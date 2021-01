Musik Electroboy war einmal: Der Luzerner Florian Burkhardt findet im Songschreiben zu sich selbst zurück Eineinhalb Jahre, nachdem er sein Pseudonym Electroboy abgelegt hat, veröffentlicht Florian Burkhardt ein Singer-Songwriter-Album. Regina Grüter 15.01.2021, 18.10 Uhr

Hat die Wohnung mit akustischer Gitarre, Bleistift und Papier zum Arbeitsort umfunktioniert: Florian Burkhardt. Bild: Eleni Kougionis

Es ist ja nun nicht so, dass Florian Burkhardt vorher keine Musik gemacht hätte. Ab 2004 mischte er die Zürcher Clubszene als Veranstalter auf. Die Partys «mit traumschönen Visuals über den Dancefloors» avancierten zum Kult, er, «Electroboy», zum «Gott der Clubszene». In den zwei Folgejahren produzierte Burkhardt selber elektronische Musik und veröffentlichte fünf CDs. Vor eineinhalb Jahren hat er sich mit der EP «Das fliegende Spaghettimonster» von seinem Pseudonym Electroboy verabschiedet. Und doch ist ein Singer-Songwriter-Album das Letzte, was man von ihm erwartet hätte.

Seit Marcel Gislers Dokumentarfilm «Electroboy» aus dem Jahr 2014 meint so ziemlich jeder, der den Film gesehen hat, Florian Burkhardt zu kennen. Snowboardpionier, Flucht vor dem einengenden Elternhaus in Luzern nach Hollywood, internationale Modelkarriere, Internetavantgardist. Mit 26 erste Panikattacken und monatelanger Rückzug, schliesslich Selbsteinlieferung in die psychiatrische Klinik Burghölzli.

Zumindest weiss man, dass bei ihm eine generalisierte Angststörung diagnostiziert wurde. Heute, 20 Jahre später, lebt Burkhardt ohne Psychopharmaka. In einer kleinen Studio-Wohnung in Bern. Dort sind seit Juni 2020 die dreizehn Mundart-Songs entstanden, sanft und unspektakulär.

Er muss immer ­ etwas kreieren

«Das Ego des Florian Burkhardt ist riesig» ist so ein Bild, das sich hartnäckig hält. «Ich habe das ‹Filmnarrativ› bedient», wie Burkhardt es nennt. «Electroboy» erzähle aber nur etwa ein Prozent der Geschichte. Für sein neues Album hat er sich selber ein Narrativ überlegt. Eines, das «integer und stimmig» ist. Auch «stimmig» ist ein Wort, das Burkhardt oft benutzt. Das äussere und das innere Ich sollen für einmal übereinstimmen.

Der Albumtitel «Backstage» nimmt Bezug auf diesen Abschied von der Bühne. Die Message: «Ich bin am Reflektieren. Ich bin hinter der Bühne. Die Show ist vorbei.» In «8 Milliarde Stars» singt er:

«Wenn d’Schinwärfer us gönd / mer im Backstage send / semmer chorz verlore / well mer nüd me spele chönd».

Burkhardt will keine fetten Beats und keinen Klangteppich. «Dekonstruieren», wieder so ein Wort. Gewohnheiten aufbrechen, Ansprüche auflösen. «Ich habe früher absolut nichts von mir gespürt beim Musikmachen», sagt er. Das ist jetzt anders. Er sei sehr sensibel, was Reize anbelangt; Personen, die unerwartet auftauchen, Gerüche. «Bei dieser Art von Musik ist das ein Vorteil», sagt Burkhardt. Dabei ist es ihm auch völlig egal, wenn er den Ton mal nicht perfekt trifft. Er kann das so stehen lassen.

Album war eigentlich nicht geplant

Florian Burkhardt ist jemand, der immer etwas kreieren muss. Das Singer-Songwriter-Projekt sei einzig und allein aus dem Bedürfnis heraus entstanden, sich selber zu befriedigen, zu sich zurückzukommen. Ohne Businessgedanken. Ohne Zielgruppe. Wieso dann doch ein Album? Das sei eigentlich gar nicht so geplant gewesen, aber auf einmal sei alles organisch geflossen, ein Song zum anderen gekommen. «Ich transportiere gern etwas, wovon ich begeistert bin», erklärt Burkhardt. «Und meine Bezugsperson meinte, ich dürfe das auch teilen.»

Diese nahe Person ist der Ex-Freund. Will man etwas mit der Öffentlichkeit teilen, gehört die Promotion dazu. «Dabei hilft der Bekanntheitsstatus natürlich», meint er lapidar. Nach dem Film und vor seinem Rückzug als Electroboy hat Florian Burkhardt auch noch zwei autobiografische Romane veröffentlicht.

«Meditieren ­ mit Gitarre»

Ein Zurückkommen ist das Songschreiben insofern, dass Florian Burkhardt damit an seine Zeit am katholischen Internat in Zug anknüpft, wo er zum Lehrer ausgebildet wurde. Eine akustische Gitarre, ein Bleistift und Papier, damit zog er sich täglich in eine Musikkoje im Keller zurück. Ein kleines Stück Freiraum. So hat er’s jetzt wieder gemacht. «Meditieren mit Gitarre», nennt er es.

Eine kleine Hommage an den Florian von damals ist «Tankdeckel». Den ersten Song auf der Platte hatte er im Internat komponiert. Das merkt man: Es ist das energetischste und textlich ironisch-minimalistischste Lied. Was danach kommt, ähnelt sich im Duktus. Die Songs handeln von Selbstbefreiung, Liebe, davon, sich manchmal bewusst in die analoge Welt zurückzuziehen. In «De Jesus vo Bärn» rechnet er mit narzisstischer Selbstgefälligkeit und Extremismus ab. Burkhardt:

«Wenn es eine Wahrheit gibt, dann liegt sie irgendwo in der Mitte. Es gibt kein Schwarz-Weiss.»

Alles eine Frage der Perspektive. Der Song «Verlür di ned» fasst alles irgendwie zusammen: «S’Läbe isch keis Konzept / Went nöimed andersch schtosch, gsets total andersch us / S’Wösse vo höt / isch morn scho öberholt.»

Er singt nicht perfekt, manchmal etwas abgehackt. Die Natürlichkeit liegt für ihn in der Imperfektion. Davor, dass seine neue Musik nicht populär sein könnte, hat er keine Angst mehr: «Ich glaube, es spricht Leute an, die die Verbindung zur Person dahinter in der heutigen Schweizer Musik vermissen», sagt Burkhardt. «Andere können damit vielleicht gar nichts anfangen.»

Florian Burkhardt: «Backstage» (2021), Streaming auf www.soundcloud.com oder via MPN (Music Promotion Network).