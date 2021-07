Theaterstück Banküberfall des Kinderklubs der Luzerner Spielleute

«Vorhang auf!» «Hände hoch!»: Gaunerinnen des Kinderklubs der Luzerner Spielleute überfallen eine Bank Das neue Stück des Kinderklubs der Luzerner Spielleute zeigt charmant, dass es sich lohnt, Kindern gut zuzuhören. Yvonne Imbach 01.07.2021, 17.03 Uhr

Premierenszene des Stücks «Hände hoch!» des Kinderklubs Luzern im Theaterpavillon in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. Juni 2021)

Die Aufforderung «Hände hoch!» galt am Mittwochabend gleich doppelt. Einerseits lautet so der Titel der dritten Produktion des Kinderklubs der Luzerner Spielleute. Und andererseits wurde das Publikum nach dem mitreissenden 45-minütigen Stück nicht müde, minutenlang mit erhobenen Händen Applaus zu spenden.

Der im Sommer 2018 gegründete Kinderklub hat das Ziel, Kindern den Einblick in eine komplette Theaterproduktion zu geben. Für die neue Eigenproduktion stehen sieben Mädchen und drei Buben im Alter von neun bis zwölf Jahren auf der Bühne. Für die Mehrheit ist es nicht das erste Mal, dass sie in die Theaterwelt eintauchen. Erstmals im Kinderklub führten die beiden engagierten Theaterpädagoginnen Anaïs Grütter und Alex Weibel Regie.

Sie liessen sich ihr grösstes Hobby nicht nehmen

Die Premiere wäre eigentlich auf Mai angesetzt gewesen, doch die Pandemiemassnahmen erlaubten es nicht, vor Publikum zu spielen. Alex Weibel blickt zurück: «Die Enttäuschung war riesig, als wir sehr kurzfristig absagen mussten. Doch die Kinder waren voll moti­viert, mit den Proben weiterzumachen.» Es sei ja ihr grösstes Hobby, das liessen sie sich nicht von Corona nehmen, sei die klare Ansage der jungen Spielerinnen und Spieler ge­wesen.

Genau diese Spielfreude und die verlängerte Probezeit waren deutlich zu spüren. Die Texte sassen, das körperlich fordernde Spiel lief wie am Schnürchen, die Figuren waren verinnerlicht. Es machte rundum Spass, dem flotten Treiben auf der Bühne zuzusehen. Schöne Details wie kleine Choreografien oder leuchtende Effekte dank Schwarzlicht und Neonschrift machten aus dem Stück eine Wundertüte an Einfällen. Apropos Einfälle: Alex Weibel erzählt, dass die Regie zu Beginn einzig den Begriff «Überfall» vorgegeben habe. «Mit Improvisationen begannen wir mit dem Ensemble, Szenen und Figuren zu formen. Sehr vieles kam von ihnen selbst.»

Wie teilt man fünf durch drei?

Die Geschichte ist witzig und spannend: Drei Gaunerinnen überfallen eine Bank, drei Bankangestellte haben zum Glück das Sicherheitsdispositiv auswendig gelernt, und vier Polizisten würden eigentlich lieber Kaffeepause machen. Im Zentrum steht die Beute: 5 Millionen Franken wurden ergattert. Jetzt fangen die Fragen an: Wie teilt man fünf durch drei? Wer bekommt den Löwenanteil? Und was stelle ich überhaupt mit fünf Millionen an?

Was tun mit 5 Millionen? ... Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. Juni 2021)

An dieser Stelle wechseln alle in die Rolle des Bankräubers und denken laut darüber nach, welche Wünsche sie sich erfüllen würden. Für die erwachsenen Zuschauer ist dies ein besonders aufschlussreicher, witziger Teil. Die Villa mit Pool und Tiere – wahlweise Hund, ein ganzer Streichelzoo oder viele Katzenbabys – stehen zuoberst auf der Liste. Das Geld würde aber auch in die Forschung gesteckt werden: Für ein Arzneimittel etwa, das alle Krankheiten heilt, oder gegen das Bienensterben. Mit ihrem charmanten Stück beweisen die Kinder, dass sie viel zu sagen haben. Es lohnt sich, ihnen zuzuhören und zuzusehen. Noch zweimal ist die Gelegenheit dazu da.

Hinweis: Die weiteren Aufführungen: Samstag, 3. Juli, um 19.30 Uhr, und Sonntag,

4. Juli (Restplätze), um 17 Uhr. Reservation zwingend via E-Mail: lisa.bachmann@bluewin.ch.