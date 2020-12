Interview Gründer des neuen Zentralschweizer Satiremagazins «Kultz»: «Es braucht Satire mehr denn je» Heinrich Weingartner gründet das erste, speziell auf die Zentralschweiz ausgerichtete Satiremagazin. Im Februar geht das neue Format «Kultz» online. Stefan Welzel 31.12.2020, 05.00 Uhr

Der Luzerner Heinrich «Heiri» Weingartner ist Initiant und Geschäftsleiter des Zentralschweizer Online-Satire- und Kulturmagazins «Kultz», das Anfang Februar an den Start geht. Der 31-Jährige erzählt, wie er auf die Idee dieses Formats kam, welche Vorbilder er hat und was gute Satire ausmacht.

Will Kultur und Satire verbinden: Heinrich «Heiri» Weingartner. Bild: PD

Wie kamen Sie auf die Idee, explizit ein Zentralschweizer Kultur-und Satire-Magazin ins Leben zu rufen?

Heinrich Weingartner: Das entstand aus dem Bedürfnis, die oftmals verkrustete, konventionelle Kulturberichterstattung aufzubrechen. Und ich möchte in jenem Bereich arbeiten, in dem ich mich am besten auskenne. Das aber in völlig neuem Rahmen und Kontext. Zuletzt arbeitete ich im Administrativbereich der Stanser Musiktage. Da fehlte mir der kreative Freiraum, den ich zum Beispiel als Redaktor des Kulturmagazins «041» hatte. Mit «Kultz» möchte ich den Kulturbegriff beziehungsweise den Umgang damit ausweiten und auch über Dinge berichten, die man gemeinhin vielleicht nicht als Kultur auffassen würde.

Bleibt die Frage auf die Satire bezogen noch unbeantwortet…

Gerade die Zentralschweiz erscheint mir ziemlich Satire- und Humor-allergisch. Ein Beispiel: Bei der kleinsten Kritik der Medien am Luzerner Regierungsrat reagiert dieser sehr dünnhäutig. Man geht gleich in den beleidigten Gegenangriffsmodus. Das ist ein Sinnbild, wie man in der Zentralschweizer Öffentlichkeit miteinander umgeht: Es wird im Normalfall zu viel Zurückhaltung geübt. Man ist zu brav. Das liegt wohl auch daran, dass hier jeder jeden kennt – und zeigt umso deutlicher, dass es zwischendurch Disharmonie, Kritik, Streitlust und Konflikte braucht. Satire ist dabei ein dankbares Werkzeug.

So sieht die provisorische Webseite des neuen Magazin zurzeit aus. Bild: PD

«Kultz» soll also ein Kultur- und Satire-Magazin sein. Ein aussergewöhnliches Konzept. Wie soll das konkret funktionieren? Wie kann die Leserin oder der Leser Satire von der seriösen Kulturberichterstattung unterscheiden, wenn sie oder er auf die Artikel Ihrer Plattform klickt?

Wir sind darum bemüht, die beiden Ressorts klar zu trennen. Bei jedem Artikel wird deutlich sichtbar ausgewiesen, ob es nun ein Kulturbericht oder ein Satire-Stück ist. Als Benutzer kann man ausserdem einen Filter aktivieren und nur das eine oder andere anwählen.

Weshalb wollen Sie gerade Kultur mit Satire unter einem Dach vereinen? Wäre es zum Beispiel nicht nahe liegender, Polit-Berichterstattung mit Satire zu kombinieren?

Ich verstehe Kulturjournalismus in seiner ganzen feuilletonistischen Breite. Dazu gehört aneckende, provozierende Berichterstattung auch in den Bereichen Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Satire kann dabei allerlei aufgreifen, das einen stört und beschäftigt. Für mich sind Kulturberichterstattung und Satire zwei Seiten der gleichen Medaille. Es sind zwei Möglichkeiten, das Geschehen aufzufassen, zu thematisieren und zu analysieren.

In der Schweiz gibt es den «Nebelspalter», einige renommierte Karikaturisten wie zum Beispiel Patrick Chapatte und mit «Deville» eine Sendung im Fernsehen, die sich auch an politische Themen traut. An welchen Vorbildern orientieren Sie sich mit «Kultz»?

