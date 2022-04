Musikalische Lebensgeschichte Hommage zum 60. Geburtstag: Emotionen auf Berg- und Talfahrt mit Komponist Dieter Ammann Komponist und Vollblutmusiker: Eine Hommage auf Dieter Ammann zum 60. Geburtstag erzählt eine musikalische Lebensgeschichte. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

«Das Holz muss brechen!», lacht Dieter Ammann in den Saal, nachdem er Akkordkaskaden wild über die ganze Breite der Tastatur gehämmert hat. Und das Beethoven-Zitat passt auch da, wo er zeigt, wie er sich ein Col-legno-Gewitter auf dem Cello vorstellt:

Er klopft mit dem Holz des Bogens und der linken Hand virtuos rhythmische Patterns auf die Saiten.

Komponist Dieter Ammann PD/Rene Mosele

Ja, der Komponist, der hier mit dem Dirigenten Andreas Brenner und sechs Studentinnen der Musikhochschule Luzern an seinem Stück «The freedom of speech» arbeitet, wird im besten Sinn zum Performer, wenn er den Blick von seiner kalligrafisch fein notierten Partitur hebt und selber zum Musiker wird. «Bühnenberserker» nannte ihn das Schweizer Fernsehen einmal.

Werkschau vom Jazz-Performer zum Komponisten

Und so erahnt man schon in dieser Probe für das Eröffnungskonzert der Hommage zu Dieter Ammanns 60. Geburtstag die beiden Seelen, die in diesem Vollblutmusiker stecken. Denn angefangen hatte der in Zofingen lebende Komponist im Kindesalter; als er mit Vater und Bruder quer durch alle Stile musizierte, bevor er als Trompeter, Bassist und Keyboarder in Jazz- und Funkbands spielte.

Erst mit 30 Jahren begann Dieter Ammann, minutiös ausgefeilte Partituren zu komponieren.

Theoretische Grundlagen dafür hatte er im Studium an der Musikhochschule Luzern und später in Bern und Basel erworben. In Luzern unterrichtet er bis heute Komposition. Und das, obwohl Ammann als Komponist längst international gefeiert wird und durch prominente Werkaufträge zeitlich gänzlich ausgelastet ist.

Dieter Ammann probt an der Musikhochschule Luzern mit Musikstudentinnen sein Stück «The freedom of speech» (am Cello Pirii Pimentel Rodrigues). Bild: Ingo Höhn

Kein Wunder also, widmet die Musikhochschule ihrem berühmten Kompositionslehrer jetzt – mit dem Luzerner Sinfonieorchester – sechs Veranstaltungen. Das ergibt eine einmalige Werkschau von Ammanns Musik seit den 1990er-Jahren. Wie spiegelt sich darin seine Entwicklung als Komponist?

«Ich kann bei jedem Stück sagen, wie ich damit einen Schritt weiter gekommen bin», lacht Ammann, den man auch im Gespräch so impulsiv-vital und reflektiert erlebt wie in seiner Musik. Für den Übergang von freier Improvisation und Jazz zur Komposition steht ausgerechnet die Uraufführung am Schluss dieser Hommage. «Morceau en forme d’improvisation» für 36-stimmigen Chor, Klavier zu vier Händen und Jazzsextett schrieb Ammann 1995 für den «Szenenwechsel». Das Werk kam aber in der Pionierzeit der Fusion von Jazz und Klassik zur Musikhochschule Luzern zu früh und kam damals nicht zur Aufführung.

«Befreiungsakt» für Reflexion und Spontaneität

Ammann schrieb mit dem Material von «Regard sur les traditions» für Klavierduo einen Chorsatz und integrierte ein Jazzsextett in der Funktion eines eigenständigen Interludiums. Er erkannte aber schon damals, dass bei solchen Verbindungen von Improvisation und Komposition beide in ihren Möglichkeiten auch beschnitten werden. Und ging in seinen Kompositionen den eigenen Weg einer «künstlerisch höchst reflektierten Spontaneität», die Pierre Boulez einmal seiner Musik attestierte.

Der Weg dahin vollzog sich über verschiedene Stationen. In «Developments» von 1993, das die Hommage eröffnet, sind Tonhöhen, Rhythmen und andere Parameter seriell organisiert und voneinander abgeleitet. Aber schon damals fragte sich Ammann, wozu es ihn da als Komponisten überhaupt noch brauche.

Sein «Piece for Cello» (1994) war danach ein «Befreiungsakt», bei dem zwar die Tonhöhen strengen Regeln unterworfen sind, die Rhythmen und Klangfarben aber als intuitive kompositorische Setzung behandelt werden.

