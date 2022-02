Interview Der Zuger Richard Egger über sein neues Buch: «Ethik verändert uns als Menschen» Unternehmensberater Richard Egger hat ein Buch mit dem Titel «Mehr Menschlichkeit!» verfasst. Im Interview wollten wir zum Beispiel wissen, was es uns bringt, ethisch zu handeln. Interview: Arno Renggli Jetzt kommentieren 21.02.2022, 18.30 Uhr

Das neue Buch «Mehr Menschlichkeit!» Bild: PD

Was ist Ethik? Wie entsteht und funktioniert sie? Warum brauchen wir sie? Diesen Fragen geht der Zuger Unternehmensberater und ehemalige Gymnasiallehrer Richard Egger (67) in einem Buch nach. Er zeigt dabei historische wie heutige Sichtweisen und viele Beispiele aus Theorie und Praxis, aus der Literatur und der Realität.

Richard Egger, Sie plädieren für ethisches Verantwortungsbewusstsein. Das unterschreiben wohl die meisten. Warum braucht es ein neues Buch darüber?

Richard Egger: Sie haben recht, die meisten Menschen würden sofort in den Ruf nach mehr Menschlichkeit und Verantwortung einstimmen. In meinem Buch zeige ich, was Menschlichkeit und Ethik ganz konkret für das Handeln bedeuten. Zweitens stelle ich viele Regeln und Argumente aus der Geschichte der Ethik vor. Und drittens lege ich dar, was Ethik aus Ihnen als ganzem Menschen macht.

Nämlich? Und anders gefragt: Was nützt es mir? Ausser vielleicht einem guten Gewissen?

Richard Egger. Bild: PD

Ethik bedeutet im Kern, nicht nur meine Interessen im Auge zu haben, sondern auch die der andern. Dass das auch mir etwas bringt, zeigt sich erst, wenn man die «Vorteile» nicht nur im Rahmen eines egoistischen Hickhacks sieht. Wer ich bin, baut sich auf aus all meinen Tausenden Entscheidungen, aus meinem Handeln. Wer wollen Sie sein? Ein wohlwollend-menschliches Wesen oder ein Mafiaboss? Ethik macht einen andern Menschen aus mir, macht mein Leben besser. Dieser «Vorteil» wiegt viel mehr als alle, die ich mit Ellbogen erkämpfen kann.

Was ethisch ist, kann unterschiedlich gesehen werden. Gibt es Anhaltspunkte für eine allgemeingültige Ethik? Zum Beispiel ethische Ziele wie etwa Gleichheit der Menschen punkto Lebensqualität, Chancen und Macht?

Obwohl die Entscheidung zum Handeln nach ethischen Leitlinien persönlich bleibt, besteht über eine Reihe von Werten und Rechten ein überwältigender Konsens: Recht auf Leben, Glaubens- und Meinungsfreiheit, möglichst gleiche Chancen für alle, egal welchen Glaubens, Geschlechts oder welcher Nationalität, und viele mehr.

Ist dies angesichts der menschlichen Art realistisch? Wo bliebe das Streben, würden daraus nicht auch persönliche Vorteile resultieren? Oder hat es für das, was letztlich zu Vorteilen führt, auch in der Ethik Platz?

Gleiche Rechte für alle Menschen bedeutet nicht Gleichschaltung. Nicht jeder ist fähig und bringt die Leistung, um CEO zu werden. Nicht jede kann Bundespräsidentin sein. Da geht es um Gerechtigkeit, ein zentrales Thema der Ethik. Schon Aristoteles hat betont, dass sie nicht Gleichheit bedeutet, sondern Verhältnismässigkeit. Zum Beispiel: Der Lohn muss der Leistung entsprechen.

Wo stehen wir denn heute? Hat die Menschheit Fortschritte gemacht?

Zur Frage, wie wir ein gerechtes Gemeinwesen schaffen können, hat die Ethik wesentliche Einsichten beigesteuert. Und im Vergleich zur unsäglichen Brutalität und Ungerechtigkeit früherer Jahrhunderte sind wir Riesenschritte gegangen. Dies beweist erstens, dass die Ethik entscheidend zu mehr Menschlichkeit beigetragen hat. Und zweitens, dass diese nichts Unrealistisches ist. Und zwar gerade, weil wir Menschen sind: Ethik beruht auf einer spezifischen Fähigkeit unserer Art.

Sie meinen den Menschen, etwa im Vergleich zum Tier. Zieren darum ein Mensch und ein Affe das Buchcover?

Das Cover spielt auf mehrere ethische Aspekte an: Die Gegenüberstellung Mensch–Schimpanse verweist darauf, dass Ethik eine spezifisch menschliche Dimension bedeutet. In einem Kapitel schildere ich die Ansätze des moralischen Empfindens bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen und den Bonobos. Und was in der Entwicklung zum Menschen dazu gekommen ist. Zudem nimmt die Ethik auch Rücksicht auf Tiere als leidensfähige Wesen.

Richard Egger: Mehr Menschlichkeit. Springer Gabler, 238 S.; www.richardegger.ch

