Interview Elena Ferrantes Weltbestseller am Luzerner Theater: «Es ist eine Liebesgeschichte ohne Ende», sagt Regisseurin Lily Sykes Funktioniert Elena Ferrantes überbordender Romanzyklus auf der Bühne? Lily Sykes inszeniert die «Neapolitanische Saga» in Luzern als Schweizer Erstaufführung. Interview: Regina Grüter

Die Freundinnen Lila (im Hochzeitskleid, Olivia Gräser) und Elena alias Lenù (Sophie Hottinger). Bild: Ingo Höhn/PD

2000 Seiten, 60 Jahre: Mit «Meine geniale Freundin 1–4» bringt Lily Sykes ihre Bearbeitung von Elena Ferrantes «Neapolitanischer Saga» in Luzern mit nur fünf Schauspielerinnen und Schauspielern und Musik auf die Bühne. Sykes, 1984 in London geboren, inszeniert als Theaterregisseurin im deutsch- und englischsprachigen Raum. Es ist ihr erstes Engagement am Luzerner Theater.

«Meine geniale Freundin» fürs Theater adaptieren? Schwierig, denkt man. Nun knöpfen Sie sich alle vier Romane auf einmal vor. Ein Ding der Unmöglichkeit, ist man versucht zu sagen.

Lily Sykes: So fühlt es sich ein bisschen an manchmal. (lacht)

Was hat Sie daran interessiert und warum alle vier auf einmal?

Die Möglichkeit zu haben, eine Freundschaft über so lange Zeit zu erzählen, wie eine Liebesgeschichte ohne Ende. Und eine Geschichte zwischen zwei Frauen zu vermitteln: ihre Entwicklungen, ihre Beziehungen im sozialen Kontext, ihre veränderte Art und Weise, sich selbst und ihre Umgebung zu betrachten.

Wann ist aus der Idee etwas Konkretes geworden? Wann dachten Sie, das könnte funktionieren?

Das letzte Buch, das Elena Greco im Roman schreibt, heisst «Eine Freundschaft». Es ist die Geschichte von ihr und Lila auf 70 Seiten. Ich dachte, man könnte versuchen, sich darauf zu fokussieren und nur die Elemente aus dem Kontext und dem Figurenarsenal zu nehmen, die einen direkten Einfluss auf die Entwicklung dieser beiden Frauen hatten. Denn, obwohl Ferrantes Geschichte sehr lang ist, passiert nicht viel. (lacht) Emotionen, Entwicklungen und Reflexion nehmen viel Raum ein, was man sehr gut durch das Spiel auf der Bühne ersetzen kann: mittels Darstellung von Träumen, Sehnsüchten, enttäuschten Hoffnungen, Erinnerungen, starken Emotionen.

Elena Ferrantes Tetralogie ist nicht nur reich an Figuren, Schauplätzen und Themen, sie erstreckt sich auch über mehrere Jahrzehnte. Nach welchen Kriterien haben Sie die Figurenauswahl getroffen?

Eine zentrale Frage, die Elena Ferrante stellt, ist: Worin besteht der Mensch? In ihrem Schreiben negiert sie, dass der Mensch etwas Einfaches sei. Wir sind auf der Suche nach einer Form, aber tatsächlich sind wir viele unterschiedliche Ichs. Die Schwiegermutter, die Schwägerin, Nino, in den sie beide verliebt sind, der Kommunistenfreund sind auch alles Menschen, die die Person Elena Greco im Roman in irgendeiner Art und Weise geformt haben. Die Besetzung ist auf nur fünf Schauspieler reduziert. Das heisst, dass die Männer die Rollen wechseln, es also sehr konzentriert bleibt.

In den Romanen geht es auch stark um die Rolle der Frau in der Gesellschaft.

Den Ausschlag für die Geschichte gibt ja, dass Elenas Freundin Lila verschwunden ist. Lila sagt: «Ich möchte nicht, dass du über mich schreibst.» Elena erzählt die Geschichte trotzdem, fast trotzig. Sie denkt, der Trotz richte sich gegen ihre Freundin, aber sie trotzt damit auch der Welt, in der Geschichten von verschwundenen Frauen nicht erzählt werden. Es ist eine Erinnerungsgeschichte, aber sie hat auch einen emanzipatorischen Trieb, dass wir davon eben doch erzählen. Dass wir sie als akzeptable Stoffe für eine Bühne, für die Literatur wahrnehmen. Wir erzählen von Krieg und Politik und Macht. Aber Themen wie Haushalt, Beziehungen, später die zu den Kindern, die Probleme mit der Aufteilung der unterschiedlichen tatsächlichen Rollen, mit denen eine Frau dann zu kämpfen hat, sind sekundär.

In der Besetzung taucht auch Lila als Kind auf. Was hat es damit auf sich?

Lila als Kind auf der Bühne zu haben, war mir extrem wichtig, um eine Entsprechung für diese ursprüngliche Liebe zu haben. Ihre Freundschaft existiert ja nur wegen der gemeinsamen Kindheit. Sie haben zusammen gegen die Männerwelt gekämpft.

Gemeinsam haben sie es geschafft, sich in einer Welt zu behaupten, die zutiefst gegen sie gerichtet ist.

Dann wurden die Wege getrennt, aber dieser Kern bleibt. Das ist auch das Schöne am Theater, dass man unterschiedliche Zeiten irgendwie gleichzeitig erlebt. So sind die grossen Themen, Leben und Tod, drin. Diese Spannweite ist wichtig.

Der Romanzyklus wird als «Neapolitanische Saga» bezeichnet. Inwiefern spielt Neapel, im Roman die dritte Hauptfigur, in Ihrem Stück eine Rolle?

Neapel kommt vor in unserem Stück. Die Stadt ist eine Figur, eine Sängerin, deren Niedergang ein Motiv. Wir holen aber keine neapolitanischen oder italienischen Klischees hervor.

Ich hatte zu den beiden Hauptfiguren beim Lesen immer ein etwas zwiespältiges Verhältnis, besonders zu Elena. Wie erging es Ihnen?

Absolut, aber ich lese nicht, um Freunde zu machen, sondern um die zwiespältigen Elemente zu untersuchen und mit meinem eigenen Charakter zu vergleichen.

Elena ist sicher keine durchgehend sympathische Person, aber man versteht sie in vielerlei Hinsicht und woher ihr Frust und ihre Wut kommen.

Ich fand das eher beruhigend, dass ich sie nicht immer gemocht habe.

Sie sind bekannt für scharfe psychologische Analysen, aber auch für Ihre Verspieltheit. Wo wird sich die bemerkbar machen?

Ich finde, dass Elena Ferrante Humor hat im Hinblick auf die Betrachtung ihres früheren Ichs, und sie spielt mit Klischees. Und viele Situationen, vor allem mit Männern, sind vom heutigen Verhaltenskodex aus betrachtet irrwitzig. Wir inszenieren einen riesigen 2000-Seiten-Roman mit fünf Schauspielern. Nur schon deshalb braucht es eine gewisse Verspieltheit. Die Romane sind überbordend an Material und Stilen. Ich würde sagen, die Produktion ist auch ausufernd. (lacht)

