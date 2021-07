Interview Psychologin über Entfremdung: «Es ist möglich, auch nach sehr langer Zeit wieder zusammenzufinden» In unserer Serie zu Gruppen im Aufbau der Selbsthilfe Luzern Nidwalden Obwalden befragen wir auch regelmässig Experten zu einer Problematik. Hier beantwortet Anette Lippeck, Diplom-Psychologin in Stans, Fragen zum Thema der Eltern-Kind-Entfremdung. Susanne Holz 03.07.2021, 05.00 Uhr

Wie können Eltern es vermeiden, ihre Kinder zum Spielball ihrer Differenzen zu machen?

Anette Lippeck: Die grösste Versuchung, ein Kind in Partnerschaftsstreitereien hineinzuziehen, liegt wohl darin, dass man sich seiner Sache nicht so sicher ist und es gerne sieht, wenn ein Kind Partei ergreift und die eigene Meinung bestätigt. Wenige Menschen sind gerne Einzelkämpfer. Doch manchmal, so ab der Pubertät, halten die Kinder das Stoppschild hoch und verlangen: «Lasst uns da raus. Wir haben eigene Sorgen.» Eine sehr dunkle Art, Kinder zum Spielball zu machen, liegt im fatalen Hang zu Rechthaberei und Machtdemonstration. Oft spielen hier echte oder eingebildete Kränkungen eine Rolle. Aus dieser Verstrickung finden die Eltern in der Regel nur mit professioneller Hilfe.

Soll man dem Wunsch eines Kindes, einen Elternteil nicht mehr sehen zu wollen, temporär nachgeben?

Man kann Kinder auf eine hilfreiche Art mental begleiten. Ihnen vermitteln: «Auch wenn du mich heute ablehnst, darfst du sicher sein, dass ich damit klar komme und mich auf ein Wiedersehen mit dir freue. Wie auch immer es weitergeht und was auch immer die Behörden entscheiden: Ich behalte dich lieb. Auf mich ist Verlass.» Das muss man gar nicht wörtlich so sagen, es kommt auf die innere Haltung an. Man vermittelt so Sicherheit und Geborgenheit und hilft dem Kind, die Situation einigermassen gut zu überstehen.

Trägt ein Kind langfristig Schäden davon, wenn es einen Elternteil längere Zeit nicht mehr sieht und auch negative Gefühle gegenüber diesem Elternteil hegt?

Es kommt auf die Art an, wie der abgelehnte Elternteil sich dem Kind gegenüber verhält. Wenn Mutter oder Vater sich verärgert, verbittert oder beleidigt äussern oder dem Kind Vorwürfe machen, dann lernt es, seine echten Gefühle und Wünsche in Nahbeziehungen künftig zu verschweigen. Es beginnt, eine Rolle zu spielen, und dies hat ganz klar ungünstige Auswirkungen auf das spätere Erleben in Liebe, Partnerschaft und Freundschaft. Ist das Kind sehr robust, kann es dazu übergehen, seine Position im Elternkonflikt gezielt zu nutzen, um sich seinerseits durch Manipulation und emotionale Erpressung materielle Vorteile und Freiräume zu verschaffen – es spielt die Eltern gegeneinander aus. Das bedeutet, dass Eltern sich gut überlegen sollten: Welches Verhalten will ich beim Kind fördern?

Wie schnell passiert Entfremdung? Und wie nachhaltig negativ ist sie?

So schmerzhaft die Erkenntnis ist: Bei einer jahrelangen Trennung lässt sich Entfremdung nicht vermeiden. Das Kind hat weniger gemeinsame Erlebnisse mit dem abgelehnten Elternteil, teilt mit ihm weniger freudige Erinnerungen. Die Entfremdung lässt sich auch nicht rückgängig machen in dem Sinne, dass eine Beziehung am Punkt wieder aufgenommen werden kann, wo sie vor Jahren unterbrochen worden ist. Und doch ist es möglich, auch nach sehr langer Zeit wieder zusammenzufinden. Dies beginnt mit der offen eingestandenen Trauer über den Verlust an Gemeinsamkeiten. Erst wenn diese Trauer Raum erhält, kann die Entfremdung zur schrittweisen Annäherung führen. Man lernt sich neu kennen, achtsamer und einfühlsamer. Die Beziehung zum abgelehnten Elternteil kann eine echte neue Chance erhalten, denn sie kann selbstbestimmter und beständiger sein als das Beziehungschaos während der Trennungsphase.

Kann eine Eltern-Kind-Beziehung also neu gedeihen?

Ein schnelles «Jetzt ist alles wieder gut» gibt es nach meiner Erfahrung nicht. Gerade wenn Schlimmes passiert ist. Aber es gibt den Punkt des bewussten Umdenkens von Kindern im späteren Schulalter. Damit verbunden ist die Bereitschaft des jungen Erwachsenen, sich wieder auf Vater oder Mutter, die man zuvor «verstossen» hat, einzulassen. Dann lässt sich auch eine schon länger beendete Beziehung erneuern.

