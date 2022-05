Ausstellung Der Stanser Donato Amstutz macht irritierende Kunst: Er stickt den Faden von Erotik bis zum Tod Donato Amstutz stickt Bilder, die irritieren. Der in Paris lebende gebürtige Stanser hat in der Galeria Periferia Luzern seine erste grössere Ausstellung. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 27.05.2022, 16.05 Uhr

Der Totenkopf ist mehrmals zu sehen. «Semper eadem» nennt Donato Amstutz diese Arbeit: «Immer das Gleiche.» Es ist immer der gleiche Totenkopf, aber seine Oberfläche schimmert in unterschiedlichen Tönungen. Das hat mit der Machart zu tun, die beim ­Näherkommen deutlich wird. Feinste Fadenschläge sind zu sehen, Knöpfe und Poren aus Stoff. Eine fein ziselierte Textilpixel-Landschaft. Donato Amstutz hat diese Bilder nicht gemalt oder fotografiert und verfremdet. Er hat sie gestickt.

Donato Amstutz Bild: Manuela Jans-Koch

Totenköpfe erinnern uns an die Vergänglichkeit alles Seienden, vor allem des Menschlichen, dem wir auf Erden so ambitioniert wie oft desillusioniert Gestalt zu geben versuchen. Amstutz spielt bewusst mit dem Bezug, die ­Totenkopf-Vorlage stammt von einem Vanitas-Stillleben von Sebastian Stoskopff (1597–1657). Unabhängig von der christlich-moralischen Haltung der mittelalterlichen Maler ist der Totenkopf ein starkes Symbol dafür, sich voll in das Leben zu geben, es aber auch nicht überzubewerten.

Donato Amstutz hat den ­Totenkopf mal mit schwarzem Faden auf weissen Stoff genäht, mal mit weissem Faden auf schwarzen Stoff und ein weiteres Mal mit weissem Faden auf weissen Stoff. Jedes Mal bekommt das Bild eine Eigenheit.

Gestickte Totenköpfe von Donato Amstutz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Mai 2022)

Erotische Fotos, aber geschnitten

Im zweiten Raum hängt eine Serie von Bildern, die Gesichter, Füsse und Posen von Frauen ­zeigen.

Donato Amstutz und seine Bearbeitung eines erotischen Fotos. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Mai 2022)

Erneut ist es die Oberflächentextur, die fasziniert wirkt und einem manchmal an die Serien von Andy Warhol erinnert. Doch bei Amstutz ist jedes Bild ein gesticktes Einzelstück, das auf einem Foto basiert. Die Vorlagen stammen von erotischen Fotos, die der Künstler so geschnitten hat, dass weder Geschlechtsteile noch eindeutige Positionen zu sehen sind.

Wenn schon, erschliesst sich die Erotik aus der sublimen Magie, die sich in einem Gesichtsausdruck oder in der Bewegung eines Fusses manifestiert, der aus einem Schuh schlüpft. Die Gesichter wirken entrückt. Gelegentliche Verwischungen, als ob sich zwei Raster übereinanderschieben würden. Winzige Bruchstellen in der Oberflächenmatrix geben diesen Bildern eine markante Aura. Der grosse Tod und der kleine Tod, das Ekstatische und das Vergängliche, das fein Gemusterte und das nicht Fassbare: Das alles ist hier mit ein­gestickt.

In beiden Räumen platzierte Amstutz je eine grossformatige Seite aus einem «Dictionnaire», einmal mit dem Begriff «Mosca» (gemeine Fliege), einmal mit «Xenophobie» (Fremdenfeindlichkeit). Zwei weitere Einträge befinden sich im (Gang und verweisen mit ihrer Bedeutung «and other similar things» auf das Thema der Ausstellung. Diese Wörterbuch-Werke wirken wie grosse Fotokopien. Aber auch sie sind gestickt.

Donato Amstutz in seiner Ausstellung in der Galeria Periferia. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Mai 2022)

«Ich lasse auch Fehler im Bild»

Das Bild eines Bildes eines Bildes – wo beginnt es, wo wird es «wahr»? Der Künstler legt seinen Prozess offen. «Ich zeige die Fäden, das Stoffstück und lasse auch Fehler drin», sagt Amstutz. Wie einem Flaneur, der nichts absichtlich suche, würden ihm die Bilder zufallen, die er dann «nachsticke». Hat er ein Bild, fertigt er damit Fotokopien an und manipuliert die Vorlage so lange, bis es für ihn stimmt. Dann greift er zum Faden und beginnt sein stilles und extrem zeitaufwendiges Handwerk.

Die Bewegung in das Material hinein und wieder hinaus ist ihm wichtig. Und die Intimität. Seine Bilder sind aufgeladen mit diesen Energien und offenbaren immer auch kunstgeschichtliche Bezüge. Amstutz, 1969 in Stans geboren und in Luzern aufgewachsen, machte nach Abstechern nach Venedig und Bologna ein Kunststudium in Rom, lebte in Marseille und heute in Paris.

«1994 musste ich weg von Luzern. Ich war an einem Punkt, wo ich nicht mehr vorankam.»

In Rom wandte er sich ab von der Malerei und begann mit dem Sticken. Zunächst verwendete er einen roten Faden, mit dem er Fotos manipulierte. Später bestickte er Schachteln oder eine Matratze. Amstutz ist ein «Bildfetischist», der letztlich nach dem perfekten Bild sucht, das alles enthält. «Ich möchte immer kleiner werden. In dieser Verdichtung erreiche ich die grösstmögliche Wirkung. Es ist schön, wenn auch die Betrachterinnen und Betrachter davon etwas zu spüren bekommen.»

Ausstellung «déja-vu»: Galerie Periferia: Unterlachensstrasse 12 Luzern; ab 28.5. jeweils am Samstag, 12–17 Uhr oder nach Vereinbarung; mail@periferia.ch

