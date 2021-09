Wong Kar-wai Kultregisseur aus Honkong gibt sich dem ewigen Konflikt von Liebe und Trennung hin: Eine Retrospektive mit sieben Filmen Es ist still geworden um Wong Kar-wai. Der Hong­konger Regisseur war beschäftigt, er restaurierte seine Werke. Zu sehen sind sie im Stattkino Luzern. Regina Grüter 29.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wong Kar-wai ohne Sonnenbrille? Gibt’s nicht! Bild: PD

Die Rolle von Wong Kar-wai im Hongkong-Kino ist eine spezielle. Nur gerade sein erster Film, «As Tears Go By», war in der Heimat ein kommerzieller Erfolg. Schon mit seinem zweiten Werk «Days of Being Wild» stiess er an den Kinokassen daheim auf Ablehnung, bei der Kritik, zunehmend auch international, auf Begeisterung.

Thematisch kreisen seine Filme um die Sehnsucht nach Veränderung und Selbsterneuerung, letztlich nach (romantischer) Liebe, und urbane Entfremdung. «To me, all my works are really like different episodes of one movie», sagt Wong Kar-wai. Nicht nur sind seine Filme Episoden im Gesamtwerk, auch erzählt er oft episodisch. Auf der langjährigen Zusammenarbeit mit Szenenbildner William Chang und Kameramann Christopher Doyle gründet zu einem wesentlichen Teil die unverwechselbare visuelle Handschrift. Zu den besonderen Stilmitteln gehören Zeitlupe und Zeitraffer und eine Kamera, die sich in maroden Wohnungen mit den Figuren auf dem Bett wälzt. Bars, Cafés, Strassenküchen, Kioske sind persönliche oder unpersönliche Treffpunkte. «Tatsächlich kommt es mir nicht so sehr auf den ‹Look› einer Stadt an, auf Fassaden oder Häuser. Mich interessiert mehr die Mentalität der Leute, die Art wie sie leben», sagte der Regisseur im Jahr 2005. Es geht Wong Kar-wai darum, eine bestimmte Stimmung einzufangen.

Auf erzählerischer Ebene ist der innere Monolog stilbildend, der über die Bilder gelegt wird und den Betrachtenden in die Gedanken- und Gefühlswelt der Figuren hineinzieht. Für seine Stammschauspieler entwickelte Wong je ein eigenes Rollenprofil. Er konfrontierte Maggie Cheung und Tony Leung als männliches Pendant mit aufmüpfigen Charakteren, gespielt etwa von Leslie Cheung, bevor sie in «In the Mood for Love» das impressionistische Spiel zu einem Höhepunkt führen.

Wer ist der romantischste ­Filmemacher der Welt?

Seit dem letzten grossen Wong-Kar-wai-Film, dem Martial-Arts-Drama «The Grandmaster», ist es acht Jahre her. Die Restaurierung seiner Werke dauerte fünf Jahre und wurde vom Regisseur persönlich beaufsichtigt.

Man kann darüber streiten, ob Wong Kar-wai der romantischste Filmemacher der Welt ist oder nicht eher Aki Kaurismäki. Muss man nicht, ist es doch eine andere Form von Romantik. Noch nie wurden Blicke, (vage) Berührungen, unterdrückte und ausgelebte Leidenschaft so sinnlich inszeniert wie vom heute 63-Jährigen.

Wong Kar-wais Débutfilm spielt im hongkonger Mafia-Milieu. In der Liebe zu seiner Cousine Ngor (Maggie Cheung), die nach medizinischer Behandlung auf Lantau Island zurückkehrt, sieht der Gangster Wah (Andy Lau) einen Ausweg. Wäre da nicht sein Protegé Fly, der sich von einer ausweglosen Situation in die nächste stürzt. Unvergessen die Kussszene in einer Telefonkabine: von einer unglaublichen Leidenschaft und Wucht.

Das Drama um den Playboy Yuddy (Leslie Cheung), der seine Geliebte Su Li-zhen (Maggie Cheung) kalt abserviert, bezeichnet Wong als seinen persönlichsten Film. Es ist die erste Zusammenarbeit mit Kameramann Christopher Doyle, und es gibt erstmals ein erzählendes Ich. In einer eigenständigen Episode wird erzählt, wie sich Su Li-zhen in ihrem Liebeskummer einem Polizisten anvertraut, dem auch Yuddy später andernorts begegnen wird.

