KKL Luzern Das Luzerner Sinfonieorchester als «Booster» gegen Klassikroutine Das Luzerner Sinfonieorchester macht Ammann und Bruckner zum Ereignis – über eine luxuriöse Zugabe hinweg. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 12.05.2022, 18.53 Uhr

Schumanns im Sandwich: Luzerner Sinfonieorchester mit Dirigent Michael Sanderling und Pianist Seong-Jin Cho. Bild: Dominik Wunderli

Beim Programm des Luzerner Sinfonieorchesters am Mittwoch konnte man mit Mani Matter sinnieren über die «Dialäktik» von Sandwiches mit Fleisch in der Mitte und «undefür» und «obe drüber» Brot. Denn äusserlich war das ein konventionelles Sandwich-Programm: mit kurzem Auftakt, einem Solo-Konzert in der Mitte (Schumanns Klavierkonzert) und einer Sinfonie zum Abschluss (Bruckners Dritte).

Aber die Verhältnisse wurden dadurch umgekehrt, dass die Ouvertüre ein faszinierendes Stück zeitgenössischer Musik war, Dieter Ammanns «Boost». Das Luzerner Sinfonieorchester hatte es 2002 uraufgeführt, jetzt setzte es Chefdirigent Michael Sanderling zur breit angelegten Hommage zum 60. Geburtstag des Komponisten aufs Programm. Und man war gespannt, ob die Reihen­folge eher dem neuen Werk oder den Klassikern schaden oder zugutekommen würde.

Zaubergarten auf leerer Leinwand

Gut daran war, dass man das zeitgenössische Werk quasi mit frischen Ohren hören konnte. Und so beginnt auch das Werk mit einer Klanggeste, die, einer leeren Leinwand gleich, nichts voraussetzt und vorzeichnet.

Aber das Stück kommt soghaft in Fahrt, wenn sich Horn­rufe, Schlagwerkkaskaden oder Holzbläserfanfaren zu einem ersten giftigen Akzent verdichten. So entwickelt sich das Werk über Klangflächen, in deren Innern es rhythmisch zu brodeln und farbig zu schillern beginnt, bis sie sich immer dichter zu dramatischen Eklats zuspitzen. Ammann gibt dem Geschehen bei aller Bewegtheit einen fassbaren Verlauf, indem er Abschnitte durch solche Höhepunkte voneinander absetzt und jedem der Teile ein eigenes Gepräge gibt. Die Bässe stampfen, repetitive Motivschichten wandern wie Themen durch die Klangwelt, zart blühen Streichergewebe auf.

Solche Momente von Schönheit und das Verlöschen zum Schluss hin, das das «Booster»-artige Vorwärtsdrängen unter einen Bogen spannt, schaffen bei aller Modernität Bezüge zur Tradition. Trotzdem war es ein weiter Sprung zu Schumanns Klavierkonzert, der beiden Werken nicht zugutekam. So beseelt, wie hier Oboe und Klarinette mit dem Pianisten Seong Jin Cho verschmolzen, kann zeitgenössische Musik nicht singen, ohne epigonal zu wirken. Umgekehrt lastete auf Schumanns bekanntem Klavierkonzert die Gefahr der Klassikerroutine nach dem klanglichen Zaubergarten von Ammans Musik. Und das, obwohl der Pianist eigenwillige introvertierte Akzente setzte und sich mit dem Orchester zu enthusiastischem Jubel steigerte.

Feinmechanik und Mysterium bei Bruckner

Im Sandwich wirkte das wie eine luxuriöse Zugabe ausserhalb des Programms. Denn dieses fand nach der Pause mit Bruckners monumentaler dritter Sinfonie eine ereignishafte Fortsetzung. Vielleicht lag es daran, dass Michael Sanderling nicht nur das Mysterium dieses Werks zu überwältigenden Klangentladungen steigerte. Er wahrte auch eine Transparenz, die die repetitive Feinmechanik hörbar machte, aus der heraus Bruckner blockhafte Steigerungen entwickelt.

Beispielhaft für beides war das fantastische Blech, das für grossorchestralen Weitblick sorgte und ungemein subtil agierte (Horn: Florian Abächerli, Trompete: Phi­lipp Hutter). Da ergaben sich, in der Wechselwirkung von Bewegungsmustern und Klangflächen, überraschende Parallelen zu Ammanns Werk. Dieses kann man übrigens am Lucerne Festival noch mal hören, nicht im Sandwich, sondern als Abschluss von Ammanns Orchester-Triptychon «Core-Turn-Boost» mit dem Contemporary Orchestra (3. September).

