Eliane: Süffige Balladen – und ein Versprechen?

Nur damit kein Missverständnis entsteht: Wir finden Eliane toll. Und das Publikum am Freitagabend wohl ebenso. Ihre Stimme ist stärker als die Stimmen fast aller Bands, die momentan die Schweizer Pop-Szene prägen. Sie hat Intonation und Technik. Power und den Flow.

Dennoch kann einen ihr Konzert im ausverkauften Luzernersaal des KKL etwas ratlos zurücklassen. Als ob etwas fehlte. Zwar stimmt das Setting. Goldene Bänder hängen von der Decke. Über dem Boden schweben ein paar Himmelslaternen. Im Zentrum steht das Piano, darüber ein paar verstreute Lichter. Alles reduziert und effektiv, gar geordnet wirkend.

Philosophieren über den Alltag

«Eliane» heisst das neue Album und dieser Name ist Programm. Die Band begleitet solide. Alles passt. Ein Cello und eine Violine geben den Songs den träumenden Boden. Ihr Part geht nie über Grundlegendes hinaus. Lange Noten, hie und da etwas Rhythmus. Der Schlagzeuger musiziert oft nur auf der Trommel. Tiefe Schläge, welche die Melancholie des Abends begleiten. Solos? Der Gitarrist tritt einige Male hervor, der Mann am Piano einmal. Sonst ist es ihre Aufgabe, die Sängerin zu stützen.

Eliane singt vor allem Lieder ihrer neuen CD. Da geht es ums Fortgehen geliebter Menschen («Secret»), um schlechte Erfahrungen und die Rückschau darauf («I Can’t Let You Break My Heart Again), um Handgepäck, das vieles vereinfacht («Hand Luggage»), um Lektionen des Lebens («Lesson Learned»). Bewegende Themen, eine Ahnung hängt in der Luft. Mehr kommt nicht. Die Geschichten, die Eliane in den Songs erzählt, sind Allgemeinplätze. Gedanken, wie sie kommen und gehen. Wohl kein Zuschauer, der sich nicht darin erkennen kann.

Eliane ist das einzige Zentrum des Abends. Ihre Stimme leicht, etwas rauchig, mit dem gewissen Etwas. Perfekt ist die Balance. Sie weiss, was es verträgt. «All About Us» ist wie eine sanfte Tuschzeichnung, zerbrechlich, aber voll. Emotionell und nicht kitschig. «Is It The Music», eine gefällige Ballade, macht den verspielten Anfang. Dann die Steigerung, die fast jedes Stück zu einem Plateau führt. Nicht zu viel Vibrato, wenige Schlenker. Mit ihrer Stimme hat es Eliane nicht nötig, auf theatralische Emotionen zu setzen.

Ruhig, fast gesetzt geht sie durch den Abend. Kleine Ausbrüche, ein fast schon sanftes Nachdrücken wie in «Slow Motion», solches ist selten. Erst in «Shallow», dem Cover-Song von Lady Gaga und Bradley Cooper dreht sie auf. Zeigt ihr Volumen, ohne an Grenzen zu gehen. Wo diese wohl wären?

Wohin geht ihre Reise?

Hier liegt das Fragezeichen des Abends. Die Stücke gleichen sich sehr. Überraschungen gibt es keine. Vor allem vor der Pause sind die Melodien sehr ähnlich. Man könnte auch sagen: aus einem Guss. Ein leichter Anfang, eine kurze Steigerung, das Finale wuchtig oder wieder sanft verklingend. Sie selber hat schon gesagt, es sei ein Kompliment, wenn man sofort merkt, dass es ein Eliane-Song ist. Es ist nur ein Gefühl. Denn eigentlich ist der Abend sehr gut. Aber wäre nicht mehr möglich?

Elianes Stimme fährt immer in den unteren Gängen. Der ausbrechende Moment, der grosse Wurf, der Hit-Song, der bleibt aus. Ein Versprechen liegt in der Luft. An diesem Abend bleibt es unerfüllt. Wann kommt ihr eigenes «Shallow»? Eliane, die 2017 als einzige Schweizer Frau den ersten Platz in der hiesigen Hitparade belegte, singt souverän und scheinbar mühelos. Kommt irgendwann das Popstück, das Schweizer Musikgeschichte schreibt? Vielleicht nicht nur drei Minuten dauert?

Der zweite Teil des Konzertes verlässt zum Schluss den – absolut attraktiven - Balladenreigen. «Venus und Mars», «Bittersweet» oder die Zugabe «Run» haben mehr Power. Die 29-jährige Eliane singt auch hier souverän. Man ist gespannt, wohin ihre Stimme sie in die Zukunft trägt.