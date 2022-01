Klassik Eine «Moldau» mit vielen Zugpferden Luzerner Sinfonieorchester mit Pinchas Steinberg und Martin Helmchen. 05.01.2022, 17.52 Uhr

Wählt sich in den «Familienjahren» (mit vier Kindern) seine Projekte gut aus: Pianist Martin Helmchen (40).

Es gibt Konzertprogramme, die setzen auf ein Zugpferd und hängen daran weniger bekannte Werke an. Bei den ersten regulären Konzerten des Luzerner Sinfonieorchesters dagegen wimmelt es von Zugpferden, und das im Programm wie in der Besetzung. So führt der israelische Dirigent Pinchas Steinberg (76), der regelmässiger Gast bei renommierten Sinfonieorchestern und an grossen Opernhäusern ist, die Reihe prominenter Gastdirigenten weiter. Als Solist wirkt Martin Helmchen mit, den das Orchester auf dem Weg zu einem der führenden Pianisten seiner Generation regelmässig begleitet.