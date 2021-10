World Band Festival: Marschfinale mit der Swiss Army Central Band

Blasmusik World Band Festival endet mit Schweizer Hymne auf das Zertifikat Nach einer Woche ging am Samstag das World Band Festival mit Standing Ovations für die Marschparade der Swiss Army Central Band zu Ende. Und zählte auch in der Lightversion im KKL Luzern 8000 Besucher. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 03.10.2021, 18.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Swiss Army Central Band beschloss mit ihrer «Goldenen Marschparade» im Konzertsaal des KKL das World Band Festival. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Oktober 2021)

Manchmal genügt es, aufzustehen, um ein politisches Statement abzugeben. So fühlte man sich wie an einer Landsgemeinde, als sich am Samstag im Schlusskonzert des World Band Festivals das ganze Publikum mit einem Ruck erhob, als die Swiss Army Central Band eingangs das Intro zur Schweizer Nationalhymne intonierte.

Als demonstrativer Akt wirkte das auch wegen des corona-bedingten Rahmens. Im Konzertsaal sassen nämlich dicht gedrängt alles Konzertbesucher, die ein Zertifikat vorweisen konnten. Impf- und Zertifikatsgegner hatten mit geharnischten Kommentaren beim Veranstalter ihre Tickets zurückgegeben und waren erst gar nicht im Saal.

Sogar der Schweizer Psalm swingt

Damit wurden die vermeintlich herrschenden Verhältnisse vom Kopf auf die Füsse gestellt. Denn meist bringen die sogenannten «Freiheitstrychler» lautstark Schweizer Brauchtum mit Coronaskepsis in Verbindung. Dagegen wirkten die Standing Ovations für den Schweizer Psalm wie ein Manifest dafür, dass die Coronapolitik des Bundes mit Schweizer Werten vereinbar ist. Zumal die Zertifikatspflicht mit dem Barbetrieb während der Pause auch die Geselligkeit ermöglichte, die in dieser Marschparade Kilian Rosenberg als Moderator ins Konzert selber einfliessen liess.

Mit dem Schweizer Psalm gab die Swiss Army Central Band aber auch musikalisch eine passende Visitenkarte für ihren Auftritt ab. Da war nichts von der Behäbigkeit, mit der die Hymne vor Spielen der Fussball-Nationalmannschaft erklingt. Vielmehr hielt Dirigent Aldo Werlen den Psalm lebendig im Fluss, balancierte Pathos mit vielfältigen Impulsen aus. Und diese Mischung aus Wucht und Leichtigkeit, vorangetrieben mit rhythmischem Drive, prägte die Marsch-Darbietungen des ganzen Abends. Man hatte gar den Eindruck, die Marschmusik hätte den Swing der 1920er-Jahre vorweggenommen, wenn in John Philipp Sousas «The Liberty Bell» (1893) die punktierten Rhythmen federnd zu «schwingen» begannen.

Vom Schlachtfeld bis zum virtuosen Zirkus

Natürlich spielte das Repräsentationsorchester der Schweizer Armee viel majestätische Klangpracht aus. Marschmusik als musikalische Machtdemonstration führte die heimliche finnische Nationalhymne «Porilaisten marssi» vor, in Kenneth J. Alfords «Army of the Nile» türmten sich blechgepanzerte Klangungetüme übereinander wie auf dem Schlachtfeld.

Aber rundherum weitete sich das Spektrum nach vielen Seiten aus. Ein quasi sinfonischer Höhepunkt war Julius Fučíks «Florentiner Marsch» mit einem zauberhaft intonierenden Klarinettenregister. Am anderen Ende weitete Karl L. Kings rasant dargebotener «Barnum & Bailey’s» das Spektrum virtuos und pfiffig hin zum Zirkus aus.

Bei alledem konnte das Blasorchester seine Stärken ausspielen, mit brillanten Trompeten, wuchtigen und doch agilen Posaunen und wunderbar gesungenen Melodien der Eufonium-Gruppe. Auf fremdem Terrain bewegte es sich in den Medleys über Schweizer Volkslieder. In den überinstrumentierten Arrangements verlor selbst das «Vreneli vom Guggisberg» seine archaische Kraft. Und im stramm gesungenen «Lili Marleen» blieb die von Rosenberg vielversprechend beschworene Melancholie gänzlich auf der Strecke.

Enthusiasmus wie von vollen Sälen

Stattdessen hätte man lieber dem Swiss Army Drum Corps mehr als die beiden kurzen Auftritte gewünscht. Die Tambouren steuerten mit ihrem so gewalttätigen wie raffinierten Trommelfeuer vor allem musikalische Höhepunkte bei.

Ein Ersatz für das «Tattoo», das üblicherweise das Festival beschliesst, war das Jonglieren mit den (Slap-)Sticks allerdings nicht. Und so galt für dieses Finale, was Festivaldirektor Werner Obrecht wegen des reduzierten Programms für das ganze Festival festhält: «Das World Band Festival fand dieses Jahr in einer Lightversion statt.»

Dass es statt der 20000 Besucher in früheren Jahren immerhin deren 8000 verzeichnete, stimmt Obrecht aber auch zuversichtlich: «Die praktisch ausverkauften Konzerte mit der Pepe Lienhard Big Band und mit der Swiss Army Central Band lassen an eine baldige Rückkehr zur Normalität glauben.» Wie sehr das Publikum das schätzt, zeigten jetzt dessen Reaktionen:

«Selbst in den beiden Konzerten mit weniger als 1000 Besuchern war der Applaus so enthusiastisch, als wäre der Saal voll.»