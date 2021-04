Premiere Hermann Burgers wortgewaltiger Roman «Schilten» auf der Bühne des Luzerner Theaters Ein Lehrer erklärt die Verschollenheit: In der Inszenierung der deutschen Regisseurin Christiane Pohle zeigt das Schauspielensemble komödiantisches Talent. Regina Grüter 24.04.2021, 15.52 Uhr

Jara Bihler, Julian-Nico Tzschentke, Wiebke Kayser und Philippe Graber (von links) nehmen alles ganz genau unter die Lupe. Bild: Ingo Höhn/LT

In Schilten, einem fiktiven abgeschiedenen Dorf im Kanton Aargau, haben das Schulhaus und der Friedhof dieselbe Telefonnummer. Die Glocke im Türmchen läutet den Unterricht ein und aus und zur Trauerfeier in der zur Abdankungshalle umfunktionierten Turnhalle.

«Guten Morgen, Herr Nachbar!», ruft der Lehrer Peter Stirner gen Friedhof. Er trägt den «pädagogischen Künstlernamen» Armin Schildknecht, der Knecht von Schilten. Die Wohnung des Lehrers ist in den Dachstock des Schulhauses eingebaut. Von dort blickt er auf den Friedhof hinunter, lehrt in Nachbarschaft von Leben und Tod. «Schilten – Schulbericht zuhanden der Inspektorenkonferenz» nach dem 1976 erschienenen Roman des Aargauer Autors Hermann Burger ist die erste Inszenierung der 53-jährige deutschen Regisseurin Christiane Pohle am Luzerner Theater. Am Freitagabend wurde das Stück erstmals in der Box des Luzerner Theaters aufgeführt – nach «Kunst» die zweite Premiere in drei Tagen.

Armin Schildknecht ­«verschellt» langsam

Im quadratisch angeordneten Raum der Box beginnt der Friedhof (zehn offene Holzkisten) fast vor den Füssen des Publikums in der ersten Reihe. Die vier Schauspielerinnen und Schauspieler (Jara Bihler, Philippe Graber, Wiebke Kayser, Julian-Nico Tzschentke) gehen im Laufschritt zwischen den Särgen hindurch. Sie, die Schülerinnen und Schüler, tragen einen Buchstaben und eine Nummer auf der Brust, G4 oder E7, die Koordinaten bestimmter Grabsteine:

Die Sitzordnung im Schulzimmer entspricht der Liegeordnung auf dem Friedhof im Schachbrettmuster.

Wiebke Kayser, die Zweite in der Reihe, monologisiert als Armin Schildknecht über den «Geisteszustand unserer Kleinturnhalle». Die Kulisse ist einfach, aber wirksam gestaltet: Schulhausfassade, Glockentürmchen, Basketballkorb; eine Leiter führt zu Schildknechts Dachwohnung.

Alle, auch der Musiker Dominik Blum, werden in der Folge Armin Schildknecht verkörpern. Blum spielt exzentrisch die Orgel, wie eine Rockgitarre. Guten Abend, Wahnwitz, könnte man aus Publikumssicht sagen.

Nach gut zehn Minuten ist man drin in Schildknechts kleiner, enger Welt und in seinem grossen, wunderlichen Kopf, in dem jedes absonderliche Detail Bedeutung hat.

Die Särge werden zu Pulten, die Lernenden absolvieren Nachtunterricht und Nebellektionen, lernen den Unterschied zwischen einem Scheintoten, einem Scheinlebendigen und einem Verschollenen; Lehrer Schildknecht diktiert ihnen ins «Generalsudelheft».

Sein Schulbericht zuhanden der Inspektorenkonferenz, eine Reaktion auf die angedrohte Dispensation, ist eine Rechtfertigungsschrift, die sich immer mehr verselbstständigt. «Sie haben Schilten ausgeklammert, links liegen gelassen, und so bin ich auf den schriftlichen Dialog mit Ihnen angewiesen», so Armin Schildknecht. «Die zunehmende Verschriftlichung meiner Existenz ist, so paradox dies klingen mag, durch Ihr Inspektions-Vakuum ausgelöst worden.» Armin Schildknecht «verschellt» langsam – eine von Burgers genialen Wortkreationen aus «verschollen» und «verschallen». Derweil werden die Monologe immer wahnwitziger: Brillant, wie der in Luzern aufgewachsene Theater- und Filmschauspieler Philippe Graber («Moskau Einfach!») im «Harmonium-Weltkrieg» mal als Verfechter des Druckluft-Systems, mal des Saufluft-Systems auftritt wie ein Stand-up-Comedian. Die Realität erscheint einem als verrückt: Die Zeitschrift «Der Harmoniumfreund» diente Burger als Quelle.

Witz als Ausdrucks ­ eines Wahns

«Stellenweise quillt die Sprache dermassen über an Information, dass sie letztlich gar nichts mehr mitteilt», schreibt Thomas Strässle in seinem Nachwort zum Roman. Schweift die Zuschauerin zuweilen gedanklich etwas ab, werden die Worte zu Musik in den Ohren.

Die Inszenierung hat Rhythmus, und es gibt ein paar donnernde Momente, wenn Dominik Blum dazu in die Tasten haut.

«Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?», fragt Thomas Strässle. «Es ist weder noch und beides zugleich.» Ein völlig vereinsamter Provinzlehrer gleitet in den Wahnsinn ab. In der Inszenierung überwiegt der Witz. Durch das Ensemble wird die Sprache lebendig wie in der Spoken-Word-Kunst. Sie bringen die langen geistreichen und irrwitzigen Monologe punktgenau und geben auch die eine oder andere Slapstickkostprobe. Eine grosse Leistung.

«Schilten»: Spieldaten siehe www.luzernertheater.ch/schilten.