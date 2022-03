Luzern Die Sammlungsausstellung des Kunstmuseums feiert die Zeit Die Sammlungsausstellung 2022 zeigt starke Positionen von Hans Emmenegger bis Stefan Banz. Susanne Holz Jetzt kommentieren 04.03.2022, 19.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werk von Heidi Bucher. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. März 2022)

Hier fügt sich alles schön zusammen: Dauerleihgaben, Ankäufe, Schenkungen. «Durch Raum und Zeit. Künstlerische Universen aus der Sammlung» ist die Sammlungsausstellung des Kunstmuseums Luzern betitelt. Die Liste der Künstlerinnen und Künstler ist diesmal kleiner, dafür haben die einzelnen Positionen einen stärkeren Auftritt. Manch ein Raum gehört hier sogar einer Position für sich.

Der erste Raum trifft den Titel «Durch Raum und Zeit» ganz besonders gut. Die Serie «Rooms» von Silvie und Chérif Defraoui zeigt grossflächige Fotoarbeiten in Schwarz-Weiss. Das Künstlerpaar projiziert im Barcelona der Franco-Diktatur auf dem Schwarzmarkt gefundene Diapositive von Filmstars an die privaten vier Wände. Es ist die Sehnsucht nach dem grossen Kino und dem Glanz der Freiheit in einer unfreien Welt.

Alltag oder das Unbewusste werden zu Kunst

Frei war der Luzerner Maler Hans Emmenegger (1866-1940), er reiste sogar bis nach Nordafrika. Trotzdem erkundete er mit seinen Stillleben, die Orangen oder Blumen zeigen, lieber das Einfache und die Essenz einer Darstellung. Emmenegger teilt sich bei dieser Ausstellung einen Raum mit dem deutschen Künstler Max Pechstein (1881-1955), der wiederum gerne in die Ferne schweifte und das Fremde und Unbekannte in seinen Malereien verewigte.

Einen Raum für sich nimmt der deutsche Maler Gotthard Graubner (1930-2013) ein. Die Malerikone der Düsseldorfer Schule schuf mit grossflächigen «Farbkissen» atmosphärische Räume, in denen Farbe und Licht im Zentrum stehen.

Ein weiterer Raum gehört dem Nachlass des Zentralschweizer Künstlers Stefan Banz (1961-2021). Banz gewährt mit vermeintlichen Schnappschüssen und Amateurvideos einen Einblick in den Alltag seiner Familie. Und liefert mit dem Video «Door to Door» den wohl bekanntesten Nachbarschaftsstreit der Schweizer Kunst. Wann wird Alltag zu Kunst? Manchmal wird auch das Unbewusste zu Kunst. Dies zeigt besonders gut der Raum mit Meret Oppenheim, Annemarie von Matt und Eva Zwimpfer.

Kunstmuseum Luzern: Durch Raum und Zeit. Künstlerische Universen aus der Sammlung. 5. März bis 20. November 2022. www.kunstmuseumluzern.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen