Mozarts «Figaro» am Luzerner Theater: Die Musik ist Trumpf

Kultur Mozarts Oper «Figaro» feiert Premiere im Luzerner Theater: Die sexuelle Revolution bleibt aus Grosse Opernpremiere am Luzerner Theater: Mozarts «Le Nozze di Figaro» tröstet musikalisch über eine konventionelle Inszenierung hinweg. Unter der britischen Dirigentin Gabriella Teychenné stellt sich das neue Sängerensemble mit starken Charakteren vor. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 31.10.2021, 14.53 Uhr

Der Graf mit dem Chor Bild: Ingo Höhn / Luzerner Theater

Der Opernabend beginnt mit einem Rätselraten. Während im Orchestergraben die Ouvertüre zu Mozarts «Le Nozze di Figaro» abschnurrt, wird oben auf der Bühne fürstlich getafelt. Zwar sind die Herrschaften am Tisch und die Bediensteten rundherum getrennt, wie man es von Filmen wie «Downton Abbey» kennt. Und auch das stattliche Mobiliar und die dunkle Täfelung, die den Schimmel am Mauerwerk notdürftig verdeckt, ist wie ein Relikt aus einer feudalen Welt, die ihre besten Zeiten hinter sich hat.

Wer aber am Tisch ist der Graf, der das Dienstmädchen Susanna kurz vor ihrer Heirat mit Figaro verführen will? Ist die Gräfin, seine von ihm vernachlässigte Frau, womöglich die billig aufgetakelte Dame an seiner Seite? Und hinter welcher Schürze und in welcher Dienstuniform verbergen sich Susanna und Figaro, die mit ihren Intrigen dem Grafen eine Falle stellen und die Machtverhältnisse auf den Kopf stellen?

Graf und Gräfin Almaviva Bild: Ingo Höhn / Luzerner Theater

Konventionell nach dem mutigen Saison-Start

Wenn die Handlung beginnt und Figaro das künftige gemeinsame Zimmer mit Susanna vermisst, geht im Luzerner Theater das Rätselraten weiter. Denn die Bediensteten haben in der sich wandelnden Einheitsbühne von Anna Yates die Tafel weggeräumt und Arbeitsgeräte wie Waschmaschine, Bügelbrett und Mikrowelle angeschleppt. Damit wird das Geschehen nahe an die Gegenwart gerückt, ohne dass sich die Verhältnisse ändern. Figaro lobt die zentrale Lage des Zimmers, weil er und Susanna von da aus rasch zu Diensten sein können. Susanna kritisiert, dass der Graf ihr hier gleich um die Ecke nachstellen kann. Ihr erster Ehezwist ist in dieser Inszenierung symptomatisch dafür, wie die Aufsässigen duckmäuserisch bleiben und gar keine Revolution stattfindet, wie Regisseur Gerard Jones im Programmheft schreibt.

Statt sexueller Revolution ein Hauch von «Downton Abbey»: Auftakt zum «Figaro» im Luzerner Theater. Bild: Ingo Höhn / Luzerner Theater

Für ihn ist diese Oper zeitlos aktuell, weil gesellschaftliche Abhängigkeiten und damit die Gefahr des Machtmissbrauchs sich zwar ändern, aber nie verschwinden. Insofern ist konsequent, dass das zeitliche Umfeld vage bleibt. Aber es bleibt konventionell, weil Jones seinen damit verbundenen, spannenden Ansatz nicht weiterverfolgt.

So sucht man den Wandel von Abhängigkeit und Missbrauch im Umfeld der sexuellen Revolution der 60er-Jahre vergeblich. Dafür genügt nicht, dass der Graf Susanna wie in alten «Bond»-Filmen einen Klaps auf den Hintern gibt. Oder dass Figaro ungeniert auf das Porträt des Grafen pinkelt und auch mal – quasi sexuell «befreit», aber nicht weniger übergriffig als der Graf – unverblümt seinen Hosenbund öffnet.

So werden über diese Inszenierung zunächst jene begeistert sein, denen der mutige Auftakt zur ersten Spielzeit von Intendantin Ina Karr – Kagels «Staatstheater» oder Shakespeares «King Lear» – zu experimentell war. Aber ihre Stärke hat diese Inszenierung in der Spielfreude, mit der sich das neue Sängerensemble vorstellt – mit einer ansprechenden Besetzung bis in die Nebenrollen hinein.

Figaro mit dem Dienstmädchen Susanne Bild: Ingo Höhn / Luzerner Theater

Das Sängerensemble und eine Dirigentin

Exemplarisch für die Ambivalenz der Inszenierung ist die Wandelbarkeit, mit der Vladyslav Tlushch als Graf den hier schnöselhaften Bourgois (Kostüme Donna Raphael) demontiert. Stimmlich findet er zu imposanter Form, wo er – von den Intrigen der Frauen verunsichert – mit seinem Selbstverständnis als Mann hadert. So bieten die Männer an diesem Abend weniger vokale Kraftakte, sondern Zwischentöne wie der ironisch-wendige Figaro von Sabastià Peris.

Den Gegenpol bildet die Gräfin von Eyrún Unnarsdóttir. Ihr expansiver Sopran fällt mit seinem Vibrato stilistisch etwas aus dem Rahmen, steigert aber die Klagearien der desillusionierten Gattin zu unglaublicher Gefühlsmacht. Alles kommt zusammen bei der Sopranistin Tania Lorenzo: kecke Spielfreude, vokale Durchsetzungskraft und eine emotionale Intensität, deren Silberglanz sich mühelos auch über die grossen, raumfüllenden Ensembles hinzieht.

In Nebenrollen glänzt Robert Maszl mit Tenorschmelz und komödiantischem Talent, Marcela Rahal ist eine luxuriöse Besetzung für die zickig-aufgetakelte Marcellina. Ganz gross ist in einer kleineren Rolle die Sopranistin Solenn’ Lavanant Linke, die den Cherubino über alle pubertäre Flatterhaftigkeit hinaus berührend gestaltet, als wären die Gefühle trotz allem echt. Mit ihrer Parodie als süsses Mädchen sorgt sie zudem für eines jener witzigen Kabinettstücke, die sich durch den Abend ziehen und im Publikum für viele Lacher sorgen.

Figaro mit Cherubino. Bild: Ingo Höhn / Luzerner Theater

Trotz Spass und Komödiantik ist dieser «Figaro» aber auch ein Abend der grossen und intimen Gefühle. Die Grundlage dafür legt die Dirigentin Gabriella Teychenné am Pult des Luzerner Sinfonieorchesters. Sie treibt das komödiantische Treiben zwar federnd, akzentfreudig und mit raschen Tempi voran (ein Wirbelwind am Hammerflügel: William Green). Aber sie schafft einen Klang von erstaunlicher Fülle und Wärme, Transparenz und Tiefe, ja einen Sehnsuchtston, zu dem auch das Dämmerlicht der Einheitsbühne passt. Zu den vielen Bravi für die Sängerinnen und Sänger kam so in der Premiere vom Samstag ein lang anhaltender Schlussapplaus für die ganze Produktion.

