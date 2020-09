Ehemalige psychisch Kranke wollen anderen Betroffenen helfen: «Recovery ist mehr als Genesung» Wie finden Menschen mit einer psychischen Erschütterung zu einem lebenswerten Leben? Der Zuger Marco Bühler will eine entsprechende Weiterbildung in der ganzen Region vernetzen. Und hat selber eine solche Krise erlebt. Christian Hug 19.09.2020, 05.00 Uhr

Marco Bühler hatte selber psychische Probleme. Gerade deswegen kann er heute anderen Menschen helfen. Bild: PD

Es ist erst wenige Jahrzehnte her, als sich unser Verständnis von psychischen Beeinträchtigungen oder Krisen zu wandeln begann. Psychische Beeinträchtigungen galten davor einfach als dauerhafter Schaden im Kopf, der im Gegensatz zum Beispiel zu einem Beinbruch oft nicht zu beheben war. Wie man heute weiss, ist dem aber nicht so.

Der Anstoss, dieses Stigma zu überwinden, kam vor allen von Betroffenen selbst. Sie fragten sich: Wie kann ich dieser Diagnose etwas Positives abgewinnen, die Reduktion auf die Diagnose überwinden und so mein Leben verbessern?

Die Erkrankung als Freund betrachten

Entscheidend bei der Suche nach Antworten waren eine umgekehrte Betrachtungsweise und ein erweiterter Blickwinkel: Was ist, wenn ich meine psychische Erkrankung nicht als Feind bekämpfe, sondern als Freund annehme? Und was kann ich von so einem Freund lernen?

In den späten 1980er-Jahren erschienen erste Bücher zur neuen Denkart, sie trugen Titel wie «Krankheit als Weg». Heute spricht man von «Recovery» und verändert erneut die Psychiatrie und damit auch die Gesellschaft. Im Oktober beginnt die erste Recovery-Modul-Weiterbildung für Betroffene in der Schweiz. Der Zuger Marco Bühler will Recovery in der ganzen Zentralschweiz vernetzen.

Ein langer Leidensweg

Marco Bühler ist 55 Jahre alt und Lehrer am Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Luzern im 50-Prozent-Pensum. Die andere Hälfte seiner Zeit ist er als Erwachsenenbildner und Meditationslehrer unter anderem im Lassalle-Haus und im Auftrag der Stiftung Pro Mente Sana als Recovery-Netzwerker unterwegs. Oder sprichwörtlich zu Fuss auf Wanderung.

Seine Lebensgeschichte steht exemplarisch für das Thema, für das er einsteht. Er bezeichnet sich selber als «Mensch mit psychischer Erschütterung» – der gerade wegen seiner Krankheit ein lebenswertes Leben gefunden hat.

Seine Leidensgeschichte begann schon früh: Sein Vater war diagnostiziert manisch-depressiv und konnte nur sporadisch arbeiten, die Mutter war diagnostiziert depressiv. Eine schöne Kindheit sieht anders aus.

Marco Bühler schwor sich, dass ihm nicht das Gleiche wie seinen Eltern widerfahren würde, und begann, eine Fassade der Härte aufzubauen. Innerlich blieb der Druck aber bestehen. Mit den Jahren verengte sich diese Gespaltenheit zu einem innerlichen Tunnel, in dem er immer tiefer feststeckte. Matura und Rekrutenschule klappten einigermassen. Aber in der Offiziersschule kam der Zusammenbruch: Suizidversuch, gerade noch mal gutgegangen, ein paar Gespräche mit Ärzten.

Marco absolvierte die Bankfachausbildung, das Nachdiplomstudium in Unternehmensführung sowie den eidg. Fachausweis in Erwachsenenbildung und schaffte es bei der Luzerner Kantonalbank bis zum stellvertretenden Kreditchef. Aber 2001 kam der totale Kollaps: Burn-out, drei Monate psychiatrische Privatklinik Meiringen. Die Ärzte fanden heraus, dass ein Sturz auf den Hinterkopf in seiner Teenagerzeit zu einer schweren Hirnerschütterung mit einer Hirnblutung im Frontalkortex geführt hatte – mit dauerhaften Auswirkungen auf die Psyche. Diagnose, medizinisch korrekt formuliert: mittelschwere bis schwere Depression mit wiederkehrenden Episoden.

