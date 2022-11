Luzerner Theater Neue Musik aus Norwegen: Eine Oper sucht nach Worten und trifft damit ins Herz Das Luzerner Theater vereint mit «What are the words to us?» drei Werke der norwegischen Komponistin Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Das Ergebnis ist rätselhaft schön. Susanne Holz Jetzt kommentieren 27.11.2022, 12.08 Uhr

Am Anfang war der Buchstabe. Und die Musik. Die alles schöner macht. Das ist die Quintessenz der Uraufführung und experimentellen Oper des Luzerner Theaters: «What are the words to us?». Bild: Ingo Höhn / Luzerner Theater (Luzern, 14. November 2022)

Am besten beginnt man diese Besprechung einer Oper mit dem schönen Zitat des Komponisten John Cage (1912-1992), das im Programmheft abgedruckt ist – das Programmheft empfiehlt sich sehr zur Lektüre, bevor man «What are the words to us?» besucht:

«Wo auch immer wir sind, hören wir vor allem Lärm. Ignorieren wir ihn, stört er uns. Hören wir ihm zu, finden wir ihn faszinierend.»

Mit diesem Zitat im Hinterkopf weiss man, dass es nun gilt, knapp zwei Stunden lang vorurteilslos und liebend die Ohren zu spitzen. Und natürlich ist es alles andere als Lärm, wenn die brasilianische Mezzosopranistin Marcela Rahal zum Singen ansetzt. Es ist vielmehr ein Geschenk.

Doch der betörende Gesang von Marcela Rahal ist nur ein Teil dieser Uraufführung, die Sprache mit zeitgenössischer Musik verknüpft. Erstmals werden hier drei ausgesuchte Werke von Maja Solveig Kjelstrup Ratkje miteinander gezeigt. Geboren 1973 in Norwegen, ist Ratkje eine namhafte Komponistin und Performerin, deren Musik weltweit gespielt wird. So etwa vom BBC Scottish Symphony Orchestra oder dem Sinfonieorchester Berlin.

Musik, die Fragen stellt und keine Antworten gibt

Im ersten Teil «Revelations», Offenbarungen also, erkundet Maja Solveig Kjelstrup Ratkje die Anfänge der Sprache und somit die 23 indogermanischen Urwörter, die in der Forschung als deren Urquelle gelten. Nach der Pause, im «Et Os», zeigen sich Sprache und Musik weiterentwickelt, was durch den Vortrag eines lyrischen Gedichts zum Ausdruck kommt. Ratkje performt dieses Gedicht. Der letzte Teil, «Breaking the News», führt ins Heute und untersucht spielerisch den Einfluss der Medien auf uns.

Die norwegische Komponistin und Performerin Maja Solveig Kjelstrup Ratkje zitiert im zweiten Teil des Abends ein Gedicht zu den Klängen der Streicher des Luzerner Sinfonieorchesters. Bild: Ingo Höhn / Luzerner Theater (Luzern, 14. November 2022)

Bevor man in diesen besonderen Abend einsteigt, ist es auch gut zu wissen, dass Regisseurin Sophiemarie Won die Musik sprechen lassen will. Und dass Komponistin Ratkje sagt:

«Die Musik verstehe ich als offenes Kunstwerk, das Fragen stellt und keine Antworten gibt.»

Was als Grundhaltung kein Schaden sein kann, in einer Zeit, in der jeder Recht haben will und Meinungen vorgegeben werden, von Staaten, Medien, Freunden, Nachbarn. Dass Neue Musik in ihrer Komplexität nur eine gesunde Neugier erfordert, und kein rationales Verstehen, damit wird im Programmheft auch noch der Schweizer Komponist Dieter Ammann zitiert. Sie könne aber zur besseren Wahrnehmung der eigenen Existenz verhelfen.

Rührend wie Schüler, die die Lehrerin nicht verstehen

Die Wahrnehmung ist dann die schönste im ersten Teil der Aufführung. Dunkel ist es, das Publikum sitzt lose verteilt auf leuchtenden Bänken, die oft knarren – ist das gar Absicht, fragt man sich? In der Mitte erhebt Marcela Rahal ihre Stimme und lässt einen wieder mal wissen, was pure Schönheit ist.

Im Raum verteilt sind die Streicher des Luzerner Sinfonieorchesters, alle in unschuldigem Weiss, die unter Leitung von William Green Buchstaben aufsagen und auf Geige, Bratsche und Cello nach Tönen suchen. An die Wände werden Wörter projiziert, während die Mezzosopranistin vom Leben und der Liebe singt: «Himmel oder Hass. Oder ein Gebet. Oder ein Lied.» Es gibt Bravo-Rufe, und die Sängerin strahlt glücklich.

Die brasilianische Mezzosopranistin Marcela Rahal bestreitet zusammen mit den Streichern des Luzerner Sinfonieorchesters den ersten Teil der Aufführung «What are the words to us?». Bild: Ingo Höhn / Luzerner Theater (Luzern, 14. November 2022)

Nach der Pause wird es kopflastiger. Ratkje zitiert auf Norwegisch ein Gedicht zu den Klängen der Streicher. In deutscher Sprache ist es an die Wand projiziert. Von kalbenden Gletschern und von den Orgelstössen der Flügelwale ist die Rede. Das Publikum erinnert nun ein bisschen an eine Schulklasse, die die Worte der Lehrerin nicht versteht – aber das macht nichts, denn die Lehrerin ist schön, eine schöne Seele scheint sie auch zu haben, und eine Prüfung im Anschluss wird es nicht geben. Aber vielleicht ein volleres Herz.

Die nächsten Aufführungen von «What are the words to us?» sind am 2., 8. und 10. Dezember 2022, je um 20 Uhr in der Box des Luzerner Theaters. Die letzte Aufführung ist am 28. Dezember 2022 um 20 Uhr. www.luzernertheater.ch

