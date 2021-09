Festival Performance Art Giswil mit furioser Vielfalt Die 20. Ausgabe der International Performance Art Giswil bot stolze 60 Fünf-Minuten-Auftritte. Edith Arnold 13.09.2021, 20.31 Uhr

Ein Mitglied des Collectif123 führt ihre Ballonhunde in der Giswiler Turbinenhalle spazieren. Bild: Eliane Rutishauser/Lee Li Photography (12. September 2021)

Sonntag, Punkt 13 Uhr: Zwei Rauchbomben werden gezündet. Der Eingang zur Turbinenhalle in Giswil verschwindet dabei in dickem Nebel. Wie war das nochmals 1998, beim ersten Performance-Art-Festival mit Aktionskünstler Roman Signer? Wie sein Dreiradmobil an der eigenartigen Holzmaschine vorbeifuhr und daraus Farbe spritzte, ist bis heute in Erinnerung geblieben.

Doch zurück zum sonntäglichen Spektakel: Der Rauchspuk ist vorbei. Eine sechzig Meter lange Holztischbühne führt diagonal in die offene Halle. Dort bewegt sich nun Anne-Lise Tacheron in spacigen Silbershorts und mit grosser Anmut. Die Lausannerin macht ihren Ballettkörper zur Leinwand. In der einen Hand hält sie eine kleine Kamera, die Anregungen projiziert: «Are we bound?» (sind wir verpflichtet?) leuchtet auf der Wade, dann «serves to hold together» (hilft zusammenzuhalten) am Oberarm. Nicht alle Worte sind gleich erkennbar, sodass man sich der Performancekünstlerin nähert. Die hautnahe Interaktion mit dem Publikum ist gewollt: «any object, any material substance» (jedes Objekt, jede materielle Substanz) lässt Tacheron auf dem Shirt einer Zuschauerin aufscheinen. Das sind vibrierende fünf Minuten, inspirierende Perspektivenwechsel.

Ihr Ballettkörper wird bei der Performance von Anne-Lise Tacheron zur Leinwand. Eliane Rutishauser/Lee Li Photography (12. September 2021)

Konsequente Abfolge schafft Spannung

Fünf Nummern später galoppiert ein Pferd tonlos in die Hallenmitte. Die Akustik wird erst bei einer Rast mit Kokosnussschalen erzeugt. Im Widerhall zieht das Menschentier (Tina Z’Rotz und Markus Schwander) weiter. Bereits stimmt Leo Bachmann mit einer Tuba auf die Möglichkeiten der 86 Meter langen und 16 Meter hohen Halle ein. Kunst ist auch, in der Weite eine Dichte zu erzeugen.

In fünf Etappen spielen sich 60 Performances ab. Wenn eine endet, startet bereits die nächste, irgendwo. Die Zuschauer zirkulieren. So werde die Girlande immer länger, sagt Judith Huber, Co-Kuratorin und Performancekünstlerin. Zum Jubiläum des 20. International Performance Art Festivals Giswil hat sie mit Andrea Saemann alle Teilnehmerinnen seit 1998 angeschrieben. Wegen der begrenzten Planbarkeit fokussiert man sich auf die Schweiz und lädt zusätzlich junge Gruppen ein. Die konsequente Abfolge schafft Spannung, die Aktionsvielfalt ist hoch. Während Dominik Lipp fünf Minuten lang Seifenblasen bildet, hat Barbara Naegelin ein Kunstabenteuer vor. Via Pfeilbogen bringt sie an der Deckenkonstruktion ein Seil an, an dem sie ein halbtransparentes Zelt aufzieht, um darin auf einem Saiteninstrument aufzuspielen. Klara Schilliger und Valerian Maly setzen sich an einen runden Tisch und beginnen, die akkurat gereihten Baumnüsse vom Hofladen zu knacken.

Performance von «Les Reines Prochaines». Eliane Rutishauser/Lee Li Photography (12. September 2021)

Plötzlich ist das Collectif123 in der Menge, schrill trotz lautloser Telefone: Margot Ida Maria Vieli, Giuliana Maria Gjorgjevski, Yadin Bernauer und Emma Bertuchoz verkörpern vier Parallelwelten, die über selbstentworfene Kommunikationsobjekte verbunden sind. Den Studierenden der Hochschule Luzern scheint der Ort zuhinterst in der Giswiler Aaried-Ebene zu gefallen: «Nur schon der Weg zu dieser Halle», schwärmen sie später im Gras sitzend, während ihre Folienballonhunde von Dorfkindern entführt werden.

Kurzfilmreife Kuss-Performance

Zu den jüngeren Performerinnen zählen auch Mahtola Wittmer und Chiara Ottavi, welche an der langen Tafel die Tomatenspaghetti des Gegenübers essen, konsequent und elegant. Zur später Stunde setzen Eliane Rutishauser und Beat de Roche zu einer kurzfilmreifen Kuss-Performance an. Leidenschaft elektrisiert über Generationen hinweg. Vor Ort liegt ein Konzeptionsbrief von Monika Günther und Ruedi Schill an die Kulturbetreiber der Turbine auf, die alles initiierten: «Wir sind begeistert!», steht da.

Begeistert ob des dargebotenen Spektrums hätten noch einige Zuschauer mehr sein können– auch zufällige. Kein Schild an der Hauptstrasse wies den Weg zur Festivität in der Kulturhalle Obwalden. Bleibt Instagram, wo bald Clips aufgeschaltet werden sollen. Eine Mobilisierung über Social Media wäre wohl auch gut fürs Festival 2022.