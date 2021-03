ROMAN Der Luzerner Flavio Steimann erzählt basierend auf einem wahren Fall von zwei Aussenseitern: Ihr zufälliges Treffen endet tödlich Der neue Roman «Krumholz» spielt vor über 100 Jahren. Inspiriert ist er auch von der letzten Hinrichtung, die im Kanton Luzern verhängt worden ist. Arno Renggli 14.03.2021, 16.00 Uhr

Autor Flavio Steimann (75) mit seinem Roman vor dem ehemaligen Gefängnis und heutigen Gefängnishotel «Barabas» in Luzern. Dort sass einer seiner beiden Romanprotagonisten, bevor er 1915 als letzter Verurteilter im Kanton Luzern durch die Guillotine hingerichtet wurde. Bild: Dominik Wunderli (10 März 2021)

Wieso hat das so lange gedauert? Das möchte man ihn am liebsten fragen. Denn es ist sieben Jahre her, seit Flavio Steimanns formidabler Roman «Bajass» erschienen ist. Der neue mit dem Titel «Krumholz» steht jenem in nichts nach – im Gegenteil. Das Warten hat sich gelohnt.

Erzählt wird darin die Geschichte von zwei Menschen, mit denen es weder das Schicksal noch die Gesellschaft gut meinen. Die erste Hälfte handelt vom Mädchen Agatha, das vor 1900 in einem Bauerndorf taubstumm geboren wird, dabei die Mutter, später auch den Vater verliert und in einem lieblosen von Nonnen geführten Heim aufwächst. Jahre später erringt Agatha als junge Frau dank Fleiss eine gewisse Perspektive.

Abruptes Ende ihrer Story – und eine neue beginnt

Dann ist sie zur falschen Zeit am falschen Ort, stösst im Wald auf den dort hausenden Tunichtgut Zenz, wird vergewaltigt und ermordet. Ihre Geschichte geht hier abrupt zu Ende, der zweite Teil des Buches zeigt den verhafteten Täter im Gefängnis, später vor Gericht. Und hält dabei auch Rückschau auf dessen verpfuschtes Leben, das ihn – aus seiner Sicht nur aus einem Moment heraus – sogar zum Mörder werden liess und mit der Hinrichtung enden wird. So ist es einfach eine zufällige Begegnung, die letztlich beide in den Tod führt. Einfach? Mitnichten!

Natürlich ist fatal, dass sich ihre Wege kreuzen. Aber es hat auch eine tragische Logik. Beide haben nicht nur von Anfang an Pech – bei Zenz ist es eine Herkunftsfamilie mit einem Trinkervater. Beide leben in einer Gesellschaft, die solch Pech mit Unverständnis, Ausgrenzung und gnadenloser Härte verdoppelt. Unwissentlich sind sie Leidensgenossen. Flavio Steimann zeigt eine Schweiz (und anderswo war es nicht anders), wo noch vor 100 Jahren vielerorts bittere Armut herrscht, welche die Menschen hart macht. Dazu kommen Unwissen, Borniertheit, ein religiöser und moralischer Fanatismus, eine umfassende alltägliche Macht, welche die einen über die anderen besitzen und nur zu gerne ausüben.

Sprache – wie gemeisselt und trotzdem sinnlich

Was in diesem Roman ebenso nachhallt wie der berührende Inhalt, ist seine Sprache. Sie vermittelt den Eindruck, als sei ihr Stück für Stück alles Überflüssige weggemeisselt worden, wie bei einer Skulptur, wo das Kunstwerk erst durch präziseste Subtraktion zum Vorschein kommt. Dies führt zu einer unglaublichen Dichtheit, die aber keineswegs spröde, sondern im Gegenteil von üppiger Sinnlichkeit ist: Man sieht, hört und fühlt beim Lesen. Etwas neidisch fragt man den Autor, wie er das fertigbringt: Talent, harte Arbeit, gar eine ausgeklügelte Technik? Flavio Steimann kann das nicht genau sagen:

«Mir fehlen auf der Metaebene Massstäbe zur bewussten Qualifizierung meiner Sprache. Nur beim Lesen anderer Bücher stelle ich fest, dass sich mein Schreiben von dem der Kolleginnen und Kollegen irgendwie unterscheidet.»

Eine bestimmte Schreibtechnik habe er nicht. «Es ist der Ton, der sich einstellt, sobald ich mich mit einem Thema beschäftige. Ich folge wohl einem inneren Metronom, was etwa zu einer eigenwilligen Syntax führen kann.» Seine Sprache sei von Beginn an relativ fest geformt. «Aber natürlich überarbeite ich die Texte, verändere mal eine Formulierung. Dabei nehme ich viel häufiger etwas weg, als dass ich etwas hinzufüge.» Also tatsächlich wie ein Bildhauer, dessen Material die Worte sind.

«Vieles war sichtbar, was heute versteckt geschieht» Flavio Steimann, Ihr Roman beruht auf dem Fall von Anselm Wütschert, der 1915 als letzter Mensch in Luzern hingerichtet worden ist. Was interessiert Sie an dieser Zeit, die auf heutige Leserinnen und Leser düster deprimierend wirkt? Flavio Steimann: Ich kalkuliere nie mit möglichen Präferenzen oder Erwartungen des Publikums. Ich folge eigenen Absichten, wobei es wichtig ist, dass der Plot quasi selber zu mir kommt und mich nicht mehr loslässt. Nicht, weil ich das Thema für andere bedeutsam machen will. Aber Sie wollen doch auch etwas über die Zeit vermitteln, in der die Story spielt. Nun, die Lebensgeschichten der beiden Hauptfiguren sind hauptsächlich fiktional. Und ihre Welt ist eine erdachte, keine dokumentarische. Sie zeigt, wie Menschen funktionieren können. Dies muss ja in irgendeiner Zeit angesiedelt sein. Aber ich habe schon eine Schwäche für die Wende um 1900 mit ihrem auch technologischen Aufbruch. Und mit der damaligen Sichtbarkeit von vielen alltäglichen Dingen, die heute diskret und delegiert hinter Mauern passieren: etwa das Schlachten eines Tieres. Aber Sie können nachvoll­ziehen, dass man nach der Romanlektüre froh ist, nicht damals gelebt zu haben? Was andere damit anfangen, entzieht sich meinem Einfluss. Und ob der grössere Horror in dunkler Vorzeit oder in dystopischen Visionen einer näheren oder ferneren Zukunft liegt, ist noch nicht beantwortet. (are)



Flavio Steimann: Krumholz. Edition Nautilus. 200 S., Fr. 31.90