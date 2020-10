Mit Benjamin Bernheim beehrt ein Startenor als Überraschungsgast zur Mittagszeit das KKL Benjamin Bernheim singt kurzfristig im Luzerner KKL. Es ist ein grosser Auftritt am Lunchkonzert. Roman Kühne 23.10.2020, 18.30 Uhr

Benjamin Bernheim im KKL. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. Oktober 2020)

Am Ende des Konzertes dreht sich eine ältere Dame um: Es sei ja super gewesen. Aber wer denn, bitte schön, dieser Sänger sei, der da auf der Bühne stehe, fragt sie. Nun, beim Sänger handelte es sich um Benjamin Bernheim. Und das, was die Dame hörte, war das Luzerner Début der wohl momentan grössten lyrischen Tenorhoffnung vieler Gesangsaficionados. Es war ein überraschendes Début. Eigentlich sollte an diesem ersten Lunchkonzert von gestern Mittag ein Duo aus Wien auftreten. Doch die Hauptstadt Österreichs wurde vom Bund auf die Quarantäneliste gesetzt, der Auftritt somit abgesagt. Aber das organisierende Luzerner Sinfonieorchester fand in Tenor Benjamin Bernheim mehr als einen Ersatz.

Der 35-jährige Franzose wohnt momentan in der Schweiz. In Genf aufgewachsen, war er schon früh Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich und etablierte sich rasch auch im Opernensemble des Haupthauses. Seit 2015 singt er als Solist die wichtigen lyrischen Opernrollen auf der ganzen Welt. Den Duca di Mantova im «Rigoletto» in Bayern oder den Rodolfo aus «La Bohème» in Paris. In einem Monat ist er auch wieder an der Oper in Zürich zu hören, als Chevalier des Grieux in der Oper «Manon» von Jules Massenet.

Weil der viel gefragte Tenor ebenfalls Auftritte absagen musste, kam nun Luzern in die Kränze. Erst vor zehn Tagen wurden erste Kontakte geknüpft, Anfang dieser Woche die neuen Programme gedruckt. Und Benjamin Bernheim gibt einen grossartigen Lieder-Mittag.

Geschmeidig und schlank

Dabei setzt er nicht auf grosse Arien und wilde Gefühlsritte. «Les Nuits d’été» von Hector Berlioz singt er wunderbar dem Inneren zugeneigt. Mit reduziertem Vibrato, geschmeidig und schlank entfaltet er sorgfältig das Zwischenleben von Text und Komposition – schattenhaft und zerbrechlich, aber auch betörend und süss. Wilde Koloraturen gibt es keine zu hören. Dafür raffinierte Farben und reiche Variationen. Scheinbar mühelos zieht Bernheim einen Ton ins Fortissimo und lässt ihn sauber wieder abklingen. Mit derselben Vielfalt bekleidet er auch die drei Lieder von Henri Duparc mit seinem attraktiven Gewande.

In «Phidylé» zieht er den ganzen Theaterbogen, spannt ihn vom versunkenen Spiel bis hin zum strahlenden Ausbruch. Dass er das deutsche Fach ebenso beherrscht, zeigt er mit den vier Ausschnitten aus dem Liederschaffen von Richard Strauss. Strahlend und selbstbewusst klingt plötzlich der vorhin so intime Tenor. Mit brillierender Kraft singt er die «Heimliche Aufforderung». Kurz wischt er sich mit der Hand über das Gesicht und geht nahtlos in «Die Nacht», geheimnisvoll und sehnsüchtig. Am Klavier ist die junge Kanadierin Marie-Ève Scarfone eine sensible, zurückhaltende Begleitung, die mit ihrem impressionistischen und reichen Spiel, zum Beispiel in der Einleitung zu «L’invitation au voyage» von Duparc, dem Sänger Ergänzung und Inspiration in einem ist. Es ist ein reiches Konzert, dessen einziger Wermutstropfen in seiner mittäglichen Kürze liegt.

Lunchkonzert 2 mit Solisten des LSO: Freitag, 20. November 2020, 12.30 Uhr, KKL Luzern.