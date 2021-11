Hofkirche Luzern: Der neue Organist spürt seltene Klangfarben auf Der neue Organist der Hofkirche, Stéphane Mottoul, müsste in grosse Fussstapfen treten. Tut er aber nicht. An seinem Eröffnungskonzert umschlängelt er diese Spuren mit ganz eigenen Wegen. Roman Kühne Jetzt kommentieren 21.11.2021, 13.13 Uhr

Der neue Organist vor der Orgel in der Hofkirche: Stéphane Mottoul. Bild: Patrick Hürlimann (19. November 2021

In Cambrils, in Spanien, steht das wohl schönste Karussell der Welt. Ein Stück Anmut aus Licht und italienischer Malerei. Wirbelnde Kerzen in der Abendflaute, sich mit der Weite der Meeres mengend. In einer ähnlichen Stimmung fühlt man sich bei der Improvisation im romantischen Stil des neuen Organisten Stéphane Mottoul. Musik, wie ein wirbelndes Rad, tanzende Orgelkerzen, fröhlich und innerlich zugleich. Es ist nur eines der wunderbaren Werke, die er bei seinem Antrittskonzert vom Samstag in der Hofkirche St.Leodegar in Luzern spielt.

Hier wird nicht einfach eine Seite umgeschlagen in der langen Musikgeschichte des Gotteshauses. Es ist ein neues Kapitel. Frische Zeilen, die Lust auf mehr machen. Was Stéphane Mottoul an seinem Eröffnungsabend zeigt, ist fast schon ein Meisterwerk persönlicher Stilsicherheit. Ein Auftritt, der mit dichter Empfindlichkeit, weiten Linien und Kraft tief in der Seele haftet.

Schon die ersten Töne sind eine Visitenkarte

Dies beginnt bei der sensiblen Programmierung. Wie Puzzlerundungen schmelzen die Werke dieser 60 Minuten zusammen. Sie erzählen von der ­Kirche, der Geschichte des Instrumentes und, vor allem, vom neuen Organisten. Schon die ersten Töne sind eine Visitenkarte. Eine Improvisation, ein Präludium und Fuge im deutschen Barock-Stil.

«Ich komme aus der französischen Orgelschule und habe unter anderem in Paris studiert», erklärt der 31-jährige Belgier. «Dort legt man grossen Wert auf das Stegreifspiel. Wie spielte Johann Sebastian Bach, wie hat Mozart improvisiert. Freies Musizieren ist mir sehr wichtig. Ich habe auch schon Stummfilme von Charlie Chaplin oder ‹Der letzte Mann› von Friedrich Murnau begleitet.» Die barocken Melodien zeigen zugleich über den Lebenslauf des Musikers hinaus, schliesst die Hoforgel mit ein. Wurde doch der Hauptteil des Instrumentes zwischen 1648 und 1652, im Barock, von Johann Geissler aus Salzburg gebaut.

Konzertausschnitte mit 300'000 Aufrufen

Eine weitere Luzerner Story erzählt die «Pastorale» (FWV 31) von César Franck aus den «Six pièces». Inspiriert von der 6. Sinfonie Beethovens, der «Pastorale», geht auch diese Musik durchs Gewitter. Hier kann Mottoul die 1862 installierte Regenmaschine nutzen. Eine Holztrommel, gefüllt mit Metallkugeln, wird über den Orgelwind angetrieben. Schon Mark Twain zeigte sich von ihr begeistert.

Im ersten Programm darf der Franzose Maurice Duruflé nicht fehlen. «Er ist mein Lieblingskomponist», sagt Stéphane Mottoul. «Ich selber spielte sein ganzes Werk auf CD ein. Neben einem Scherzo habe ich seine ‹Prélude et Fugue über den Namen A.L.A.I.N› ausgewählt. Sie ist zugleich eine Anspielung auf den Organisten Jehan Alain. Dessen vor 10 Jahren verstorbene Schwester Marie-Claire Alain spielte über 2000 Konzerte weltweit. Eines auch in Luzern.» Ausschnitte dieses Konzertes sind heute noch auf Youtube zu finden – mit über 300'000 Aufrufen. Ein weiterer Kreis, der sich an diesem Abend schliesst.

Die Fussstapfen, in die Stéphane Mottoul tritt, sind gross. 28 Jahre führte der stadtbekannte Wolfgang Sieber die Hofkirche zu vielfältigsten Höhenflügen, stilübergreifend, innovativ. Bei Stéphan Mottoul ist die Kirche noch nicht so voll, etwa ein Drittel der Plätze sind besetzt.

Dies wird sich ändern. Denn er begeht auch musikalisch eigene Wege. Beim Konzert zeigt er sich als höchst sensibler Gestalter von Stimmungen und Nuancen. Natürlich kann auch er es «krachen lassen». Doch die Macht der Orgel braucht er sehr dosiert. Lieber lauscht er den Klängen nach, mischt die vielen Register des Instrumentes tiefgründig und sinnspendend. Eine Spürnase für neue Farben.

So zum Beispiel im brillant gemalten «Premier Choral», ebenfalls von César Franck aus den «Trois Chorals pour Orgue». Es ist eine jener Kompositionen, wo die Orgel ein ganzes Sinfonieorchester ersetzt. Dicht und akkordisch raffiniert gestaltet Mottoul metallisch angehauchte Klänge. Abgedunkelt und «französisch» elegant erzählt er vom Innern des Menschen. Unglaublich lang ist sein Spannungsbogen, seine ruhige Erzählkraft. Erst am Ende steigt sie auf, im jubilierenden E-Dur, Sieg von Menschheit und Kultur.

Die Fülle der Interpretation und die Virtuosität des Organisten schaffen ein faszinierendes, intimes Momentum. Im finalen Stück, dem «A.L.A.I.N», spreizt Mottoul nochmals die mächtigen Flügel der Orgel. Nicht ein simples Tosen und Krachen. Es ist das wuchtige, stimmige Finale nach einem Konzert von reichster Musikalität.

Tipps von Stéphane Mottoul: Maurice Duruflé, Gesamtaufnahme (Verlag Aeolus).

Marie-Claire Alain spielt «Litanies» in der Hofkirche: www.youtube.com/watch?v=PrH-zCJMb7s