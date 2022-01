Kindertheater Von der experimentierfreudigen Maus, die zum Mond fliegen will Im Figurentheater Luzern zeigt Sven Mathiasen mit «Armstrong» ein irrwitziges Stück um einen Nager, der Grosses wagt. Stefan Welzel 27.01.2022, 17.28 Uhr

Erfolgreicher Flug ins All: Die Maus schafft den Trip zum Mond. PD/Sven Mathiasen

Es bedarf einigen Mutes, sich mit seinen Visionen und Träumen gegen die Skepsis anderer durchzusetzen. Das gilt auch für die Maus, die ihren Artgenossen klarmachen will, dass der Mond nicht aus Käse, sondern aus Stein besteht. Als Beweis will sie dorthin fliegen – und das als erster Erdbewohner überhaupt. Mit «Armstrong» zeigt das Figurentheater Luzern ein aberwitziges Stück, basierend auf dem Buch des deutschen Autoren Torben Kuhlmann und gespielt von Sven Mathiasen. Am Mittwoch feierte es Luzerner Premiere an der Industriestrasse.