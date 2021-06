Sounds Neue Platte von Doran/Hellmüller: Ein Fest der Luzerner Gitarren Christy Doran und Franz Hellmüller zelebrieren ihre Gitarrenkunst auf einem Duo-Album. Pirmin Bossart 15.06.2021, 05.00 Uhr

Beide sind international bekannte Topgitarristen aus Luzern: Allen voran Christy Doran (72), seit 50 Jahren in der obersten europäischen Liga der Jazzgitarristen mit dabei. Er hat OM mitgegründet und mit seiner eigenen Band New Bag jahrelang Erfolge gefeiert. Doran ist von Rock und Improvisation geprägt und auch ein inspirierter Komponist, was er unter anderem mit seinem Gitarrenorchester bewies. Auch der jüngere Franz Hellmüller (48), der einmal Schüler von Doran war, ist ein exzellenter Instrumentalist, der selber schreibt. Mit Duos und eigenen Trios hat er schon längst seine feine Virtuosität und lyrische Sprengkraft bewiesen.

Umranken und jagen sich musikalisch: Christy Doran (links) und Franz Hellmüller. Bild: PD

Umso überraschender, dass die beiden elektrischen Saitenkünstler seit Jahren gelegentlich zusammen spielen und die Idee entwickelten, ein Album zu machen, auf dem sie ausschliesslich akustische Gitarre ohne irgendwelche Effekte spielen wollten. Jetzt treten sie als Beady Beast erstmals mit einem Duo-Album in Erscheinung. Mit ihrem Können und ihrer Erfahrung machen sie sofort klar, dass sie auch ohne Strom und Sounds miteinander Musik entdecken können, die anspruchsvoll, schön und relevant ist.

Einflüsse aus Folk, Klassik und Jazz

Ihre Gitarrenmusik fabuliert und träumt, flirrt und sprintet, reflektiert und erzählt. Einflüsse aus Folk, Klassik und Jazz verweben sich in neun Eigenkompositionen, die jede Menge Abwechslung aufscheinen lassen und nur so strotzen vor Einfällen. Filigran perlen die Melodien, Riffs werden repetitive Rhythmen, dann wieder schwebt es lyrisch oder wächst zu orchestraler Wucht. Manchmal fühlt es sich an, als ob John McLaughlin und John Abercrombie eine gemeinsame akustische Ader entdeckt hätten.

Doran bringt das Herbe und Splittrige seiner Impro-Erfahrungen ein, Hellmüller ist das Chamäleon mit Linien und Akkorden von verblüffender Reichhaltigkeit. Die beiden zeigen ihre technischen Fertigkeiten, aber auch das gemeinsame Gestalten von sinnigen Abläufen und geschmeidigen Wechselspielen, die auch in den improvisierten Passagen zum Ausdruck kommen. Sie umranken und jagen sich, geben wieder Raum und Ruhe, aber der Puls bleibt immer alert, die Aufmerksamkeit für Form und Dynamik deutlich spürbar.

Den Abschluss der CD setzt Dorans Stück «Oneiron Street» mit seiner keltisch-afrika­nischen Melodik, das wir von seiner Formation Sound Fountain kennen und das hier mit perkussiver Intensität interpretiert wird. Mit fast 60 Minuten Spieldauer bietet das Album reichlich Stoff, um die beiden elektrischen Jazzgitarristen als wunderbare Saitenakustiker zu entdecken.

Beady Beast. Christy Doran/Franz Hellmüller: «On The Go, Between The Lines».