Arnold Odermatt: Nachruf auf den bekannten Polizeifotograf

Nachruf Arnold Odermatt fotografierte Unfälle und schuf Kunst Der legendäre erste Schweizer Polizeifotograf Arnold Odermatt ist mit 96 Jahren an den Folgen von Alzheimer gestorben. Arno Renggli 20.06.2021, 17.28 Uhr

Kunst mitsamt Bremsspuren: Ein Lastwagen füllt die Fahrbahnen in einem Tunnel bei Hergiswil 1975. Bilder: Arnold Odermatt/Archiv Urs Odermatt

Die Toten oder Verletzten waren geborgen. Nur noch die Unfallfahrzeuge standen am Ort des Geschehens. Jetzt trat der Nidwaldner Arnold Odermatt als Polizeifotograf in Aktion. Wie zum Beispiel für ein legendäres Bild von 1967, das zeigt, wie in Stansstad das eine Unfallauto das andere am Vierwaldstättersee an den Abgrund drängt (siehe rechts). Nur noch eine verbogene Leitplanke verhindert, dass Letzteres in die Tiefe stürzt.

Polizeifotograf Arnold Odermatt präsentiert 2016 einen neuen Fotoband.

Nadia Schärli / Neue Luzerner Zeitung

Mit nüchterner Präzision zeigen die Fotos von Arnold Odermatt die materielle Havarie. Die menschliche Seite muss und kann man sich hinzudenken. Diese Art des Fotografierens machte die Bilder von Arnold Odermatt weltweit berühmt. Und zu einer besonderen Form von Kunst, die auch in unzähligen Ausstellungen die Betrachtenden fasziniert hat.

Stans 1973: Polizist Noldi von Büren macht einen Handstand an einem autofreien Sonntag. Ein Foto mit Kultcharakter. Bild: Arnold Odermatt,

© Urs Odermatt, Windisch Biennale dell'Immagine Chiasso, 2019: Arnold Odermatt vor einem seiner berühmteten Unfallfotos. Bild: Jasmin Morgan Stansstad 1967: Eines der berühmtesten Bilder aus der Werkreihe «Karambolage». Bild: Arnold Odermatt,

© Urs Odermatt, Windisch Hergiswil, 1975: Der Lastwagen füllt fast exakt die Fahrbahnen. Bild: Arnold Odermatt,

© Urs Odermatt, Windisch Luxemburg 2013: Arnold Odermatt mit seinem Sohn, dem Regisseur Urs Odermatt. Bild: Jasmin Morgan Alp Alpelen Beckenried 1975: Dokumentierter ländlicher Alltag. Bild: Arnold Odermatt,

© Urs Odermatt, Windisch Berlin 2014: Arnold Odermatt vor einem weiteren seiner bekannten Fotos. Bild: Jasmin Morgan Buochs 1980: Waren die Tücken des Schnees schuld? Bild: Arnold Odermatt,

© Urs Odermatt, Windisch Oberrickenbach. Wolfenschiessen, 1993: Alltägliche Besonderheit. Auch solche hat Arnold Odermatt dokumentiert. Bild: Arnold Odermatt,

© Urs Odermatt, Windisch Hergiswil 1968: Die richtige Perspektive macht aus der Haverie quasi eine Art Kunstwerk. Bild: Arnold Odermatt,

© Urs Odermatt, Windisch Hergiswil 1982: Unfälle erzeugen zuweilen unfreiwillige Form- und Farbenpracht, wie diese geschmolzene Heckleuchten. Bild: Arnold Odermatt,

© Urs Odermatt, Windisch Ein anderes Beispiel Bild: Arnold Odermatt,

© Urs Odermatt, Windisch Und noch eines. Bild Arnold Odermatt,

© Urs Odermatt, Windisch Stans 1950: Arnold Odermatt als 25-jähriger Polizist. © Urs Odermatt, Windisch

In einem Interview, das er vor einem guten Jahr anlässlich seines 95. Geburtstags zusammen mit seinem Sohn Urs Odermatt selber erstellte, sagte er: «Fotografie war für mich ein Ausweg. Nach meinem Eintritt in die Kapo Nidwalden vor über 70 Jahren sollte ich Autounfälle mit Bleistift, später mit Tusche skizzieren. Ich konnte aber nicht zeichnen. Also fotografierte ich die Unfälle.» Zum Entsetzen seines Vorgesetzten. «Er kannte die Fotografie nicht und war überzeugt, dass Fotos – anders als Zeichnungen – Fälschungen Tür und Tor öffneten.» Doch als ein Richter besagten Vorgesetzten für den Einsatz von Fotografie als Ermittlungstechnik lobte, änderte auch dieser seine Meinung und setzte voll auf diese Form von Unfalldokumentation.

