Premiere Luzerner Theater: Eine Pippi Langstrumpf mit Leidenschaft Das Luzerner Theater ist mit der vierten Neuproduktion in einer Woche erfolgreich im Premieren-Rausch: In Leos Janáčeks Oper «Das schlaue Füchslein» wird die Ökokatastrophe im Zauberwald zum Schluss abgewendet. Nach viel Spass geht das auch musikalisch ans Herz. Urs Mattenberger 29.04.2021, 17.15 Uhr

Grosse Liebe im Wald: Füchslein (Christina Daletska) und Fuchs (Talya Liebermann) spähen nach dem Jäger. Bild: Ingo Hoehn

Der Anfang, denkt man, ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Vor der Bühne zeigt eine riesige Kulissenmalerei einen Birkenwald, der sich auf der Bühne räumlich nach hinten ins Endlose weitet. Belebt wird die Szenerie zu Leos Janáčeks Oper «Das schlaue Füchslein» im Luzerner Theater von einer Musik, die das Luzerner Sinfonieorchester unter der Leitung von Clemens Heil sinnlich rascheln, knistern, scharren und zirpen lässt.

Später schert die Klarinette mit Vogelstimmen aus oder bringt die solistische Violine mit ihren Sehnsuchtsfetzen eine betörende Süsse mit ins Spiel, die auf den Menschen und seinen Traum von der Liebe verweist. Eine Idylle, in der die Katastrophe unvermeidlich scheint.

Der Corona-Aspekt ist im Werk mit drin

Aufgeschoben wurde sie, weil die fertig geprobte Produktion im Dezember dem Lockdown zum Opfer fiel. Aber lange bevor die Natur mit Corona verrückt spielte, stand für Regisseurin Deborah Epstein fest, dass es in diesem Werk im Kern darum geht, dass der Mensch die Naturordnung stört. «Das 1923 entstandene Werk passt in unsere Zeit hinein, ohne dass man das Coronathema aufpfropfen muss», sagte sie damals:

«Die Natur, der Wald holt sich zurück, was man ihm stahl. Es geht um Erneuerung und den ewigen Zyklus der Natur. Und den Menschen als Teil des Ökosystems.»

Auch emotional setzt die poetische Märchenoper dem Menschen einen Spiegel vor. In der Füchsin, die ein Förster einfängt und zähmen will, sah Janáček das Frauenideal, das für ihn die 38 Jahre jüngere Kamila Stösslova verkörperte. Denn das Füchslein bewahrt sich seine Wildheit und Unabhängigkeit, zettelt auf dem Försterhof eine Hühnerrevolution an, bricht aus und findet im Wald seine grosse Fuchsliebe, bevor es durch die Kugel eines Wilderers stirbt.

Den Gegensatz zwischen Natur- und Tierwelt auf der einen und der Menschenwelt auf der anderen pointiert Natascha von Steigers Bühne mit einem Kubus, der in den Wald eingelassen ist. Er ist zunächst Ort für die Menschenwelt – vom Försterhof über den Hühnerstall bis zur Beiz, in der im Stück einsame alte Männer ihrer verlorenen Jugend und Liebe nachhängen. Später wird der verlotternde Kubus von der Natur zurückerobert, wenn sich die Fuchsfamilie darin einnistet und in Videoaufnahmen dahinter die Fuchskinder herumbalgen – aufgenommen von Mädchen und Knaben der Luzerner Kantorei im Eichwäldli.

Bevölkert wird er von vielen vorzüglichen Darstellern. Sängerinnen und Sänger des Theaterchors und des Ensembles sorgen als pittoreske Tierfiguren für witzige Unterhaltung bis hin zum Hennenvariété, wenn das Füchslein den aufgeplusterten Gockelhahn abmurkst.

Starkes Ensemble macht Täter zu Opfern

Die Menschen mischen in den Witz eine tragische Note. Flurin Caduff als würdevoll resignierter Pfarrer und Robert Maszl als keifender Schullehrer sind als ausrangierte Männer ihrerseits Opfer. Und wenn sich der Schullehrer an einer Blume vergeht, kippt Komik nicht ins Böse, sondern in trostlose Tragik.

Hochemotional wird dieses Spiel, wo die Füchsin und der Förster die Grenzen zwischen Menschenwelt und Tierreich durchlässig machen. Christina Daletska tanzt als eine Art Pippi Langstrumpf im Fuchskostüm Menschen und Tieren schelmisch auf der Nase herum, fährt ihre Stimme aber auch zu leidenschaftlichem Pathos hoch im Freiheitsrausch und in der Liebe zum vokal leuchtenden Fuchs von Talya Liebermann. Claudio Otelli als Förster ist mit seinem mächtigen Bariton ein heimatloser Wanderer zwischen den Welten, mehr Täter als Opfer auch er.

Förster Claudio Otelli (links). Bild: Ingo Höhn

Es ist ein Abend mit vielen Zwischentönen, auch musikalisch, weil die gespielte Fassung für Kammerorchester die Farben intensiv zur Geltung bringt. Aber wenn der Wilderer (Vuyani Mlinde) die Füchsin erschiesst, kommt es zum grossen Theatercoup. Und am Schluss, wenn der Förster die Kraft des Waldes beschwört, in dem das Leben immer wieder neu beginnt, findet die Musik zu einer hymnischen Kraft, die alle Wunden heilt. So wird aus einem unterhaltenden immer mehr ein bewegender Theaterabend. Sogar der Wald, der zu einer Art Müllhalde verkommen ist, erstrahlt zauberhaft rein und neu.

