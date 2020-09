Bildstrecke Et voilà: Skulpturales Malen Die Kunstplattform Akku vereint drei Künstler, für die Papier viel mehr als nur Bildträger ist. Susanne Holz 03.09.2020, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künstler Christian Herter vor einem seiner Werke. Dieses Werk von Hansruedi Schoch inspirierte Kuratorin Patricia Bieder zu dieser Ausstellung: Es heisst "Ausgefranster Engel" und ist von 1981. Bleistift, Mischtechnik auf Papierkarton. Aus der Sammlung der Gemeinde Emmen. Künstler Christian Herter und Kuratorin Patricia Bieder vor Herters Werk "Der grosse Magen". Fotoprint auf Teppich, Acrylfarbe. Künstler Christian Herter im Gespräch mit Kuratorin Patricia Bieder. Kuratorin Patricia Bieder und Künstler Christian Herter vor Herters Werk "Teilchen 2, Fix the rest". Papier, Beton, Gips, Acrylfarbe, Silberen- und Maggiasteine, Holzfurnier, Schwemmholz und diverse andere Materialien. Christian Herter, "Readymade". Papier, Acrylfarbe, Grafit. Christian Herter, "Readymade". Papier, Acrylfarbe, Grafit. Christian Herter, "Readymade". Papier, Acrylfarbe, Grafit. Christian Herter , "Der grosse Magen". Fotoprint auf Teppich, Acrylfarbe. Christian Herter , "Der grosse Magen". Fotoprint auf Teppich, Acrylfarbe. Christian Herter, "Teilchen 2, Fix the rest". Papier, Beton, Gips, Acrylfarbe, Silberen- und Maggiasteine, Holzfurnier, Schwemmholz und diverse andere Materialien. Werk von Maja Rieder. Tusche und Gouache auf Papier. Werke von Maja Rieder. Tusche und Gouache auf Papier. Werk von Maja Rieder. Tusche und Gouache auf Papier. Werk von Maja Rieder. Tusche und Gouache auf Papier. Arbeit von Ruedi Fluri. Arbeit von Ruedi Fluri. Arbeit von Ruedi Fluri. Arbeiten von Ruedi Fluri. Arbeit von Ruedi Fluri. Arbeiten von Ruedi Fluri.

Wie massiv ist Papier? Nicht so sehr, möchte man meinen. In der aktuellen Ausstellung in der Kunstplattform Akku in Emmenbrücke jedoch, nimmt Papier einen sehr grossen Raum ein. Kuratorin Patricia Bieder sagt:

«Hier wird Papier zum Schwergewicht.»

Drei Künstler hat die Kuratorin in der Ausstellung «Über den Rahmen hinaus» vereint: Ruedi Fluri aus Solothurn, geboren 1948. Christian Herter aus Luzern, geboren 1962. Und Maja Rieder aus Basel, geboren 1979. Was diese drei kreativen Köpfe unter dem Dach des Kunstraums in Emmenbrücke zusammenbringt: Papier wird hier nicht als Träger benutzt, sondern als Werkstoff.

Patricia Bieder erklärt, zu dieser Ausstellung durch ein ganz bestimmtes Bild inspiriert worden zu sein: Dieses Bild hängt mitten im Raum zwischen der zeitgenössischen Kunst von Herter, Fluri und Rieder. Es heisst «Ausgefranster Engel» und ist eine Arbeit von 1981 von Hansruedi Schoch. Das Werk auf Papierkarton ist Teil der Sammlung der Gemeinde Emmen. «Was ist das?», so hatte sich Bieder gleich beim ersten Sehen fasziniert gefragt. «Ein Kleid für einen Engel?» Die Kuratorin verweist auf die feine Reliefstruktur des Werks: «Wie ging dieser Künstler hier wohl mit dem Werkstoff Papier um?» Und so sei sie schliesslich zu der Frage gelangt: «Wie gehen heutige Künstler mit Papier um?»

Im Kabinett begeistern Emmer Landschaften

Sehr einfallsreich und so verspielt wie genau, lautet eine Antwort, schaut man sich die Ausstellung an. «Sie gehen über den Rahmen hinaus», findet die Kuratorin. Christian Herters Arbeiten zeichnet eine plastische Qualität aus, eine «illusorische und physische Räumlichkeit», so der Künstler in seinen eigenen Worten. Beeindruckend ist Herters Werk «Der grosse Magen» – ein grossflächiger schwarz-weisser Fotoprint auf Teppich. «Kunst zwischen komponiert und akzeptiert», findet Christian Herter poetisch treffende Worte für etwas, das aus dem Zufall geschaffen wurde.

Zuerst war da nämlich ein Chaos auf dem Atelierboden in Paris, dann war da eine Fotografie in Farbe, dann die Umwandlung in Schwarz-Weiss. Dann kam der Print. Und zuletzt der Spray. Schönes Detail: Was nun gesprayt und was gedruckt ist, darüber mag man lange rätseln.

Maja Rieders grossformatige Arbeiten setzen ebenfalls ein wanderndes Sehen voraus. Dreh- und Angelpunkt von Rieders Werk: das symmetrische Andreaskreuz. Rieder spannt Papier über Holz und bringt die Farbe mit viel Körpereinsatz auf. Im Endeffekt wirken ihre Papierarbeiten skulptural. Ruedi Fluri wiederum, Künstler und Industrie­designer, beeindruckt mit genau modellierten Papierarbeiten, mit kleinen architektonischen Meisterwerken. Sehr sehenswert zudem die Linie 2: die Werke aus der Sammlung der Gemeinde Emmen im Kabinett.

Ausstellung in der Akku-Kunstplattform: «Über den Rahmen hinaus». Ruedi Fluri, Christian Herter, Maja Rieder. Linie 2 im Kabinett: «Drinnen wie draussen – Streifzüge durch die Emmer Kunst-Landschaft». Bis 18. Oktober, in der Gerliswilstrasse 23 in Emmenbrücke. Geöffnet Fr/Sa 14-17 Uhr; So 10-16 Uhr. Rahmenprogramm am 4.10.: Rundgang zu ausgewählten Werken im öffentlichen Raum – aus historischer und kunsthistorischer Sicht. www.akku-emmen.ch