Festival Mongolische Obertonsänger mit einheimischen Jutzerinnen: Obwald vereint Klänge und Kulturen Am Volkskulturfest Obwald in Giswil werden Formationen aus der Mongolei, Andalusien, Georgien und der Schweiz auftreten. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 03.05.2022, 19.30 Uhr

Auf der Lichtung Gsang in Giswil findet vom 30. Juni bis am 3. Juli das 16. Volkskulturfest Obwald statt. Zum letzten Mal stellt Martin Hess das Programm zusammen. Da die Covid-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren Hess ausgedehnte Reisen auf der Suche nach Volkskultur in aller Welt verunmöglicht hat, greift er auf ausländische Gruppen zurück, die schon früher am Obwald aufgetreten sind.

Die Nidwaldnerin Patricia Dahinden und Bolormaa Enkhtaivan aus der Mongolei werden am Obwald gemeinsam auftreten. Bild: Niklaus Spoerri

Zu sehen sind ein georgischer Chor, Flamenco-Sängerinnen und -Tänzerinnen aus Andalusien und ein mongolischer Pferdekopfgeiger. «Ich habe gute Freunde ans Obwald eingeladen», sagt Martin Hess. Dazu kommen einheimische Formationen aus Bern, Schwyz, Nidwalden und Obwalden.

Spannende Mischungen auf der Bühne

In seinem Programm mischt Hess die verschiedenen Formationen bunt durcheinander. Das Muotathaler «Gäuerle» – eine Art «Bödele» – trifft auf Flamenco. Oder georgische Sänger ­werden mit Muotataler Juuz kombiniert, mongolische Obertonsänger mit Obwaldner Jutzerinnen. Hess:

«Bis jetzt kennen sich die Gruppen erst von Aufnahmen.»

Doch es gebe eine gegenseitige Begeisterung, die ganz unterschiedlichen Klänge zu kombinieren. «Das wird eine spannende Sache», ist Martin Hess überzeugt. Denn je länger die Formationen am Obwald miteinander musizierten, umso mehr werde sich das Zusammenspiel verändern. «Es kann sehr gut sein, dass das Programm bis am Samstagabend ganz anders daherkommt als am Donnerstag», sagt er.

Nicht noch einmal auf die Beine stellen konnte Hess das für 2020 fertig geplante Programm mit chinesischen Mitwirkenden. Vor zwei Jahren musste das Volkskulturfest abgesagt werden. «Und auch zurzeit wäre die Ausreise für die chinesischen Künstlerinnen und Künstler aufgrund von Corona nicht möglich», so Martin Hess.

Der Vorverkauf für Obwald beginnt am 9. Mai. Informationen unter www.obwald.ch

Die Muotataler Juuzer «Natur Pur» mit Heinz Gwerder, Daniel Schmidig, Bernhard Betschart und Christian Gwerder werden ebenfalls am Start sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen