Festival Die Stanser Musiktage sind zurück: Diese Sonderausgabe verspricht Spannung Nach zwei Jahren finden die Stanser Musiktage ab Mittwoch erstmals wieder hautnah statt. Das Konzertprogramm geht in fast alter Grösse über diverse Bühnen, mit illustren Acts. Der gesellschaftliche Teil erfährt eine wesentliche Änderung. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Sängerin Oum aus Marokko verbindet arabische Musik mit Soul und Jazz. Bild: PD

Die Macherinnen und Macher der Stanser Musiktage waren die letzten zwei Jahre aufgrund der Coronasituation auf eine harte Probe gestellt. Da wurde geplant, diskutiert, verworfen, umgestellt und nach alternativen Formen gesucht. Trotzdem konnte das Festival nicht oder wie letztes Jahr eher nur symbolisch durchgeführt werden. Ab kommenden Mittwoch ist es wieder da, etwas kleineres, vielleicht umso feineres Festival. Dass es als «Sonder Edition» verkauft wird, hat seine Gründe.

25 Konzerten auf 13 verschiedenen Bühnen

Noch im Dezember sah die Situation ungemütlich aus.

«Mitten in der ansteigenden Omikronwelle mussten wir entscheiden, ob wir das grosse Festival riskieren»,

sagt Candid Wild, Leiter der Stanser Musiktage. Angesichts von 600 Helferinnen, den rund 50 Ressorts leitenden Personen sowie den grossen Infrastrukturausgaben habe man nicht weiter zuwarten können. «So haben wir uns im Dezember aufgrund des grossen Risikos für eine Konzertreihe entschieden, die wir nach Möglichkeit ergänzen und erweitern konnten. Und das Dorffest haben wir redimensioniert.»

Parallel zur sich verbessernden Pandemie-Situation sind seit Anfang Jahr ständig neue Acts dazugekommen. Mit dem Ergebnis, dass man vom Mittwoch bis Sonntag mit 25 Konzerten auf 13 verschiedenen Bühnen annähernd eine gleich grosse Palette an Bands und Musikerinnen und Musikern werden erleben kann wie 2019 und zuvor. Gestrichen sind die Kollegi-Konzerte, dafür werden neue und kleinere Lokalitäten bespielt, etwa der Klostersaal im Culinarium Alpinum oder die Ermitage in Beckenried.

Bill Frisell Trio und eine emanzipierte Muslimin

Mehrere Festival-Höhepunkte mit bekannten Namen finden im Theater an der Mürg statt. Roman Nowka’s Hot 3 mit Special Guest Stephan Eicher ist ausverkauft, ebenso die neapolitanische Band Assurd (Klostersaal). Begehrt sind Karten für die Konzerte des Bill Frisell Trios, von Oum und von Andreas Gabriel Verändler. Oum ist eine marokkanische Sängerin, die arabische Musiktradition mit Soul und Jazz verbindet und sich als emanzipierte muslimische Frau sieht.

Der legendäre US-Gitarrist Bill Frisell tritt mit seinem Trio an. Bild: PD

Auch der Geiger und Komponist Andreas Gabriel hätte wie Oum schon 2020 auftreten sollen. Er hat mit dem «Verändler» eine moderne Volksmusik-Sinfonie geschaffen, die an gewisse Traditionen der Schweizer Volksmusik anknüpft und sie mit dem zeitgenössisch geprägten Musikverständnis des Komponisten verbindet. Das zehnköpfige Ensemble besteht aus herausragende Profi-Exponentinnen und -Exponenten der aktuellen Volksmusik-Szene.

Ganz besondere Hörerlebnisse

Eine Auseinandersetzung mit den Klängen der Heimat, ihrer zeitgenössischen Interpretation und Weiterentwicklung verspricht der Solo-Auftritt des Pianisten Jul Dillier am präparierten Flügel. In Sachseln aufgewachsen, lebt er heute in Wien. Sein Solo-Album «solétudes», das dem Auftritt zugrunde liegt, ist letztes Jahr erschienen.

