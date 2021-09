Auftakt in die Schauspiel-Saison im Luzerner Theater

Bühne Schauspielpremiere im Luzerner Theater mit einer Teenagerin im Kampfmodus Am Samstag startete das Luzerner Theater mit der Doppelpremiere «Maria» und «Liebe/eine argumentative Übung» in die Schauspielsaison. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 12.09.2021, 18.21 Uhr

Maria (liegend, Anna Elisabeth Kummrow) sucht Halt bei der Grossmutter (Wiebke Kayser). Bild: Ingo Höhn/LT

Das ist grosse Liebe. Die Oma hört geduldig der Enkelin zu, wenn diese sich über ihr Leben und ihren Job im Fitnesscenter auslässt. Ein berührender Moment, doch die Worte – sie passen nicht so recht in dieses Setting. Die 18-jährige Maria ist zwar eine intelligente und sensible, aber auch etwas vulgäre junge Frau aus der englischen Arbeiterklasse. Sie erzählt von Amokfantasien und wie sehr sie die Menschen hasst, denen sie am Arbeitsplatz begegnet. Omas Replik: «Meine Süsse!»

Nein, wirklich süss ist die Protagonistin Maria aus Simon Stephens’ gleichnamigen Stück nicht. Sie ist aufsässig, frech, scharfsinnig und doch in jungen Jahren bereits ein wenig desillusioniert. In Luzern ist der Stoff des britischen Gegenwartsdramatikers erstmals auf einer Schweizer Bühne zu sehen. Am Samstag feierte die Inszenierung von Regisseurin (und Schauspiel-Spartenleiterin) Katja Langenbach Premiere. Dabei kam das Publikum in den Genuss, einem hervorragend aufspielenden, fünfköpfigen Ensemble um Hauptdarstellerin Anna Elisabeth Kummrow zuschauen zu dürfen. Nur zwei Stunden später konnten Theaterfans auch gleich noch die Premiere von «Liebe/Eine argumentative Übung» sehen (Kritik siehe Box unten).

Mit entwaffnender Ehrlichkeit

Stephens transferiert die religiöse Figur der Mutter Gottes in die Moderne. Seine Maria ist auch schwanger. Doch mit unbefleckter Empfängnis hatte dies nichts zu tun. Maria weiss nicht, wer der Vater ist, da kämen mehrere in Frage. Beim Gynäkologen möchte sie wissen, ob sie sich bei der Geburt anders entscheiden und einfach «aufhören kann, wenn ich es nicht mag». Mit entwaffnender Ehrlichkeit, jugendlicher Energie und viel Trotz erkämpft sich die Heldin von nun an ihren Platz in einer Gesellschaft, in der sie auf sich allein gestellt ist. Die Oma entpuppt sich als zu krank und schwach, um eine echte Stütze zu sein, der Vater ist ein Nichtsnutz und der geliebte Bruder seit dem Tod der Mutter spurlos verschwunden. Die wankelmütige Freundin oder der heuchlerische Pater wollen sie genauso wenig ins Gebärzimmer begleiten wie die Familienangehörigen. Einen lästigen Verehrer wimmelt Maria lieber ab.

Im Internet ist Maria dann wirklich eine Art Königin und Gottesmutter - als Camgirl wird sie von Anynomen angebetet - und angefeindet. Ingo Höhn/LT

Den wackligen, unsicheren Boden unter ihren Füssen symbolisiert das simple und doch effektvolle Bühnenbild von Katrin Hieronimus, die dafür flächendeckend groben Kiesel ausgelegt hat. Darauf versucht nicht nur Maria genügend Halt zu finden. Auch ihre Mitmenschen schlagen sich mehr schlecht als recht durchs Leben. Die Ausgangslage erinnert irgendwie an die Filme des grossen Sozialdrama-Regisseurs Ken Loach. Niemand ist hier makellos, die meisten unnahbar und keiner, der nicht primär seine eigenen Ziele verfolgen würde. Doch bei aller Härte, die der tägliche Verdrängungskampf unserer Selbstoptimierungsgesellschaft von ihnen verlangt: Die Figuren bleiben menschlich, verletzlich.

