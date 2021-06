Judith Keller und Förig Young machen "LitRap"

Bühne Judith Keller und Förig Young verbinden Literatur und Rap in einem Bühnenstück «Die Frau» erzählt. «O.G» gibt einen «Fück» auf das Glück. So im Stück «Hangouts LitRap», präsentiert in Stans. 23.06.2021, 15.42 Uhr

Judith Keller und Förig Young. Bild: PD

«Die Frau» und «O.G» begegnen sich in einem Warteraum: Im Stück «Hangouts LitRap» um Glück, «Fück», Sprache und das Internet verbindet sich Literatur mit Rap. Im vergangenen November in der Roten Fabrik in Zürich uraufgeführt, präsentieren die aufstrebende Schwyzer Autorin Judith Keller und der Underground-Rapper Förig Young ihr «Theater/Rap»-Stück mit Sound von Dr. Drü in Stans. (reg)