Klassik Daniel Dodds und die Festival Strings sorgen zum Saisonstart gleich für eine Sternstunde Die Festival Strings Lucerne spielen Beethovens fünfte Sinfonie und Tschaikowskys Violinkonzert. Zu Gast ist die erst 14-jährige Geigerin Leia Zhu.

Konzertmeister Daniel Dodds freut sich auf den Saisonstart.

Zum aktuellen Saisonauftakt erweitern beide Luzerner Orchester symbolträchtig die Entwicklung, mit der sie seit ein paar Jahren unterwegs sind. Bei beiden geht es, wenn auch in unterschiedlichen Dimensionen, in dieselbe Richtung: Das Luzerner Sinfonieorchester weist mit Anton Bruckners dritter Sinfonie in eine neue Ära der Grosssinfonik unter dem neuen Chefdirigenten Michael Sanderling (20. Oktober). Die Festival Strings wiederum wagen sich als Kammerorchester in (kleinerer) sinfonischer Besetzung an zwei Paradestücke des 19. Jahrhunderts: Beethovens fünfte Sinfonie und das Violinkonzert von Tschaikowsky mit der jungen chinesischen Geigerin Leia Zhu.

Ein wesentlicher Unterschied liegt darin, dass die Festival Strings selbst die grossformatigen Werke ohne Dirigenten unter der Leitung von Konzertmeister Daniel Dodds musizieren. Damit liegen sie quasi im Trend. Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja wie die Pianistin Yuja Wang haben sich anlässlich des Lucerne Festival dazu bekannt, dass sie in Solokonzerten am liebsten ohne Dirigenten auftreten. Und die aktuelle CD der Festival Strings ist ein Beispiel dafür, dass viele Top-Solisten die Zusammenarbeit mit den Strings auch aus diesem Grund schätzen und suchen (siehe Kasten unten).

Interesse an grösseren Besetzungen

Inwieweit das Modell seine Grenzen bei grossen Besetzungen hat, wird sich in Zukunft zeigen. Aber es war der Wunsch von Konzertmeister Daniel Dodds, das Repertoire der Strings ins Sinfonische als auch in den kammermusikalischen Bereich zu erweitern, weil es so grossartige Musik gibt, die er unbedingt mit den Strings spielen wollte. «Ich wusste, dass es eine Bereicherung für alle Beteiligten sein würde, für uns Musiker und auch für unser Publikum. Veranstalter in der Schweiz und im Ausland interessieren sich vermehrt für Programme mit den Strings in grösseren Besetzungen wie zum Beispiel mit Midori oder Rudolf Buchbinder», sagt Daniel Dodds. Es bleiben natürlich auch Programme im kammermusikalischen Format wie in der Konzertreihe Zeugheersaal, und die Strings in ihrem Kern als Streichorchester sind weiterhin überall gefragt.

Auf die Frage, ob sich sein Ensemble besonders für die geplanten Werke eigne, antwortet Daniel Dodds:

«Ich kann mir kein Orchester vorstellen, mit dem ich die fünfte Sinfonie von Beethoven lieber aufführen möchte.»

Und Dodds weiter: «Unsere Art des Musizierens liegt dem eines Kammermusikers sehr nahe. Diese Aktivität im Spiel, kombiniert mit der stetigen Suche im Moment nach dem gemeinsamen, tiefgehenden musikalischen Erlebnis der Werke, die wir spielen, schafft eine fantastische Möglichkeit, so einem ‹Klassiker unter Klassikern›, wie es die Fünfte Beethovens ist, zu begegnen und zur Aufführung zu bringen.»

Dass der Konzertmeister dabei Augen und Ohren für die weiteren Gruppen wie Holzbläser, Hörner, Pauke und Posaunen zusätzlich öffnen muss, ist klar. Aber die eigentliche Rolle bleibt gleich. «Ich spiele die Musik so, wie ich sie gerne habe und teile sie mit den Musikerinnen und Musikern um mich herum. In der Probe wird über die Interpretation geredet, auf der Bühne redet die Musik. Mittels Musik kommunizieren wir miteinander und mit dem Publikum», so Dodds.

Umgeben von musikalisch starken Persönlichkeiten

Als künstlerischer Leiter der Festival Strings Lucerne befindet sich der gebürtige Australier Dodds nach eigener Aussage in der optimalen Lage, von äusserst fähigen, talentierten und musikalisch starken Persönlichkeiten umgeben zu sein. Das mache die Arbeit auch in grösseren Be­setzungen einfacher. Dank der musikalischen Leistungen aller kann er immer wieder Kraft und Inspiration tanken.

Mit der Geigerin Leia Zhu haben die Strings schon zusammengespielt, als sie zehn Jahre alt war.

«Nun, mit 14, ist sie eine fantastische Geigerin, mit natürlicher und charismatischer Bühnenpräsenz»,

sagt Dodds. «Dazu bringt sie eine starke und klare Vorstellung von den Werken, die sie spielt, mit auf die Bühne. Das Tschaikowsky Violinkonzert gehört zu den schönsten und auch schwierigsten Violinkonzerten überhaupt. Da freue ich mich sehr, dass Leia Zhu dies bei uns zur Aufführung bringt. Eine Sternstunde mit ihr ist garantiert.»

«Hoffnung und Schicksal», Konzert am Donnerstag, 14. Oktober, 19.30 im KKL Luzern, mehr unter www.fsl.swiss

Neue CD der Strings mit Mozarts frühen Violinkonzerten Die eben herausgekommene CD der Festival Strings Lucerne mit der Geigerin Arabella Steinbacher lebt von dem fein verwobenen Spiel zwischen Solistin und Orchester. Aufgenommen wurden Mozarts frühe Violinkonzerte Nr. 1 in B-Dur KV 207 und Nr. 2 in D-Dur KV 211. Zu den zwei Konzerten kommen auf der neuen Platte noch drei Einzelsätze, die selten zu hören sind. Wie Arabella Steinbacher ihren variablen Ton mal luftig leicht schwingen lässt, mal mit spritzigem Staccato dem Orchester die Klänge zuspielt, die leicht aufgenommen werden, das atmet Frische und Lebendigkeit. Das Zusammenspiel ist ideal, in völliger Übereinstimmung in Tempo, Charakter und Dynamik. Die Kadenzen, alle von Wolfgang Schneiderhahn, werden so virtuos wie klangschön gespielt. Manche Melodielinien schwingen wie spätere Opernarien, ausdrucksstark und innig. Die exquisiten Klangfarben der Solistin betören. Konzertmeister Daniel Dodds und das Orchester begleiten geschmeidig und aus einem Guss. Man spürt den gemeinsamen Atem im kammermusikalischen Musizieren ohne Dirigenten.