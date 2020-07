Ein Platz an der Sonne für junge Musiker: Die «Bergsonne» auf der Rigi wird zum Klanghotel In der «Bergsonne» auf der Rigi arbeiten, musizieren und diskutieren junge Musiker en famille. Abends im Konzert gehören wir mit dazu. Urs Mattenberger 13.07.2020, 05.00 Uhr

Gut zehn Minuten dauert die Fahrt hinauf nach Rigi Kaltbad mit der Gondelbahn, in der auch ausserhalb der Stosszeiten Abstände nicht einzuhalten sind. Das ist lang und eng genug, um sich mit Corona anzustecken. Umso dankbarer ist man um die Maskenpflicht, und umso befreiter kann man aufatmen, wenn man oben angekommen ist.

So kann man beim Aufstieg zum Hotel Bergsonne in vollen Zügen die mit Harz angereicherte Luft geniessen und sich mittragen lassen von der Musik, die aus dem Inneren des Hotels dringt: Vom Ton einer Oboe, der sich über den Klängen eines Flügels und Vogelgezwitscher ausspannt, als wollte er die Weite des prächtigen Alpenpanoramas für seine Entfaltung nutzen.

In jedem Hotelangestellten steckt ein Musiker

Die Verbindung von Musik, Hotel und Natur ermöglicht das «Klanghotel», zu dem Urban Frye, Organisator von Kulturprojekten, die Bergsonne über die Sommermonate macht. Er pachtete das Haus und verschafft jungen Musikern einen Ferienjob und Auftrittsmöglichkeiten (wir berichteten). Tagsüber führen sie den Hotelbetrieb, sie staubsaugen, bedienen die Gäste im Restaurant oder erledigen den Zimmerservice. Abends geben sie in wechselnden Besetzungen mitten unter Hotelgästen und Spontanbesuchern Konzerte.

Bild: Melchior Imboden

So ist man im Hotel auf Schritt und Tritt im Ungewissen, ob man es mit Musikern oder Hotelfachkräften zu tun hat. Die aufgestellte junge Frau, die uns gastfreundlich empfängt und dann so aufmerksam bedient wie ein Profi? Entpuppt sich als Jazzsängerin Anna-Lena Müller, als sie Urban Frye, «den Chef», holt, damit wir einchecken können. Der junge Mann, der das schmutzige Geschirr wegräumt? Ist der Geiger José L. Rubio, der aus Kuba stammt und in Luzern studiert. Der diskret auftretende Kellner? Ist der sardische Pianist Federico Pulina, der abends am Flügel mit Chopin einen grossen Auftritt hat: Beim einstündigen Konzert, das die familiäre Stimmung eines so locker wie dicht besetzten Hauskonzerts mit der Sicht auf die Berge verbindet.

Im Handumdrehen vom Diener zum Star

Sie alle sind begeistert, dass sie hier einen Ferienverdienst mit Üben und Auftreten verbinden können – beides bezahlt zu Gastronomie-Konditionen. Und das, obwohl die ungewohnte Hotelarbeit sie bis in den Schlaf verfolgt: «Letzte Nacht träumte ich, dass sich beim Bedienen endlos ein Tisch an den anderen reiht», lacht Annalena in die Runde, als die Musikerbelegschaft im Restaurant zusammensitzt. «Ich zeige euch nachher, wie man die Bettwäsche wechselt», erklärt ihnen die tatkräftige Hotelfachfrau Claudia:

«Da müsst ihr jede Bewegung wie im Traum ausführen können. Es geht ja auch darum, dass ihr die Arbeiten in nützlicher Frist erledigen könnt.»

Wenn sie abends die Schürze ausziehen und mit ihrem Instrument vor das Publikum treten, werden Musiker quasi von Dienern zu Stars. Wie erleben sie diesen Rollenwechsel? Federico Pulina hatte sich im selben Oxford-T-Shirt an den Flügel gesetzt, in dem er im Service aushalf. «Das war eine Ausnahme und spontane Ergänzung zu den Stücken von Ravel und Pavel Haas, die das Duo mit Oboe und Klavier gespielt hat», stellt Pulina klar. Er ist zuständig für die Programmation der Konzerte und achtet darauf, dass sich Bekanntes mit Raritäten abwechselt.

