Chorkonzert Auftakt zum Raff-Jubiläum: Aufstieg, Fall und Wiederentdeckung eines Schweizer Romantikers Oft gespielt, dann rasch vergessen, jetzt neu entdeckt: Die Basler Madrigalisten eröffneten in Lachen und Stans das Jubiläumsjahr des Komponisten Joachim Raff mit Kleinoden pulsierender Chormusik. Roman Kühne Jetzt kommentieren 14.02.2022, 13.43 Uhr

Sangen nie gedruckte Kleinode von Raff: die Basler Madrigalisten in der Pfarrkirche Stans. Bild: Pius Amrein (13. Februar 2022)

Er ist jung, er ist ehrgeizig und er ist frustriert. In Lachen, im Kanton Schwyz geboren, gilt Joachim Raff als eine der grössten Komponistenhoffnungen der 1850er-Jahre. Doch der Schweizer hat Schulden. Just in dem Moment, wo er eine Festanstellung in München bekommen soll, erreicht ihn ein Haftbefehl. Wieder einmal zahlt er nicht und muss in den Hausarrest.

An Raffs Schicksal erinnern jetzt, im Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag des Komponisten am 27. Mai, eine Reihe von Konzerten. Den Auftakt machten am Wochenende in Lachen und Stans die Basler Madrigalisten mit Vokalmusik von Joachim Raff.

Trotz Erfolgen immer knapp bei Kasse

Wahrscheinlich ist es in jener Krise der Mentor Franz Liszt, der ihn vor dem Gefängnis rettet. Aber Raff fühlt sich vom grossen Komponisten mehr ausgenützt denn gefördert. Seine Verlobte, die Schauspielerin Doris Genast, sieht die Verbindung der zwei nicht gerne. Das ständige Trinken und Diskutieren schade ihrem reizbaren Joachim, ist sie überzeugt. Ein Händchen fürs Finanzielle entwickelt Raff zeit seines Lebens nie. Die Heirat mit Doris 1859 findet wegen der Unkosten im kleinsten Kreise statt, schreibt seine Biografin und Tochter Helene.

Wenig deutet darauf hin, dass sich hier einer der erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit formt. Und das in den Jahren von Johannes Brahms, Richard Wagner oder eben Franz Liszt? Seine erste Sinfonie, mit 40 Jahren komponiert, schlägt ein wie eine Bombe. Im vierten Satz zitiert er «Was ist des Deutschen Vaterland». Das Publikum im Wiener Musikverein tobt vor Begeisterung. Zehn weitere Sinfonien folgen, Konzerte, Dutzende von Kammermusikwerken und Kompositionen für Klavier. Daneben schreibt er sechs Opern.

Brahms kommt an seine Konzerte, Wagner geht bei ihm ein und aus. Wie weit sich die beiden mögen, ist jedoch unklar. Raff findet Wagners «Tristan» zu «extravagant». Wagner bezeichnet den Schweizer als «trockenen, nüchternen, auf seinen Verstand eingebildeten Menschen». Tatsache ist, dass nur wenige Komponisten zu Lebzeiten so oft gespielt werden wie der Schweizer. Und dass nur wenige nach ihrem Tod so schnell vergessen gingen wie Joachim Raff.

Eine Entdeckung gleich zu Beginn

Im Jubiläumsjahr soll sich dies also ändern mit einer Offensive von Konzerten, die teils unter dem Patronat der Joachim-Raff-Gesellschaft aus Lachen stehen. Den Auftakt machten die Basler Madrigalisten unter dem Titel «Mondenglanz» mit A-cappella-Werken von Raff in der Pfarrkirche Stans und boten gleich eine Entdeckung, wurden doch diese Kleinode zu Lebzeiten des Künstlers nie gedruckt.

Da ist das herrliche, dunkel beginnende «Pater noster». Trotz seiner weiten Bögen erklingt es licht und leicht. Überraschende Einwürfe der Sopranistinnen kontrastieren mit tiefsten Bässen. Die 22 Sängerinnen und Sänger zeichnen die dichten Akkorde souverän in Intonation und fasslich in der Gestaltung. Unter der Leitung von Raphael Immoos, der in Luzern Kirchenmusik studierte, entwickelt sich ein sensibles Spiel von Klängen und Farben. Rund im Bogen, ja zärtlich ziehen die leisen Stellen im «Ave Maria» vorüber. Ein duftender Vorwärtspuls, bedacht und würdig. Nur die schnelleren Passagen – zum Beispiel in den nicht ganz so spannenenden «Vier Marianischen Antiphone» – verschwimmen etwas in der weiten Kirchenakustik.

Ein Vergnügen sind die teils lautmalerischen «Zehn Gesänge». Ideenreich, wie im Hintergrund das Wort «Horch» pulsiert, während der Chor vordergründig das Schneeglöckchen zeichnet. Zärtlich interpretieren die Sänger «Stilles Glück». Die hervorragende Klangbalance, die sanfte Fülle der Stimmen und die empfindsame Nuancierung durch die Basler Madrigalisten öffnen ein vielversprechendes Tor für diesen zu entdeckenden Komponisten.

Hinweis: Konzerte zum Joachim-Raff-Jahr, u.a. mit den Leipziger Gewandhauschören in Lachen: www.joachim-raff.ch