Wir wollen eine Mischung aus «Republik», «Titanic» und «Rolling Stone» machen. Bezogen auf den Satire-Teil orientieren wir uns an Gefässen von «Der Postillon», «Titanic» oder «Deville». Das wird aber kein Nacheifern und Kopieren sein, sondern wir nehmen uns an deren Arbeit lediglich ein Muster. Von dieser Basis ausgehend wagen wir uns ins Abenteuer. Im Kulturteil werden wir uns bemühen, bei den Recherchen tiefer zu graben. Und es wird sicher auch mal der eine oder andere provokante Kommentar zu lesen sein.

Wie steht es um die politische Positionierung? Die von Ihnen genannten Satire-Formate sind in der Tendenz eher bis deutlich links…

Wir werden politisch sein, ganz klar. Aber ohne uns dezidiert innerhalb eines Links-rechts-Schemas festzulegen.

Ein Bekannter, seinerseits Doppelbürger und lange im Ausland lebend, sagte mir nach seiner Rückkehr in die Schweiz: Eine Gesellschaft verfügt über einen guten Sinn für Humor und Satire, wenn sie über sich selbst lachen kann. Die Schweizer seien aber genau darin sehr schlecht. Was würden Sie ihm antworten?

Dass die Schweizerin und der Schweizer es eben lernen müssen, mehr über sich selbst zu lachen! Das macht Progressivität aus. Es ist sehr befreiend, über sich selbst zu lachen. Ich möchte aber nicht die Moralkeule über unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger schwingen. Was ich zuletzt auch in der Schweiz festgestellt habe: Gerade in der Coronapandemie, in einer grossen Krise, ist Satire extrem populär. Das ganze Hin und Her des Bundesrats war und ist ein Riesenzirkus und verfügt natürlich über extrem viel Satirepotenzial. Gerade in schwierigen Zeiten braucht es Humor und Satire mehr denn je.

Nun zur Gretchenfrage für jeden Satire-Schaffenden: Was macht denn gute Satire aus?

Zunächst muss sie die Leute natürlich zum Lachen bringen. Das ist schwierig genug. Und ganz wichtig: Es muss die Richtigen treffen. Und wenn es das tut, müssen sich die Richtigen auch darüber aufregen. Auf der anderen Seite sollte niemand angegriffen werden, der sich nicht wehren kann.

Wen möchtet Ihr mit «Kultz» ansprechen? Die intellektuelle Feuilleton-Leserin, die Jan Böhmermann schaut, oder den Boulevard-Social-Media-Konsument, der lieber lustige Videos anguckt?

Wir sehen unser Leserspektrum zumindest am Anfang möglichst breit gefächert und wollen dementsprechenden Inhalt liefern. Wir sprechen Kultur- und Satire-Interessierte zwischen 20 und 60 Jahren an. Auf Social Media darf ein Witz auch mal plump sein, weil eine einfache Info mittels Bild, kurzem Video oder Wortspiel schnell aufgenommen, weiterverbreitet und verstanden werden kann. Andererseits möchten wir in unseren Texten auch komplexere Themen angehen, bei denen man etwas länger überlegen muss.

Wie wird die Struktur von «Kultz» aussehen, gibt es eine feste Redaktion oder besteht die Autorenschaft aus freien Autoren? Und wie sieht Ihre Rolle als Initiant des Magazins zukünftig aus?

Es wird einen festen Posten als Chefredaktorin oder Chefredaktor geben und eine Ressortleitung Satire plus zwei bis drei Redakteure, die in einem ganz kleinen Pensum angestellt sein werden. Das Gros der Beiträge kommt über rund ein Dutzend freie Autoren rein, die dafür Honorare, aber keine Sitzungsgelder erhalten. Ich bleibe Geschäftsleiter und werde Beiträge schreiben, aber nicht Chefredaktor sein. Die Stelle ist seit ein paar Tagen ausgeschrieben.

Ihr habt auch ein Crowdfunding initiiert. Wie steht es um die finanzielle Basis und ist zu einem späteren Zeitpunkt ein Print-Produkt angedacht?

Diverse Fonds sowie die öffentliche Hand haben Gelder gesprochen und die Anschubfinanzierung gewährleistet. Hinzu kommt das Crowdfunding und eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern, die Beiträge zahlen und so etwas wie unsere Abonnentinnen und Abonnenten sind. Vorerst ist damit die Finanzierung für 2021 gesichert. Eine Print-Version war nie vorgesehen und wird es nicht geben.

Werden eure Artikel beitragspflichtig sein?

Nein. Wir wollen, dass die Plattform für alle zugänglich ist.