Diese Filme starten am 16.12.2021 in den Zentralschweizer Kinos

Kinohits Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Welche Filme in welchen Kinos in unserer Region am Donnerstag, 16. Dezember anlaufen, lesen Sie hier in unserer Übersicht. 16.12.2021, 05.00 Uhr

Nach dem Tod ihres Grossvaters kehrt die Musikstudentin Alma an ihren Heimatort, eine kleine Insel in den kanadischen Wäldern, zurück. Eigentlich wollte sie nicht lange bleiben, doch als sie einen Wolfswelpen findet und kurz darauf ein Löwenbaby aus einem Flugzeugwrack rettet, wird klar, dass sie die Tiere nicht alleine lassen kann. Fortan unzertrennlich, wachsen die ungleichen Raubtiere wie Brüder auf. Doch Wildhüter und Zirkusbetreiber sind ihnen bereits auf den Fersen, und Almas kleines Paradies gerät in Gefahr. Die neue Abenteuergeschichte über tierische Freundschaften von Gilles de Maistre nach «Mia und der weisse Löwe» hat den Jurypreis am diesjährigen ZFF für Kinder gewonnen.

Bourbaki, Luzern; Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Pathé Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Ein Melodrama über zwei Frauen unterschiedlichen Alters, die zeitgleich Mutter werden, und eine folgenschwere Verwechslung. Der neue Almodóvar ist aber auch ein Film über Geschichte und Erinnerung und darüber, welchen Beitrag Generationen von Frauen und Müttern zur Vergangenheitsbewältigung leisten. Siehe auch Artikel zum Duo Pedro Almodóvar-Penélope Cruz in der «Schweiz am Wochenende» vom letzten Samstag, 11. Dezember.

Bourbaki, Luzern; Gotthard, Zug.

Eigentlich bietet ihnen ihre Heimat, die titelgebende Insel mitten im Kaspischen Meer, keine Lebensgrundlage mehr. Seit es die Sowjetunion nicht mehr gibt, leben die Menschen vom illegalen Fischfang. Sie kämpfen auf dieser vom russischen Staat vergessenen Insel jeden Tag aufs Neue ums Überleben. Der Dokumentarfilm des Lausanner Filmemacherduos Svetlana Rodina und Laurent Stoop ist auch ein Film über den Wunsch, in der Heimat zu bleiben, auch wenn das Leben dort unmöglich erscheint.

Stattkino, Luzern; Kino Schwyz.

Buster Moon und seine All-Stars träumen von der Show ihres Lebens und riskieren alles dafür. Im neuen Animationsabenteuer lassen Buster, Meena, Rosita, Gunter, Johnny und Ash das Moon Theater hinter sich und brechen auf in die glitzernde Show-Metropole Redshore City.

Der Animationsspass «Sing» geht weiter und führt Buster Moon und seine Freunde ins Showmekka.

Capitol, Luzern; Pathé Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Spider-Man gehört zu den populärsten Helden der Marvel Comics – und so einiger Kinofilme. Nun kommt ein weiteres Abenteuer auf der grossen Leinwand dazu. Wieder schlüpft der 25-jährige Brite Tom Holland in die Rolle des Peter Parker und in das Spinnenkostüm. Allerdings muss es der Titelheld gleich mit mehreren Bösewichten aufnehmen – und damit klarkommen, dass seine Identität bekannt wird. Auch wieder mit dabei: Die Sängerin und Schauspielerin Zendaya, die zuletzt in «Dune» zu sehen war. Besprechung siehe Seite 18.

Capitol+Moderne, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Die 4. Staffel noch vor der Ausstrahlung am Fernsehen im Kino.

Bourbaki, Luzern: So 12.00.

Vom Rettungssanitäter bis zur Psychologin, von der Hebamme bis zum Asylbewerber, von der Sans-Papiers bis zu den eigenen Enkeln: Für seinen Dokumentarfilm hat der Ostschweizer Thomas Lüchinger Menschen aus seiner unmittelbaren Umgebung vor die Kamera geholt. Statt in der Pandemie zu resignieren, sammelte er Geschichten, die Hoffnung geben. Die Protagonisten erzählen von Lebenskrisen, von schönen Momenten und sinnieren über das, was ihnen Zuversicht gibt. Lüchinger macht mit «Zuversicht» eine Gratwanderung, die nicht immer gelingt. An manchen Stellen kippt der Film ins Esoterische. Doch ist Lüchinger mit der Kamera einigen universellen Wahrheiten auf der Spur und kommt ihnen sehr nahe. Die versöhnlichen Klänge und die friedliche Bildsprache lassen das Publikum zur Ruhe kommen und schaffen Platz im Kopf.

Bourbaki, Luzern: So 11.00 Special in Anwesenheit des Regisseurs.

Hinweis: Die Übersicht über alle laufenden Filme inklusive Kinos und Spielzeiten finden Sie täglich in der Luzerner Zeitung