Lucerne Festival: Debut-Konzerte spielen verrückt

Lucerne Festival Debut-Konzerte im «Airplane»-Höhenflug: Frank Dupree improvisiert im Jazz-Style Die Debut-Reihe des Festivals ist immer wieder für Entdeckung gut. In den Konzerten diese Woche konnte man am Donnerstag abheben mit dem Pianisten Frank Dupree und seinen Improvisationen im «Jazz-Style». Gerda Neunhoeffer 26.08.2021, 20.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Ciobanu eröffnete sein Rezital in der Lukaskirche mit einem «crazy» Chopin. Peter Fischli/Lucerne Festival

Die Débutkonzerte setzen mit ihren Programmen das Festivalthema erstaunlich griffig um und sind damit – ebenfalls jeweils über Mittag – eine Erweiterung der Reihe «Verrückt». Und sie begeistern damit ein zahlreiches Publikum.

So kündigte der vielseitige Pianist Frank Dupree gestern in der Lukaskirche «einen der verrücktesten Komponisten» an, «die es gibt»: George Antheil (1900-1959), der diesen Ruf mit seiner futuristischen Klaviersonate «The Airplane» einlöste. In ihr fliegt man direkt in das «so schnell wie mögliche» Spiel, es donnert heftig, dann wieder scheinen kleine Vögel um das Flugzeug zu schwirren.

Improvisationen über Jazz und Strawinsky

Für solche Verrücktheiten braucht es einen exzellenten Pianisten wie Dupree, der sich auch mit hohem Improvisationstalent in die Herzen der Besucher spielte. In den Sog der «Phrygian Gates» von John Adams zieht er hinein, indem er die schwierigen Verzahnungen punktgenau und mit reichen Schattierungen spielt. Verrückungen führen in impressionistisch magische Klangwelten, die sich in Ravels kurzem Prélude a-Moll vertiefen.

Welch ein Kontrast dann zu Gershwins «Three Preludes» und Nikolai Kapustins (1937-2020) «Preludes in Jazz-Style». Dupree ergänzt sie mit Improvisationen, die man von der Komposition nicht unterscheiden kann. Die Fingerfertigkeit des Pianisten steht dabei seinem Feeling für Swing, Blues und Free Jazz in nichts nach. Wie vielfältig seine Improvisationskunst ist, zeigt Dupree an Themen von Strawinsky: Da leuchtet es aus «Sacre du Printemps», verdunkelt sich in drohenden Akkorden und kehrt in lieblichen Gesang zurück.

Überspitzte und hingestampfte Kontraste

Auch der rumänische Pianist Daniel Ciobanu begann sein Début am Dienstagmittag mit dem Scherzo Nr. 2 von Chopin, weil es für ihn unglaublich «crazy» sei. Er dehnte die Pausen, griff mächtig in die Tasten, spielte leidenschaftlich und mit extremer Dynamik.

Dann stürzte er sich in Modest Mussorgskys «Bilder einer Ausstellung», stampfte mal mit dem Fuss auf oder zog sich in filigrane Töne zurück. Kontraste wurden überspitzt, verrückt, auch mal auf Kosten der Genauigkeit.

Ciobanu verharrte kurz in einer Art Meditation, bevor er die Glockenimitationen in «Carillon nocturne» von George Enescu wie in Trance schwingen liess. Schon bei Mussorgsky meisselte er die Glockenschläge am Ende ebenso klar heraus wie später in Prokofjews 7. Klaviersonate. Schliesslich liess sein rhythmisch-energisches Spiel in den abschliessenden Walzermotiven in Alfred Grünfelds «Soirée de Vienne» nicht merken, wie virtuos auch sie gesetzt sind.