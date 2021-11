Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters: Steven Isserlis

Klassik Luzerner Sinfonieorchester: Cellist Steven Isserlis eröffnet das neue Klavierfestival Am Dienstag wurde im Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters dessen neues Klavierfestival eröffnet. Der Starcellist Steven Isserlis und die Pianistin Connie Shih machten mit Camille Saint-Saëns Furore. Urs Mattenberger 10.11.2021, 06.22 Uhr

Cellist Steven Isserlis. pd

Schon nach dem Eröffnungskonzert des Camille Saint-Saëns gewidmeten Klavierfestivals des Luzerner Sinfonieorchesters fragte man sich gestern im Orchesterhaus beim Südpol, wieso dieser Komponist nicht häufiger aufgeführt wird. Da liessen die beiden Cellosonaten, gespielt von Steven Isserlis und der Pianistin Connie Shih, in Sachen leidenschaftlicher Romantik keine Wünsche offen.

In der ersten Sonate lösten sich blockhaft hingewuchtete Akkorde des Klaviers auf in gespenstische Suchbewegungen des Streichinstruments, das sich aus tiefsten Abgründen heraus zu betörend strömendem Gesang entfaltete. Die zweite stürzte sich, nach einem vital-sprühenden Auftakt, in ein ausschweifendes Fantasieren zwischen inniger Romanze und nervöser Fuge. Fantastisch waren auch die Wiedergaben, weil der Cellist wie die Pianistin bei allem Furor ein Höchstmass an feinnervig-filigraner Klarheit wahrten.

Saint-Saëns: Experimentierfreudiger «Konservativer»

Formklarer Klassizismus dort, rhapsodische Freiheit hier: Dass Saint-Saëns’ Werk nicht in eindeutige Schubladen passt, sieht Isserlis als einen Grund für dessen Vernachlässigung im Konzertbetrieb. Als Komponist war er ein «Konservativer», schreibt der Cellist in einem Essay zu dessen 100. Todestag am 16. Dezember, aber einer, der ständig «mit Farben und Harmonien experimentierte».

Gegen Ende seines schillernden Lebens galt der mit 86 Jahren verstorbene französische Komponist als altmodisch, weil er zum Zeitgenossen von Strawinsky und Schönberg wurde. Er wurde diesen Ruf bis heute nicht los, aber das Klavierfestival bietet – mit Kammer- und Sinfoniekonzerten bis Freitag – beste Gelegenheit, ihn zu korrigieren.

