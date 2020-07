Eröffnungsabend des Orgelsommers in der Luzerner Hofkirche: Ein Konzert als Weltentheater Wolfgang Sieber eröffnete am Dienstag den Orgelsommer mit einem verspielten Programm. Roman Kühne 15.07.2020, 17.00 Uhr

Eigentlich gehört dieser Konzertzyklus ganz den Organistinnen. Zum Auftakt vom Dienstag in der Luzerner Hofkirche war es aber der vollbärtige Wolfgang Sieber, der die Tasten drückte. Der Gastgeber und Initiant des jährlichen Pfeifenspektakels liess es sich natürlich auch in diesem speziellen Sommer nicht nehmen, das Festival einzuweihen und ihm seinen Stempel aufzudrücken. Einen sehr verspielten Stempel.

Voller Spielfreude: Orgelsommer-Initiant Wolfgang Sieber. Bild: Dominik Wunderli

Unter dem Leitmotiv «Ludi/Spiele» vereinte er einen Strauss aussergewöhnlicher Musikideen verschiedenster Komponisten. Eine Art freies Tummelfeld für Sieber. Aber auch für die Komponisten. Sind doch die Präludien, diese Vorspiele, für die Tonkünstler oft gar nichts anderes als Experimentierfelder, Spielereien eben. Nicht festgelegt in Form und Aussage können sie hier mit Akkorden jonglieren, Erwartungen brechen, der Musik eine Jugend geben, die in anderen Stücken so nicht möglich wäre. Auf die Spitze getrieben hat diese Freiheit zum Beispiel der deutsche Kirchenmusiker Lothar Graap (Jahrgang 1933) in seiner Komposition «Präludium – Interludium – Postludium».

Leichter Jazz und ferne Melancholie

Wolfgang Sieber fühlte sich ebenfalls völlig frei. In seinem Konzert wurden die verschiedensten Komponisten und ihre «Spiele» wild zu einem neuen Ganzen gemischt. Die «Three Preludes» von Gershwin, ein Präludium von Johann Sebastian Bach aus dem «Wohltemperierten Clavier» und eines von Friedrich Gulda (Prelude und Fugue in es-Moll) fügen sich zu Musik und Farbe, zu neuem Raum und Zeit. Leichter Jazz wechselt mit ferner Melancholie, beschwingter Tanz mit besinnlichem Schaukeln. Das musikalische Spiel als Bild des Lebenstanzes? Nicht umsonst stammt das Wort vom althochdeutschen «Spil», was ja nichts anders als Tanz bedeutet. «Wenn ich mit bald 66 Jahren auf das Leben zurückblicke, dann ist es für mich auch eine Art Revue», erklärt Sieber seine Programmwahl. «Es gibt fröhliche, ausgelassene, aber auch traurige, innige Tänze. Tanzen und das Leben haben viel mit Spannung und Entspannung oder moderner ausgedrückt mit der Work-Live-Balance zu tun. Dies möchte ich musikalisch ausdrücken.»

Neben vielen fröhlichen Momenten gibt es im Leben natürlich auch einschneidende Erlebnisse. «Beim Tanzen kann man sich auch mal ein Bein brechen», wie Sieber es ausdrückt. Dafür steht an diesem Orgelabend die «Chromatische Fantasie und Fuge in d-Moll» von Bach, die auch programmatisch die Mitte bildet. Der Organist spielte die Komposition, wie alles an diesem Abend, auf seine ganz eigene, ja teils über die Musik hinausgehende Weise. Es begann mit einem Pianissimo, das im Kirchenschiff verschwand. Von überall her schienen die perlenden Figuren des Anfangs zu kommen. Der Klang war oben, auf der Seite, vorne – wie einen plastischen Film inszenierte Sieber dieses gewichtige Werk.

Ein kontrastreiches Weltenspiel aus Ton und Echo, aus Farben und ihrem Verschwinden. Alle Möglichkeiten der Registrierung wurden hier ausgenutzt. Fast war es ein neues Stück, das entstand, faszinierend und fremd zugleich. Überhaupt arbeitete der Organist an diesem Abend stark mit den Möglichkeiten der verschiedenen Orgelregister, dem speziellen 3D-Hall, den diese aussergewöhnliche Kirche bietet. In der Eigenkomposition «Organ Colours, L’orgue c’est moi» wurde man mitgenommen auf einen wahren Zauberritt. Metallisches Klirren wechselte mit lachenden Glocken, Orgelpomp mit flüsternden Winden. Vielleicht wurde in des Organisten Interpretationen der klangliche Ausdruck manchmal gar etwas in den Vordergrund gerückt, schob sich der Effekt über die Musik. Doch faszinierend war das alleweil.

