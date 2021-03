Musik Ein Strauss von Song-Geschichten – Jeanie Johnston verbinden in ihrem ersten Album die Alte und die Neue Welt Das Luzerner Quartett Jeanie Johnston macht den Spagat zwischen Irish Folk und amerikanischer Musik. Ein schönes Débutalbum. Pirmin Bossart 29.03.2021, 19.00 Uhr

Das Quartett Jeanie Johnston überzeugt. Bild: PD

«Ich bin als Musiker immer mehr von Geschichten fasziniert. Geschichten, wie sie das Leben schreibt. Und wie sie gerade im Irish Folk oder im Blues oft unverblümt zum Ausdruck kommen», sagt Othmar Brügger. Der Luzerner Gitarrist hat mit seinen Arrangements und kompositorischen Einfällen sowie als Instrumentalist und Produzent das Débutalbum «Tales From The Shore» von Jeanie Johnston wesentlich mitgeprägt. Er ist seit über 30 Jahren auf der Gitarren-Piste und in vielen musikalischen Stilen zuhause. Seine Erfahrungen in Blues, Rock, Jazz und Irish Folk bringt er jetzt geschmackvoll zusammen.

Wie die Sängerin Kathrin Künzi und der Violinist Vincent Millioud war Brügger eine Zeit lang bei der Folkband Irish Coffee aktiv. Dort entstand die Idee, die Musik weiterzuspinnen, den keltischen Folk mit amerikanischen Spielarten stilistisch zu erweitern und den Fokus auf Geschichten zu legen, die darin zum Ausdruck kommen. Zusammen mit dem Kontrabassisten Claudio Strebel (auf dem Album ist auch Bassist David Zopfi zu hören) sind sie nun als Jeanie Johnston unterwegs.

Keltisch und bluesig

Die Band benennt sich nach dem Namen des Schiffes, das im 19. Jahrhundert während der grossen Hungersnot Tausende von Irinnen und Iren nach Nordamerika brachte. Jeanie Johnston erinnern damit an schicksalhafte Geschichten von Abschied, Not, Ungewissheit und Neuanfängen, wie sie auch in ihren Songs quer durch die Zeiten auftauchen. Gleichzeitig legt das Quartett eine musikalische Brücke zwischen der Alten und der Neuen Welt und macht bewusst, dass die Klänge und Melodien aus Europa auch jenseits des Atlantiks aufgenommen wurden und sich mit den amerikanischen Roots-Traditionen vermischten.

Die 13 Songs decken ein weites Spektrum an akustischer Roots-Musik ab. Der Band gelingt es, die keltischen Einflüsse von Irish-Folk und englischem Folk-Rock (Steelye Span, Pentangle) mit bluesigen und countryesk-bluegrassigen (Banjo) Einflüssen überraschend zu vermischen – vielfach im gleichen Song. Dem irischen Traditional «Skibbereen» wurde ein jazziger Flow verpasst.

Solistisch ist es immer wieder Vincent Millioud, der sich in Szene setzt und die Songs in die keltischen Himmelsgründe fiddelt. Die Musik hat ihre melancholischen und ergreifenden Momente, aber sie ist auch leichtfüssig und fröhlich. Die Geschichten des Lebens mögen manchmal unerbittlich sein, aber sie rühren auch an existenzielle Kräfte und geben Mut.

Kathrin Künzi hat eine klare und herzerwärmende Stimme, die auch leidenschaftlich ausfahren und intonieren kann. Eindringlich sind die dunklen Balladen «A Wee Girl», «Black Annis», «Molly Ban-Bung Your Eye» oder der Klassiker «Wayfaring Stranger» mit seiner aufwühlend-kargen Slide-Begleitung. Manchmal teilt sie den ­Gesang mit der Stimme von Othmar Brügger, was zu schönen Mehrstimmigkeiten führt. Das neu und eigenständig arrangierte «Guggisberglied» erzählen sie im Wechselgesang, dessen dramaturgische Zuspitzungen diese tragische Geschichte erst richtig erlebbar machen.

Über ein Mantra mit dem Ungewissen

Der grösste Teil des Songmaterials basiert auf Traditionals oder Cover-Versionen, die mit neuen Ideen und Arrangements zu eigen gemacht wurden. Zwei der drei Eigenkomposition hat Kathrin Künzi beigesteuert. «Under A Lonely Tree» ist ein klassischer Folk-Rock-Song englischer Güte, schön artikuliert, mit schmeichelnden Gitarrenklängen, rund und warm im Sound.

Auf «Mitholz» thematisiert die Sängerin – in Mundart – die beklemmende Geschichte des Berner Oberländer Weilers, der auch Teil ihrer eigenen Familiengeschichte ist. 1947 wurde der Ort von einer Munitionsexplosion heimgesucht und ist aufgrund der bevorstehenden Räumung vor zwei Jahren wieder neu in die Schlagzeilen gerückt.

Auch Brügger hat mit «C.O.V.I.D. (See Our Value & I.D.) eine Komposition beigesteuert. Der rudimentäre Slow-Trance-Blues am Ende des Albums wirkt wie ein Mantra zum Umgang mit dem Ungewissen. Der Gitarrist schrieb den Song während des Shutdowns, als in den stillen Wochen vor seinem Haus ein Nachtigallen-Paar die ganzen Nächte lang sang. Nur Slide-Guitar und seine tiefe Stimme sind zu hören. Das wirkt.

Jeanie Johnston: Tales From The Shore, CD, 2021. Das Album ist auch auf den üblichen Streaming-Plattformen zu finden. www.jeaniejohnston.ch