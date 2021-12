European Film Awards Europäischer Filmpreis kommt 2024 nach Luzern – hiesige Filmschaffende hoffen auf «mehr Aufmerksamkeit» Luzern rollt 2024 den roten Teppich aus: Rund 1200 Gäste werden zur Vergabe des Europäischen Filmpreises erwartet. Die Verantwortlichen sehen die Zusage als ein «bedeutendes Zeichen». Regina Grüter und Christian Glaus Jetzt kommentieren 14.12.2021, 17.49 Uhr

Es gibt die internationalen Filmpreise wie die Oscars, die kennt jeder. Dann gibt es die nationalen. Und eben auch die europäischen. Der Europäische Filmpreis bemüht sich seit Jahren um Sichtbarkeit. Seit 1988 gibt es ihn. Er soll die europäische Filmindustrie fördern und unterstützen. Die Aufmerksamkeit des Publikums auf europäische Filme lenken. Die Gala wird in ganz Europa live übertragen.

Alle zwei Jahre wird der Preis in Berlin verliehen, die Jahre dazwischen kommt jeweils eine andere europäische Stadt zum Zug. 2024 will die Europäische Filmakademie mit ihren 4100 Mitgliedern die Preise in Luzern übergeben, wie am Dienstag bekannt wurde – nach London, Paris oder Rom, Valletta, Riga oder Warschau.

Die Europäischen Filmpreise für den besten Film, die beste Regie und die beste Darstellerin gingen vergangenen Samstag an «Quo Vadis, Aida?». Regisseurin Jasmila Zbanic (rechts unten) wurde live zugeschaltet. Die Verleihung 2024 in Luzern mit 1200 Gästen kann dann hoffentlich wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Bild: Getty

Luzern reiht sich damit ein in eine illustre Gruppe von europäischen Städten. Die Freude über die Zusage sei gross, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung von Stadt und Kanton Luzern. Stadtpräsident Beat Züsli lässt sich wie folgt zitiere:

«Es ist ein bedeutendes Zeichen für Luzern als Kultur- und Bildungsstandort.»

Er hofft auf «einen zusätzlichen Motivations- und Innovationsschub» für die Kultur- und Filmwirtschaft in der Zentralschweiz. Einen solchen habe sie «auf jeden Fall nötig». Die Szene mache coronabedingt schwierige Zeiten durch.

Stadt und Kanton Luzern zahlen je 350'000 Franken

Züsli, der Präsident der Projektgesellschaft der European Film Awards 2024 ist, betont, dass es beim Anlass nicht nur um die Verleihung der Filmpreise gehe. Geplant ist ein breit gefächertes Rahmenprogramm, das über mehrere Monate hinweg stattfindet und eine Vernetzung der Filmschaffenden auf europäischer Ebene ermöglichen soll. Stadt und Kanton Luzern sprechen für den Anlass je 350’000 Franken.

Anlass kommt später als geplant nach Luzern Den Zuschlag für die Durchführung der European Film Awards hat Luzern bereits im Jahr 2019 erhalten. Die Stadt setzte sich in einer Ausschreibung des Bundesamts für Kultur gegen vier weitere Bewerbungen durch, wie Ivo Kummer, Chef Sektion Film des Bundesamts für Kultur, auf Anfrage erklärt. «Für Luzern sprach unter anderem, dass sich die Stadt ausserhalb der klassischen Filmzentren befindet. Auch, dass eine gute Infrastruktur vorhanden ist und Luzern mit dem Schweizer Filmpreis im KKL bereits Erfahrungen gesammelt hat, waren wichtige Aspekte.» Ursprünglich geplant – aber nie kommuniziert – wurde, dass die European Film Awards bereits 2022 in Luzern stattfinden. Der Zeitplan verschob sich wegen Corona. Weil Reykjavik den Anlass nicht wie vorgesehen 2020 durchführen konnte, wurde dieser um zwei Jahre verschoben. So werden die Awards erst 2022 in der isländischen Hauptstadt vergeben, Luzern kommt zwei Jahre später zum Zug. «Diese Verschiebung war wahrscheinlich nicht zu unserem Nachteil», sagt Stadtpräsident Beat Züsli. «Wir hoffen bis dahin auf eine sicherere Basis bezüglich der Pandemie für den Anlass 2024.» (cgl)

Der Europäische Filmpreis hat an Profil gewonnen, seit 2019 die Kriterien für die Auswahl verschärft wurden: Ein Film muss zusätzlich entweder eine Auszeichnung bei einem grossen Festival erhalten haben oder für grosse Aufmerksamkeit bei Filmfestivals gesorgt haben oder in mindestens drei Länder (bei Dokumentationen ein Land) verkauft oder verliehen worden sein.

Letztes Jahr war ein besonderes Jahr, als «Drunk» von Thomas Vinterberg nach dem Europäischen Filmpreis auch den Oscar in der Kategorie «Bester Internationaler Film» gewann. Gerade eben wurde «Quo vadis, Aida?» über das Massaker von Srebrenica mehrfach ausgezeichnet. Der Spielfilm der Bosnierin Jasmila Zbanic war dieses Jahr bereits für einen Oscar nominiert. Auch geht der Preis mit der Zeit: Seit 2019 gibt es erstmals eine Kategorie für die «Beste europäische Serie».

Bereits ein starkes Koproduktionsland

Die kleine, mehrsprachige Schweiz ist schon jetzt ein starkes Koproduktionsland. Mit der Verleihung des Europäischen Filmpreises 2024 in Luzern können in dieser Hinsicht sicher weitere wertvolle Kontakte geknüpft werden. Dass diese wichtig sind, betont Niklaus Zeier, Präsident des Vereins Film und Fernsehen Luzern-Zentralschweiz, welcher den Anlass mitorganisiert: «Die Filmschaffenden in der Zentralschweiz brauchen nicht neue inhaltliche Impulse. Ideen und Projekte sind vorhanden. Sie benötigen aber mehr Aufmerksamkeit und vor allem mehr finanzielle Mittel.»

Und vielleicht entdecken die anwesenden Produzentinnen und Produzenten auch die Attraktivität des Filmstandortes Zentralschweiz, der nicht nur über die nötige Logistik verfügt, sondern mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst auch über das notwendige Know-how.

Auch mit der unlängst beschlossenen Stiftung zur Filmförderung dürfte es bis 2024 schon weit gediehen sein – die im Landesvergleich jetzt noch stark unterdotierte Zentralschweizer Filmförderung ist einer der Hauptgründe für die starke Abwanderung von Absolventinnen und Absolventen.

Was für konkrete Auswirkungen die European Film Awards auf die Zentralschweiz haben, wird sich zeigen. Ivo Kummer, Chef Sektion Film beim Bundesamt für Kultur, sagt, es liege an den Akteuren, vom Anlass zu profitieren. Potenzial sei vorhanden: Es würden viele Leute aus der Szene nach Luzern kommen, welche die Region noch nicht kennen.

«Die Innerschweiz ist im Filmgeschäft noch eher ein weisser Fleck auf der Landkarte.»