Nacheinander werden die Geschichten zweier Polizisten erzählt, die von ihren Freundinnen verlassen werden. Dreh- und Angelpunkt ist der Imbiss Midnight Express. Dazu kommen eine mysteriöse Blondine, 30 Dosen Ananas und jede Menge Chefsalat. Alles im Leben hat ein Ablaufdatum, auch die Liebe. Es ist Wong Kar-wais heiterster und hoffnungsvollster Film. Und die Gespräche von Tony Leung mit Seife oder Handtuch (!) sind allerliebst.

Ein Auftragskiller, der aussteigen möchte, seine Geschäftspartnerin – sie sehen sich nie – und ein stummer junger Mann (er hat eine Dose verdorbener Ananas gegessen), der nachts in Läden einbricht: Über die drei Figuren entwirft Wong Kar-wai in Episoden eine neuerliche Variation vom Leben in der anonymen Grossstadt Hongkong, wo man jeden Tag so vielen Menschen begegnet und doch niemandem nahe kommt. Und unterschiedliche Strategien im Umgang mit Einsamkeit entwickelt.

Lai Yiu-fai (Tony Leung) und Ho Po-wing (Leslie Cheung) führen eine On-off-Beziehung. Die stürmische Liebe zwischen den beiden Männern verschlägt sie von Hongkong nach Argentinien. Sie wollten zusammen die Iguaçu-Wasserfälle sehen. Schliesslich stecken sie fest in Buenos Aires, jeder für sich allein. Wong Kar-wai hatte genug von Hongkong und wollte ein Roadmovie in Argentinien drehen. «It’s more like I’m remaking Hongkong in Buenos Aires», sagt der Regisseur zum Schauplatzwechsel. Für jemanden zu kochen, ihn mit Essen zu versorgen, ist der ultimative Liebesbeweis in der chinesischen Kultur. Dass Lai Yiu-fai Ho Po-wing bei sich aufnimmt, als der zusammengeschlagen im Strassengraben liegt, und ihn umsorgt, Ho Po-wing seinen Freund selbst dann noch zum Kochen auffordert, als dieser krank im Bett liegt, sagt mehr über diese Beziehung aus als alles andere.

Im zweiten 1960er-Jahre-Melodram nach «Days of Being Wild» bilden die Nachbarn Su Li-zhen (Maggie Cheung) und Chow Mo-wan (Tony Leung) eine Art Schicksalsgemeinschaft: Ihre Ehepartner betrügen sie miteinander. Sie nähern sich langsam an. Als Chow Mo-wan krank ist, kocht Su Li-zhen für ihn (siehe oben); sie essen zusammen im Restaurant, und Chow Mo-wan gibt ihr Senf auf den Teller. Wie so oft bei Wong Kar-wai drückt sich Liebe übers Essen aus. Der enge Treppenaufgang zu den Wohnungen, wo sie sich aneinander vorbeizwängen, ist ikonisch. Als Leinwandpaar gingen Maggie Cheung und Tony Leung Chiu-wai mit ihrer zurückhaltenden Sanftheit und Melancholie in die Filmgeschichte ein. Die Leute hätten Maggie Cheung gemocht, sagt Regisseur Wong Kar-wai, aber vor «As Tears Go By» hätten sie nur wenige für eine ernst zu nehmende Schauspielerin gehalten.

Wong Kar-wai verlängert das Ende von «In the Mood for Love» in die imaginierte Zukunftswelt innerhalb von «2046»: Der Schriftsteller Chow Mo-wan (Tony Leung) schreibt 1966 in einem hongkonger Hotelzimmer an einem Science-Fiction-Roman. Im Kern ein Melodram, geht es um Zeit, Verlust und die Erinnerungen eines Mannes, der Hongkong einst wegen einer unerfüllten Liebe verliess, um in Singapur auf eine Frau mit demselben Namen zu treffen: Su Li-zhen (Gong Li). Eine schmerzliche Liebesgeschichte von Sehnsucht und verpasstem Glück. Der Titel weist auf das offizielle Ende der Unabhängigkeit Hongkongs hin. Aber das 1997-Syndrom, Ausdruck für Unruhe, Angst und Fatalismus im Vorfeld der Rückgabe der Kronkolonie an China, war nie prägend für Wong Kar-wais Filme. Auch wenn sich in Interviews seit 2005 eine zunehmende Abneigung des Regisseurs gegenüber Hongkong feststellen lässt.

Die vom Filmverleih Filmcoopi organisierte schweizweite Wong-Kar-wai-Retrospektive startet im Luzerner Stattkino bereits am 1. Oktober mit «Happy Together», in Überschneidung mit «Queer Cinema». Am 6. Oktober geht es chronologisch weiter mit «As Tears Go By». Alle sieben Filme werden bis zum 17. November zweimal gezeigt; weitere Infos: www.stattkino.ch/wong-kar-wai.