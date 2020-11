Ein neuer Roman aus Kriens erzählt von Abenteuer, Tod und Erotik im späten Mittelalter Im neuen Buch des Krienser Autors Heinz Stalder lässt sich ein junger Ritter durch die Zeit des 100-jährigen Krieges treiben. Arno Renggli 09.11.2020, 17.00 Uhr

Der Krienser Heinz Stalder nimmt uns mit auf einen wilden literarischen Ritt durchs Mittelalter. Bild: PD

Einfach macht es einem der Roman zunächst nicht: Man wird in eine fremde Zeit hineingeworfen und hat kaum Anhaltspunkte, worauf diese Story hinauslaufen könnte. Die historische Situierung liefert Heinz Stadler (81) zwar sofort: 14. Jahrhundert, die Pest wütet, dazu der Krieg zwischen England und Frankreich, der 100 Jahre dauern sollte, die junge Eidgenossenschaft schlägt sich erfolgreich mit den Habsburgern herum, etwa 1315 am Morgarten. Doch was man mit der Hauptfigur, einem jungen Greyerzer Ritter aus niedrigen Adel anfangen soll, ist zunächst unklar.

Immerhin: Es geht saftig los, nicht nur wegen der Sprache, die einem das Geschehen prall und farbenfroh vor Augen führt. Erlebt man doch, wie der blutjunge Titelheld Frédéric de Cergnaux von einer älteren Cousine verführt wird, um sich dann durch Flucht der väterlichen Verantwortung zu entziehen. Und so startet eine Reise, auf die sich Frédéric genauso offen einlassen muss wie wir Lesenden. Durch seine naive Sicht, die zuweilen an Grimmelhausens «Simplicissimus» gemahnt, erlebt man seine Abenteuer mit Wegelagerern, Bauernvolk, Klosterfrauen und vielen mehr. Dass oft Erotik mitspielt, liegt nicht nur an der freizügigen Epoche, sondern auch an Frédérics natürlichem Interesse daran. Sowie den Chancen, die ihm ein vorteilhaftes Äusseres bietet.

Öffentliche Meinung macht ihn zum Helden

Auch vom Degen macht er mitunter Gebrauch, ohne es zu versäumen, in wirklich gefährlichen Situationen die eigene Sicherheit zu bevorzugen. Trotzdem eilt ihm bald ein heldischer Ruf voraus, er erlangt die Art Prominenz, dessen Zweifelhaftigkeit durchaus an heutige Zeiten gemahnen. Sogar zum Zirkusartisten wird er in einem besonders prächtig erzählten Buchteil.

Heinz Stalder: «Es war eine freizügige Zeit» Wie kamen Sie darauf, einen Roman über das 14. Jahrhundert zu schreiben? Heinz Stalder: Angefangen hat es 1986, als ich zur 600-Jahr-Feier der Schlacht bei Sempach den Auftrag erhielt, eine fiktive Winkelried-Biografie zu schreiben. Diese Epoche hat mich nicht mehr losgelassen. Auch aus meinem Umfeld kam die Anregung, die damaligen Recherchen für einen Roman zu nutzen. Liest man diesen, hat man den Eindruck, es sei eine sehr freizügige Zeit gewesen. Sexualität wurde damals sehr offen ausgelebt. Einen grossen Einfluss hatte der «Rosenroman», der im 13. Jahrhundert erschienen war, Liebe und Erotik thematisierte und vielen Leuten bekannt war, zumindest vom Hörensagen. Oder Boccaccios Kurzgeschichtensammlung in «Dekameron», die um 1350 erschien und auch viele erotische Bezüge hat. Auch war es eine Zeit, wo die Renaissance bereits ihren Einflüsse zeigte. Sie befleissigen sich einer sehr kunstvollen, elaborierten Sprache mit vielen Wortspielereien. Schütteln Sie das einfach aus dem Ärmel? Ich feile durchaus an den Texten. Doch die erste Fassung schreibe ich jeweils zügig von Hand. Der Stift entwickelt zuweilen ein Eigenleben und schreibt Dinge, die mit der Computertastatur wohl nicht entstehen würden. In der Geschichte stolpert der Held auch in schreckliche Dinge hinein – die Pest, Kriegsgräuel, Massaker an Bauern oder Bewohnern von Klöstern. Ihre Sprache schafft auch mit Ironie eine gewisse Distanz. Soll das die Lektüre solcher Stellen erträglicher machen? Dieser Effekt ist schon gewollt. Allerdings zeige ich den Schrecken ja trotzdem. Aber er steht für mich nicht im Vordergrund, sondern gehört eben zur Zeit, in der sich die Hauptfigur bewegt. Es gibt viele Bezüge zur Schweiz, die Schlachten von Morgarten und Sempach finden mehrmals Erwähnung. Und die Pilatus-Sage, welche die Hauptfigur durch eine eigene Expedition endlich widerlegen will. Galt die Sage damals tatsächlich noch als «offiziell»wahr? Seitens der Geistlichkeit schon. Doch es gab in dieser Zeit erste Versuche, den Pilatus zu besteigen und zu beweisen, dass dort keinesfalls die Leiche des römischen Statthalters Pilatus in einen See versenkt worden war und herumspuken würde. Und tatsächlich legte sich der Glauben daran in der Folge. (are)

So wird die Lektüre immer genussvoller, obwohl Stalder die soziale Not, den Dreck, die Pest und die Gräueltaten im Kontext von Krieg und Bauernaufständen keinesfalls ausblendet. Schliesslich kommt der Held in die Schweiz zurück, zum Thema wird nicht nur die Schlacht bei Sempach (wo auch Winkelried als unfreiwilliger Held ins Geschehen hineinstolpert), sondern auch die Pilatussage. Frédéric lässt sich von progressiven Geistlichen zu einer Bergtour überreden, um die immer noch verbreitete Sage zu widerlegen. Am Ende legt man das Buch weg, atemlos und voller Eindrücke aus einer Zeit, die mit dem heutigen Leben (Nein, Corona ist nicht wie die Pest!) wenig zu tun hat. Und trotz aller damaliger erotischer Freizügigkeit: Unglücklich ist man darüber nicht.

Frédéric de Cergnaux. Zytglogge, 341 S., Fr. 37.90.