Der Sohn entdeckte die Kunst des Vaters

Arnold Odermatt hat seine Fotos nie als Kunst gesehen. Nur zu Gunsten der Präzision experimentierte er mit Perspektiven– meistens von oben – oder technischen Mitteln. Und Unfälle gab es damals viele. So zählte man im Kanton Nidwalden in den Jahren 1946, 1947 und 1948 nur rund 600 Motorfahrzeuge, aber jedes Jahr neun Verkehrstote. Erst sein Sohn, der Regisseur Urs Odermatt («Der böse Onkel»), kam darauf, dass diese Bilder auch künstlerisch betrachtet werden könnten. Dies in den 1990er-Jahren im Zuge seiner Recherchen für den Dokfilm «Lopper» und den Spielfilm «Wachtmeister Zumbühl». Seither gibt Urs Odermatt das Werk des Vaters heraus. Er hat Werkgruppen komponiert, so etwa die weltberühmte «Karambolage». Fast 100 Ausstellungen, etwa in Berlin, New York, Madrid oder Paris, zeugen von der Aufmerksamkeit, auf welche die Bilder von Arnold Odermatt stossen.

Auf die Frage, ob die Ästhetik und die Attraktivität seiner Fotos nicht im Kontrast mit dem Unglück dahinter stehen würden, meinte Arnold Odermatt: «Fotos sind grundsätzlich versöhnlicher als die Wirklichkeit. Das zweidimensionale Einzelbild macht jedes Grauen erträglicher als das dreidimensionale, der gebannte Moment zähmt die entfesselte Realität. Mit dem Aussparen von allem, was nicht dazugehörte, mit der Wahl des Kamerastandpunkts und des nichtablenkenden Bildausschnitts gelang eine Art Fiktion, die den Schrecken abstrahierte und sich auf den reinen Sachverhalt fokussierte.»

Trotz dieser sachlichen Herangehensweise haben ihn die Unfälle nie kaltgelassen: «Ich sah viel Schlimmes, und fast immer steckte Alkohol dahinter. Ich hasse Alkohol, weil ich zu viele Leichen gesehen habe.» Er sei froh, dass es in heutiger Zeit wegen der Sicherheitsgurte und auch sonst besser ausgestatteter Autos viel weniger Verkehrstote gebe als damals.

«Als junger Polizist musste ich mich selber ausrüsten»

Arnold Odermatt, geboren 1925 in Oberdorf NW, wuchs mit zehn Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Er machte eine Lehre als Konditor, konnte den Beruf dann aber wegen einer Mehlstauballergie nicht ausüben. Sein Vater, der respektierte Kantonsförster, meldete ihn bei der Kapo Nidwalden an. «Als junger Polizist musste ich mich selber ausrüsten. Nur eine Uniform in Einheitsgrösse stand zur Verfügung. Die Handschellen waren aus zweiter Hand. Straftäter wurden zu Fuss oder auf dem Fahrrad verfolgt. Gut, ausser Wilderei und Verstössen gegen die behördliche Sperrstunde in der Dorfkneipe gab es kaum Verbrechen zu ahnden.» Aber eben Unfälle, die gab es viele. Und Arnold Odermatt hat sie zu Hunderten fotografiert. Heute sind sie Zeugen einer vergangenen Zeit. Und eben Kunst.

In den letzten Jahren hatte sich Arnold Odermatt, der bis zuletzt in Stans lebte, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, auch wegen eines Augenleidens, das seine Sehkraft stark reduziert hatte. Nun ist er an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung gestorben. Die Faszination seiner Bilder wird bleiben.