Der Obwaldner Pianist Jul Dillier. Bild: Ralph Kuehne

Ein Top-Duo bildet die Jodlerin und Sängerin Nadja Räss mit dem Schwyzerörgeler und Akkordeonist Markus Flückiger. Ihr Volksmusik-Programm ist ein Leckerbissen und kann auf dem Stanserhorn genossen werden. Das Luzerner Frauen-a-capella-Quartett famm hat alte Volkslieder wunderbar zeitgemäss arrangiert und trägt sie in der Ermitage in Beckenried vor.

Das Luzerner Frauen-a-capella-Quartett famm modernisiert alte Volkslieder. Bild: Ingo Höhn

Wer experimentelle Gitarrenklänge mag, liegt mit dem Bhutanesen Tashi Dorji goldrichtig. Mit Groove und Synthie haut das arabische Brüderpaar von Tootard auf den Putz. Auch im Chäslager verströmt Céu und ihre Band den Charme des von brasilianischer Musik geprägten Global Pop. Und der ungewöhnliche Sänger Luca Koch stellt seine Band Paper Crane vor, die von Jazz, Pop, Kammermusik und Elektronik beeinflusst ist.

Speziell in Musik und Auftritt: Luca Koch (Paper Crane). Bild: Chloé Wilhem

Eine eindringliche Hörerfahrung bietet der Auftritt von Kali Malone und Stephen O’Malley an der Orgel in der Kapuzinerkirche.

Was letztes Jahr schon via Stream erprobt wurde, ist nun live in der Pfarrkirche zu erleben: Der Auftritt des Gori Frauenkammerchors aus Georgien mit vier jungen Musikerinnen und Musikern aus der Elektronik-Szene. «Wenn das nur annähernd so klingt, wie die digitale Produktion letztes Jahr, wird das ein Hammerkonzert», freut sich Candid Wild.

Der Gori Frauenkammerchors aus Georgien tritt mit Musikerinnen und Musikern aus der Elektronik-Szene auf. Bld: PD

Zeltlandschaft macht den Dorfplatz zum Fokus

Die «Sonder Edition» der Stanser Musiktage betrifft insbesondere das Dorffest, das aus logistischen Gründen kleiner ausfallen wird. Mit einer offenen Zeltlandschaft wird der Dorfplatz trotzdem zu einem Fokus. Dort spielen lokale Bands, gibt es Food Trucks und eine Buvette. Mit einer liebevollen Gestaltung des Dorfplatz-Ambientes und auch der anderen Lokalitäten sollen sich die Besuchenden wohlfühlen. Das SMT-Bistro im Culinarium Alpinum serviert Speisen aus aller Welt. Es gibt auch verschiedene Bars im Theater an der Mürg, im Klosterkeller und im Chäslager.

Besucherinnen und Besucher von Konzerten fahren kostenlos ÖV

Das Festivalplakat wurde zusammen mit der Künstlerin Anita Zumbühl gestaltet. Sie ist für 2022 und 2023 auch für das Kunstprojekt zuständig, das mit dem Nidwaldner Museum durchgeführt wird. Das Sponsoringgefäss «250 pro SMT» wird dieses Jahr für die Unterstützung von geflüchteten Kindern aus der Ukraine genutzt.

Erstmals können Besucherinnen und Besucher von Konzerten im ganzen Tarifverbund Passepartout kostenlos mit Bahn oder Bus an- und zurückreisen, einen Ausflug aufs Stanserhorn machen oder Nidwaldner Museen besuchen. «Das ist auch als Angebot für jene gedacht, die etwas länger in Stans bleiben wollen», sagt Wild. Die «Sonder Edition» bietet viel mehr, als man noch vor wenigen Monaten erwartet hatte.

Stanser Musiktage: Vom 27. April bis zum 1. Mai. Alle weiteren Infos: www.stansermusiktage.ch