5500 Kilometer zu Fuss, auch auf dem Jakobsweg

Was nun? Marco musste irgendwie wieder zu sich selber finden. Aber wer war er denn? Schon nach dem ersten Klinikaufenthalt begann er zu wandern. Erst ein paar Kilometer, dann ein paar Tage, schliesslich der Jakobsweg bis nach Santiago de Compostela. Bis heute sind es 5500 Kilometer. Gleichzeitig kam die Scheidung von seiner Frau in Gang. Just an dem Tag, als die Scheidungsurkunde in seinem Briefkasten lag, lernte er eine Frau kennen, die er drei Jahre später heiratete. Aber zuvor, nur ein Jahr nach seinem Burn-out, kam es zum zweiten Zusammenbruch. Noch einmal drei Monate Privatklinik Meiringen. Vier Jahre später folgte der dritte Klinikaufenthalt. Marco begann wieder zu wandern. Unterwegs kam er zur Ruhe, worin er eine Kraft fand, die ihm guttat. Er ging der Kraft nach und entdeckte die Spiritualität. Besuchte Klöster in Myanmar und Nepal und Schamanen in Südamerika. Landete bei der Zen-Meditation. Marco kündigte seinen Job bei der Bank und begann ein berufsbegleitendes Pädagogikstudium.

Dank eigener Erfahrung andere Menschen begleiten

«Irgendwann kamen andere Betroffene auf mich zu und fragten: Wie hast du es geschafft, aus der Krise zu finden?», erzählt Marco Bühler. «So ergab es sich, dass ich anfing, andere Menschen mit psychischen Erschütterungen auf ihrem Weg zu begleiten. Zwar ziemlich ‹handglismet›, aber ich sprach mich immer mit meiner Psychotherapeutin ab.» Spiritualität, sagt er, sei nur eine von sehr vielen Möglichkeiten, aus der Krise zu finden. «Anderen hilft es mehr, zum Beispiel ein Instrument zu lernen.»

Es war vor drei Jahren, als seine «Supervisorin», wie er seine ehemalige Psychotherapeutin heute nennt, ihn fragte, ob er eine Ausbildung zum Peer machen will. Peer? Eine neue Idee: Leute mit eigener Erfahrung von psychischer Erschütterung, die eine Ausbildung machen, damit sie andere psychisch erschütterte Menschen auf ihrem Weg fachlich begleiten können – und zwar sowohl in den Kliniken als auch im Alltag.

So fand Marco Bühler zur in den USA entstandenen Recovery-Bewegung, die erst nach der Jahrtausendwende Schweiz erreichte, vor allem durch das Engagement des Sanatoriums Kilchberg, der Stiftung Pro Mente Sana und des Vereins Ex-In Schweiz: Die schweizweit aktive Stiftung Pro Mente Sana entwickelte Kurse und Seminare für Betroffene. Das Sanatorium Kilchberg schulte sowohl Betroffene als auch Fachleute. Und der Verein Ex-In Schweiz etablierte 2010 die Ausbildung zum «Peer». Diese dauert 18 Monate und beinhaltet unter anderem 190 Stunden Praktikum in einer psychiatrischen Institution. Das Wort Peer stammt aus dem Englischen und bedeutet Kollege. Recovery bedeutet Genesung.

Nicht Gnade empfangen, sondern selber etwas geben

In der Praxis heisst die neue Weiterbildung: regelmässige Seminare für Betroffene, die im Gegensatz zu Selbsthilfegruppen von Peers und Fachspezialisten begleitet werden. Die Kurse sollen den Betroffenen nach dem Klinikaufenthalt, in Wohninstitutionen oder in ambulanten Behandlungen neue Wege aufzeigen. «Gerade die Zeit nach der Klinik ist sehr wichtig», erklärt Marco Bühler. «Die Betroffenen müssen alleine zurück in den Alltag finden. Das gelingt nicht allen. In dieser Phase geschehen viele Suizide von Betroffenen.»

Wie schon bei der erwähnten umgekehrten Betrachtungsweise einer Diagnose ist auch bei Recovery der Grundgedanke eine neue Sicht: Betroffene sollen nicht von den sogenannt Gesunden gnädig wieder in deren Kreis aufgenommen werden. Sondern sie sollen der Gesellschaft etwas bieten, das sie nur aufgrund ihrer eigenen Erfahrung geben können.