«The freedom of speech» erhob diese Freiheit des Komponierens zum Programm. Dank eines Auftrags des Ensembles für Neue Musik Zürich – «die haben damals schon an mich geglaubt!» – konnte Ammann erstmals mit einer grösseren Besetzung experimentieren. Er nutzte sie für die Freiheit, ganz verschiedene kompositorische Ideen zu realisieren. Es gibt tonale, ja, «musikantische» Muster, Minimal-Trance, semi-improvisierte und ganz streng komponierte Passagen.

Erinnerung an den Vater und eine unheimliche Stille

Ein Schlüsselwerk ist das auch aus einem anderen Grund. Während der Komposition verstarb Ammanns Vater, an dem er bewunderte, wie er bei aller Liebe zum Konsens «klar seine Meinung vertreten konnte». An diese Form der Freiheit erinnert im Stück die Tonfolge H/A/E/Es als Chiffre für den Namen des Vaters (Johannes). Damit ist «The freedom of speech» bei Ammann der seltene Fall eines Werks mit biografisch-emotionalem Hintergrund.

Emotionen sind in seiner Musik wichtig, aber er will sie einzig durch Klänge, Farben oder Rhythmen zum Ausdruck bringen, die den Hörer mitnehmen durch «Höhen und Täler». Ammann sagt:

«Manchmal kann meine Musik irritieren, aber sie soll nie abstossend sein und hat viele offenen Enden, die einladen, sich darauf einzulassen.»

Und weiter: «Musik ist das Medium, das seine Geschichte mittels Klang erzählt. Für aussermusikalische Inhalte ist Sprache geeigneter, etwa für politische Statements. Die gebe ich als Bürger, Vater oder als Social-Media-User ab, aber nicht als Komponist.»

Grosse Emotionen wecken auch Ammans Werke für Orchester, dessen Möglichkeiten er im Stück «Boost» (im Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters) raffinierter zu nutzen lernte und wo er erstmals wieder tonale Elemente einfliessen liess. Das Streichtrio «Gehörte Form» verweist auf die enge Beziehung Ammanns zum deutschen Komponisten Wolfgang Rihm. «Er hatte mir zu meinem Saxofonkonzert einst gesagt, das sei eine ‹typische gehörte Form›», erzählt Ammann. Als Ausdruck für eine Musik, «die aus sich selber herauswächst», schien ihm das so passend, dass er es als Titel für sein Trio wählte.

Erkannt fühlte sich Ammann auch, als ein Kritiker schrieb, er überführe an Rock und Jazz erinnernde Energieschübe in seine Kompositionen, ohne den Anspruch an komplexe Kunstmusik aufzugeben. Ein Beispiel ist für ihn «Violation» (1999), wo Cello und Ensemble bei aller Differenziertheit auch mal loslegen können «wie eine Band».

Aber Ammanns Musik hat bei ihren Berg- und Talfahrten auch Momente der «Entschleunigung» und eines fragilen Zaubers.

In «Après le silence» (2004) hat dies wiederum einen biografischen Hintergrund. «In der Regel geht mir immer irgendwelche Musik durch den Kopf», erzählt er. «Aber damals hatte ich eine Phase, wo das nicht der Fall war. Da war einfach eine innere Stille.» Ammann wunderte sich leicht beunruhigt. Mit der Arbeit an diesem Stück kehrte auch die Musik in der inneren Vorstellung zurück und die Krise wurde abgewendet. Dass Ammann das Klaviertrio als «geglückt» empfand, spiegelt sich bis hin zu einem romantisch singenden Celloton in dieser Musik nach der Stille.

Zahlreiche Music Talks und Konzerte Hommage Zum 60. Geburtstag des Komponisten Dieter Ammann bringen Ensembles der Musikhochschule Luzern und das Luzerner Sinfonieorchester seine Kammermusik und Werke mit Chor und Orchester zur Aufführung. Sonntag, 1. Mai, Konzertsaal Salquin, Musikhochschule: 16.30 Music Talk; 18.00 Werke von Ammann («The freedom of speech» u. a.), Rihm, Ligeti und Haydn. Mi/Do, 11./12. Mai, 19.30, Konzertsaal KKL, Luzerner Sinfonieorchester: Ammann («Boost»), Schumann (Klavierkonzert), Bruckner (Sinfonie Nr. 3). Samstag, 14. Mai, Konzertsaal Salquin: 18.00 Music Talk; 19.30 Kammermusik von Ammann («Gehörte Form», «Violation» u. a.). Freitag, 20. Mai, Konzertsaal Salquin: 18.00 Music Talk; 19.30 Kammermusik von Ammann («Après le silence», «Piece for Cello» u. a.). Sonntag, 29. Mai, 11.00, Konzertsaal Salquin: Music Talk Interpretation. Dienstag, 31. Mai, 19.30, Konzertsaal KKL: Ammann («Morceau en forme d’ improvisation» u. a.), Ligeti, Gesualdo (Luzerner Sinfonieorchester, Singkreis Zürich, Jazzsextett, Klavierduo Soos-Haag). (mat) Weitere Infos: www.hslu.ch

