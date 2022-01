Premiere Musical «Titanic» in Altdorf: Ein Untergang führt zu Höhenflügen «Titanic» ist ein Musical, das hohe Ansprüche stellt. Die Laiengruppe Eigägwächs spielt es im Theater Uri emotional und spannend. Roman Kühne Jetzt kommentieren 16.01.2022, 14.26 Uhr

Musical «Titanic» in Altdorf: Die Szenerie ist imposant. Bilder: Urs Hanhart (13. Januar 2022),

Das Schiff sinkt. Schattenhaft biegt sich der Luxuskreuzer seinem Ende zu. Nur ein Umriss auf dem durchscheinenden Vorhang – vor der verzweifelten Menschenmenge. Das letzte Mal türmen sich die Gefühle. Es ist eine dünne Grenze zwischen Leben und Tod. Sie setzt den letzten Gipfel eines mitreissenden Abends. Die Premiere der Theatergruppe Eigägwächs am Samstag im Theater Uri bot ein zweistündiges Paket lebendigster Emotionen. Und dies mit einem Musical, das künstlerisch hohe Ansprüche stellt.

In New York war «Titanic» 1997 der Abräumer des Jahres. Und gewann den wichtigsten Preis der New Yorker Theaterszene, den Tony Award: als bestes Musical, aber auch für das beste Buch, die beste Musik und die beste Orchestrierung. Der Erfolg wurde zusätzlich befeuert, weil im gleichen Jahr James Camerons Kinoepos erschien, bis heute der meistprämierte Streifen der Filmgeschichte.

Es ist ein ziemlicher Brocken, an den sich die Urner Theatergruppe Eigägwächs hier wagt. Zwar hatten schon «Big Fisch» und «Pippin», ihre letzten zwei Musicalproduktionen, eine Broadway-Vergangenheit. Mit «Titanic» wird die Latte jetzt noch ein Stück höher gelegt. Dabei handelt es sich beim Theaterensemble um eine reine Laientruppe. Nur das Orchester und das Leitungsteam ist professionell besetzt. Zum Vergleich: Das Le Théâtre in Kriens oder die Operetten in Arth und Sursee setzen mittlerweile praktisch vollständig auf Profisänger. Kann eine Amateurgruppe da noch mithalten?

Die Story ist bekannt, darum Fokus auf die Charaktere

«Wir haben im Kanton Uri ein grosses Reservoir an Talenten», ist Regisseur Rolf Sommer überzeugt. «Als Leiter möchte ich dieses nicht mit Profis mischen. Die Stimmung und die Ressourcen, die so angezapft werden können, entwickeln einen ganz eigenen Sog.» Ein Sog, der während des ganzen Musicals spürbar ist. Da ist einmal die Inszenierung selber. Rolf Sommer dazu: «Die Geschichte ist ja bekannt. Man besteigt das Schiff und geht unter. Umso wichtiger ist es, den einzelnen Charakteren ihren Platz zu geben, die Erzählung emotional zu gestalten.»

Eine von vielen emotionalen Gesangsauftritten, hier mit Stefanie Gisler und Claudio Wipfli.

Mit Choreografin Jeanine Dinger entwirft er den Abend abwechslungsreich und dicht. Grossszenen wechseln agil mit vertraulichen Momenten. Die ganze Fläche wird bespielt, ohne den Schauplatz in der Schauspielermenge mit über 40 Akteuren zu ersticken. Das Bühnenbild von Josephine Enders trägt Spektakel wie Intimität der Inszenierung. Schwarze Seitenwände und die freie Rückwand mit ihren Seilwinden zeigen eine Mischung aus Bedrohung und Fortschrittsglaube.

Wie ein Altar thront im Hintergrund die Kommandobrücke. Das Steuerrad – Gotteskreuz oder Kapitalismussymbol? – steht für Schicksal und Untergang. Wenige Hilfsmittel, drei Kronleuchter für den 1.-Klasse-Saal, ein Ecktischchen oder ein Spot für den Funker (Licht: Markus Güdel), verändern effektiv Raum und Stimmung.

Michael Schranz (als Kapitän) und Christoph Barmettler.

Überzeugende Darstellerinnen und Darsteller

Das 20-köpfige Orchester spielt die cleveren, vielfarbigen Arrangements exakt, steigert lustvoll und drohend die Spannung hin zur Katastrophe. Das Schauspielerteam steht dem Grundsetting in nichts nach. Musikalische, tänzerische oder schauspielerische Steifheiten werden mit Lust und Energie wettgemacht. Noel Baumann als Funker und Dennis Valente als Heizer singen ein hervorragendes Duo über Liebe und Einsamkeit.

Ebenfalls überzeugen Sandra Lussmann, die als Alice mit reichhaltiger Stimme vom grossen sozialen Auftrieb träumt, und Noemi Auf der Maur (Kate), die eindringlich für ihr ungeborenes Kind die grosse Liebe sucht. Und Nino Arnold ist eine ideale Besetzung für den etwas eitlen, immer dienstbeflissenen Steward der ersten Klasse.

Noch herrscht ausgelassene Stimmung, doch der Untergang naht: Ensemble des Musical «Titanic».

Optisch und akustisch attraktiv sind die Chorauftritte. Die «3. Klasse» besingt authentisch die grosse Sehnsucht nach Amerika. Die verschiedenen Trennungsszenen am Schluss rühren zu Tränen. Solche gab es offenbar auch, als die Heimleitung der Stiftung der Behindertenbetriebe ihren eigenen Spielerinnen und Spielern den Auftritt beim Musical kurzfristig untersagte. Zu gross war die Angst vor einer Coronawelle im Heim.

Am Schluss ist das Schiff weg. Im Chor wird ein letztes Mal eindringlich der Ehrgeiz der Menschen besungen. Es ist eine Produktion von Eigägwächs, das seine kulturellen Wurzeln weit und tief einschlägt.

«Titanic»: Aufführungen bis 5. März in Altdorf. Infos/VV: www.eigaegwaechs.ch