Anklage an unsere Zeit

Maria zieht sich zuletzt selbst aus dem Sumpf, ist das «Kraftzentrum der Geschichte», wie die Regisseurin sagt. Und auch wenn Maria feststellen muss, dass die «Welt voll ist von Scheiss-Terror», weiss sie genauso gut, dass sie «das schon schaffen wird». Der Emanzipationskampf einer Teenagerin wird dabei zur Anklage an eine Zeit, in der sich zahlreiche Menschen mit ihren sozialen Beziehungen in digitale Sphären zurückziehen, vereinsamen und verrohen. Ganz stark in Szene gesetzt durch die vier in Plastikkugeln um die thronende Maria zirkulierenden Anonymen. Sie sind die Kunden des Camgirls Christine (Marias Internet-Pseudonym). Ihr neuer Job ist einträglich, nagt aber auch an ihr, setzt sie Nötigungen aus und ringt ihr die rhetorische Frage ab, ob sich der Wert der Menschen nur daran misst, wie viel Geld er verdient hat. Die Kunden ersticken derweil fast in ihrer eigenen Blase.

Spirituelle Grenzerfahrung zum Schluss - Maria begegnet der toten Grossmutter. Ingo Höhn/LT

Doch Maria behauptet sich, auch wenn sie sich das Geburtstagsständchen zum 19. selber singen muss. Am Ende öffnet sich noch die Rückwand der Box in Richtung Theaterplatz für Marias spirituelle Grenzerfahrung. So können auch Passanten einen Blick werfen auf eine Inszenierung, die ihren hohen Rhythmus stets aufrechterhält, zu überzeugen weiss und damit ein Versprechen für die weitere Saison abgibt.

Weitere Vorstellungen bis 1. Oktober, www.luzernertheater.ch

«Liebe/Eine argumentative Übung im UG» - Schamlos in ein neues Denken Rundum fantastisch. Das ist das Fazit nach zwei Stunden Schweizer Premiere des Stücks «Liebe/Eine argumentative Übung» der israelischen Autorin Sivan Ben Yishai, das Antje Schupp – Preisträgerin eines Swiss Performing Arts Awards 2021 – im UG des Luzerner Theaters inszeniert. Mit einem schamlos wilden Ritt dreier Frauen durch die Prärie unseres verstaubten Geschlechterdenkens bespielt das Luzerner Theater erstmals das neue UG, das ab dieser Spielzeit wieder zu einer festen Spielstätte wird. Am Samstagabend wurde klar: Das UG mit seiner selbstbewussten Kelleratmosphäre ist genau der richtige Ort für Stoffe, die direkt am Zeitgeist sind – das aber mit Humor und ohne ideologischen Zeigefinger. «Liebe/Eine argumentative Übung» ist im Luzerner UG zu sehen. Ingo Höhn/LT In Yishais «Argumentation zur Liebe» wird schnell, kritisch und selbstkritisch nachgedacht. Schamlos und mit Witz wird verhandelt und besungen, warum Olivia ihren Popeye liebt, auch wenn er ihre Pussy nach wie vor nicht leckt, auch wenn Drama verboten und Bewunderung Pflicht ist. «One husband, one wife, people say, it is for life.» Olivias magische Formel: «Er ist glücklich, sie sind glücklich, sie ist – glücklich.» Bis zur bitteren Erkenntnis: «Die Wut ist weg. Das Glücklichsein aber auch.» Hier glänzt wirklich alles: die Darstellerinnen Helene Krüger, Tini Prüfert, Anja Signitzer. Regie, Buch, Bühnenbild. Der Ort UG. Chapeau! (sh) Hinweis:

Weitere Vorstellungen bis zum 24. Oktober