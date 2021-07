Programm des Engelberger Orgelsommers

Orgelmusik Engelberger Orgelsommer mit vier Konzertabenden Die kleine Reihe in der Klosterkirche wartet ab morgen Mittwoch mit namhaften Gastorganisten auf. Urs Mattenberger 13.07.2021, 05.00 Uhr

Die Klosterkirche Engelberg ist Schauplatz der Orgelsommer-Konzertreihe. Bild:Urs Flüeler/Keystone (17. Juli 2019)

Der Engelberger Orgelsommer ist zwar mit vier Konzerten der kleine Bruder des Orgelsommers in der Luzerner Hofkirche. Aber was die Grösse der Orgel anbelangt, ist die Hauptorgel der Klosterkirche in Engelberg mit 9097 klingenden Pfeifen für 137 Register sogar die Nummer eins der Schweiz.