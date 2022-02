Klavierfestival: Luzerner Sinfonieorchester wächst über sich hina

Klavierfestival Luzerner Sinfonieorchester wächst mit Marc-André Hamelin über den Alltag hinaus Ein Abo-Konzert zum Auftakt des Klavierfestivals? Ein Pianist reisst das Orchester aus seinen Träumen Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 10.02.2022, 18.48 Uhr

Das Luzerner Sinfonieorchester mit Dirigent Michael Anderling und Marc-André Hamelin. Bild: Patrick Hürlimann / Sinfonieorchester (9. Februar 2022)

Die Grenze zwischen Normalität und Ausnahmezustand ist fliessender, als der Schnitt des ersten Lockdowns vor zwei Jahren suggerierte. So kündigte sich die erwartete Abschaffung aller Corona-Restriktionen schon am Mittwoch im Eröffnungskonzert des Klavierfestivals des Luzerner Sinfonieorchesters an.

Erstmals konnte man im KKL wieder durch alle Foyers flanieren. Fast vergass man, beim Eintritt sein Covid-Zertifikat zu zücken, und dass es keinen Barbetrieb gab, mutete bereits wieder befremdlich an. Die lockere Übergangsstimmung passte zum Konzert selber. Denn das Luzerner Sinfonieorchester eröffnete sein Klavierfestival mit einem Programm, dessen Starbesetzung längst zum Standard seiner Abo-Konzerte und mithin zum Alltag gehört.

So trat der exzellente Solist im zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms, Marc-André Hamelin, einst am Lucerne Festival am Piano auf, dessen Nachfolge das Luzerner Sinfonieorchester mit seinem neuen Festival antritt. Chefdirigent Michael Sanderling dirigierte zum Abschluss Brahms’ zweite Sinfonie in einer Besetzung mit vierzehn ersten Geigen, die auf dem Weg zur Grosssinfonik ebenfalls zum neuen Standard gehört.

Dass der Abend der Auftakt zu einem Klavierfestival war, klärte erst das Nachtkonzert. Da eröffnete Suzanne Z’Graggen mit Orgelmusik von Brahms die Reihe der Rezitals und Kammermusik, mit denen dieses «Le piano symphonique – Johannes Brahms» bis Sonntag dauert.

Das Luzerner Sinfonieorchester bedankt sich im KKL Luzern beim Publikum. Bild: Patrick Hürlimann / Sinfonieorchester (9. Februar 2022)

Pianist reisst das Orchester aus seinen Träumen

Das Orchester spielt also auch Brahms inzwischen in der grösseren Besetzung, mit der es am Samstag im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins gastierte. Das scheint im Widerspruch zu stehen zur Grundidee dieses Festivals, Brahms vor allem als Pianisten mit Kammermusik vorzustellen. Aber die Wiedergaben zeigten, dass es Sanderling nicht darum geht, Brahms mit grosser Kelle anzurichten. Schon der träumerisch heraufdämmernde Auftakt zum ersten Satz (wie mit einem Wunderhorn: Florian Abächerli) machte klar, wie hellhörig hier musiziert wurde. Und wie spannungsvoll im Dialog, wenn Hamelin mit virtuoser Pranke das Orchester jäh aus romantischer Verträumtheit herausriss.

So ergab sich ein weiteres Paradox. Während das Orchester kammermusikalische, auch tänzerisch leichte Feinzeichnung mit machtvollen Steigerungen wie aus einem Guss verband, überraschte Hamelin am Flügel mit grossorchestralen, ja wuchtigen Klangwirkungen. Wo Klavier und Orchester im innigen Dialog (Cellosolo im zweiten Satz: Heiner Reich) oder im Zigeunerschmiss des Finales verschmolzen, löste sich das Paradox wundersam auf.

Damit war dieses Konzert der ideale Auftakt zum neuen Klavierfestival, während Brahms’ zweite Sinfonie das hohe Niveau der Abo-Konzerte des Orchesters bestätigte. Zur Corona-Normalisierung gehörte die hohe Zahl von knapp 1500 Besuchern, zum Festival-Charakter, dass 600 für das Orgel-Rezital blieben. Die Intimität, mit der Z’Graggen Choralvorspiele aus Brahms’ später Lebenszeit mit mal deutlichen, mal mystisch schimmernden Farben nachzeichnete, rückte den Komponisten hoch oben auf der Orgelempore in weite Ferne und gleichzeitig ganz nah heran. Und uns damit mitten in dieses Brahms-Festival hinein.

Hinweis

Hinweis: Das Klavierfestival umfasst Rezitals, einen Liederabend und Kammermusik bis Sonntag: www.sinfonieorchester.ch.