Hauskonzert mit Blick auf die Berge: Der Pianist Federico Pulina spielt unter Gästen und Mitmusikern in der Bergsonne. Bild: Melchior Imboden

«Wir teilen uns die Arbeit so ein, dass jene, die am Abend spielen, sich am Nachmittag auf ihren Auftritt konzentrieren können.» Wie erlebt Pulina den Rollentausch? «Ich weiss als Musiker, wie wichtig das Umfeld ist, damit ich mich wohlfühle und im Konzert mein Bestes geben kann. Deshalb gehören für mich die Arbeiten zusammen. Wenn im Hotel alles klappt, ist das auch ein Beitrag ans Konzert.»

Eine Kontroverse und prominente Gäste

Dass Pulina auch Gastmusikern beste Voraussetzungen bieten will, hat zu Diskussionen geführt. Pulina war wichtig, dass Gastmusiker nicht in den Gemeinschaftsräumen im Keller einquartiert werden, sondern Hotelzimmer mit bester Aussicht bekommen, also buchstäblich einen Platz an der Sonne.

Die Kontroverse hing damit zusammen, dass sich das Klanghotel mehrmals weiter entwickelt hat. Ursprünglich war es als Ferienlager für Musikstudenten gedacht. «Als wegen Corona alle Veranstaltungen abgesagt wurden, kam die Idee hinzu, dass die Musiker hier abends Konzerte geben,» sagt Urban Frye:

«Dann meldeten sich auch namhafte Musiker, die Interesse zeigten, hier – ohne Gage – aufzutreten. Das ist zwar toll, war aber so ursprünglich nicht vorgesehen.»

Prominenter Gast ist Diemut Poppen, die als Bratschistin in Abbados Festival-Orchester die Rigi für sich entdeckte. Poppen, die selber die Rigi-Musiktage veranstaltet (vgl. Kasten) ist begeistert vom musikalischen Biotop im Klanghotel und bot einem Duo spontan eine Art Workshop an. Es war eine willkommene Abwechslung zum Digital-Unterricht, den Poppen wegen Corona an Musikhochschulen erteilte. Der Fernunterricht hatte ihr dafür ermöglicht «viel mehr Zeit auf der Rigi verbringen». So eben im Klanghotel: Da tritt Poppen im Vorfeld ihres eigenen Festivals mit Musikern der Rigi-Musiktage quasi «en famille» auf.

Hinweis: Konzerte in Klanghotel: fast täglich, Infos: www.bergsonne.ch

Rigi-Musiktage: Jubilar Beethoven ruft auf den Berg Die Rigi-Musiktage finden statt und widmen sich am 18. und 19. Juli unter dem Motto «Be or not Be» Beethoven zu dessen 250. Geburtsjahr. Die künstlerische Leiterin Diemut Poppen hat den chinesischen Geiger Dan Zhu, die Cembalistin Stephanie Gurga, den Cellist Danjulo Ishizaka, den Pianisten Matan Porat und die Flötistin Andrea Loetscher als Mitmusiker eingeladen. Neben Beethoven erklingen als roter Faden Bach und Komponisten, die auf der Rigi weilten. Am Samstag, 18. Juli, 17.15, gehört dazu das Klavierquartett von Brahms, ergänzt u. a. durch Liszts «Vallée d’Obermann» aus Annés de de Pèlerinage für Klavier. Am Sonntag, 19. Juli, 11.00, erklingen von Beethoven die 10. Violinsonate, die zweite Cellosonate und das Erzherzogtrio. Beide Konzerte finden statt im Festsaal des Rigi-Kulm-Hotels, in dem Abstände eingehalten werden können. Das dritte in der Felsenkapelle Rigi Kaltbad ist ausverkauft. Mehr Infos unter: www.rigi-musiktage.ch