ich im unendlichen Universum. Die Fragilität der menschlichen Existenz und die Vergänglichkeit sind Themen, die Edith Flückiger umtreiben. Wie sind wir auf dieser Welt verortet?, fragt sie. «Wir sind eingebunden in die physikalischen Kräfte», sagt Flückiger. Im Video «und vergesse an guten Tagen…» werden sie kurzzeitig ausgehebelt: Ein Kind beim Schaukeln, ein Sprung ins Wasser, bei dem man kurz die Orientierung verliert.

Das Bild einer Schaukel findet sich auch im Mittelteil des nun prämierten Werks; in diesem Teil setzt die Ich-Stimme aus, Bild und Sound übernehmen und zeigen die umgebende Welt. Eine Welt, die ständig in Bewegung ist, auch wenn es nur Lichtpunkte sind, die auf einem Holzbalken vibrieren. Die Erde dreht sich und der Mensch mit ihr, wie Flückiger es in der bewegten Typografie-Erzählung «drinnen & draussen» zum Thema macht. Der Soundtrack in den verschiedenen Arbeiten verstärkt die subjektive, surreale Komponente. In der Stille werden Geräusche intensiver wahrgenommen, der Wind kann im Kopf einen eigenen, sphärischen Soundtrack generieren. Die Landschaft birgt ihren eigenen Rhythmus, wummernde Klänge suggerieren eine Welt im Fluss.

Vom Journalismus zur Kunst

1960 in Wien geboren, ist Edith Flückiger in München aufgewachsen. Dort, an der Maximilian-Universität, und später am Medien-Ausbildungszentrum Luzern hat sie Journalismus studiert. Während zehn Jahren arbeitete sie als freie Journalistin im Bereich Politik für Schweizer Tageszeitungen und Magazine, zuletzt für den «Beobachter». Investigativer Journalismus war ihr Ding: Mittels aufwendiger Recherche Missstände aufdecken, Wissen vermitteln. Die Zweitausbildung im Fachbereich Video an der heutigen Hochschule Luzern – Design & Kunst absolvierte sie mit dem Ziel, journalistisch mit dem Bewegtbild arbeiten zu können. Doch während der Ausbildung haben sich ihre Interessen verschoben. Fehlendes Wissen sei schon lange nicht mehr das Problem, sagt Edith Flückiger. «Wir zerstören zum Beispiel unsere Umwelt im exakten Wissen darum, wohin das führt.»

In der Welt der Bilder hat die Künstlerin Mitte der 90er-Jahre ihre Ausdrucksform gefunden. «Natürlich geht es mir darum, zum Nachdenken anzuregen, aber es soll immer auch eine sinnliche Erfahrung sein», sagt Flückiger. Auch haben ihre Arbeiten etwas Verspieltes. Hat man «Von weiter Zeit» gesehen, beginnt man bewusst die eigene Stimme im Kopf zu hören. Diese kann eigene Gedanken kommentieren, aber auch einen Prince-Song mit dessen Stimme singen, ohne auch nur einen lauten Ton von sich zu geben. Aber, so sagt die Icherzählerin im Film: «Je intensiver ich versuche, die Stimme zu verorten, desto stummer wird sie.»

Hinweis: Am Wochenende vom 6./7. März können alle 15 prämierten Filme für pauschal Fr. 10.– per Streaming geschaut werden. Infos: www.innerschweizerfilmpreis.ch