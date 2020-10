Festival Strings Lucerne: Das vorerst letzte Konzert im KKL ist vorbei Aus. Schluss. Vorbei. Die Festival Strings Lucerne spielten das letzte Konzert im KKL vor den neuen Coronamassnahmen. Roman Kühne 29.10.2020, 18.30 Uhr

Das Festival Strings Lucerne Konzert am Mittwochabend. Bild: Fabrice Umiglia

War es dies jetzt? Und für wie lange? Am Schluss des für den Moment letzten Konzertes im KKL ist es ein wundersames Gemisch, das durch die Reihen weht. Betrübnis, Schwermut und Ungewissheit. Aber auch die Freude und Genugtuung, diesem Konzert doch noch beigewohnt zu haben. Dass es jetzt genau die Festival Strings Lucerne sind, die den vorläufigen Endpunkt im KKL setzen, scheint fast einem Plan zu folgen. Als im März der Lockdown verordnet wurde, waren die Festival Strings die ersten, deren Konzert im KKL nicht mehr stattfand.

Zwei Tage vor dem Auftritt war nicht nur die Kultur, sondern die Welt eine andere. Und jetzt sind sie die Letzten, die noch spielen dürfen.

In extremis, vier Stunden vor dem Verbot von Grossveranstaltungen. Und während man an diesem Abend im grossen Konzertsaal sitzt, fragt man sich zum x-ten Mal, warum die Politik alle Kulturhäuser und Eventhallen über den gleichen Leisten schlägt. Dem KKL wurde von Fachleuten ein ausgezeichnetes Lüftungskonzept attestiert. Die Gäste sitzen weit auseinander – auch wenn man sie teils noch grosszügiger auf die verschiedenen Stöcken verteilen könnte. Und nach dem Konzert gibt es keine grösseren Ansammlungen, geschweige denn Partys vor dem Gebäude.

Duftende Wärme und Albtraumritt

Als ob die Festival Strings Lucerne es geahnt hätten und einen Kontrapunkt zur drohenden Gedrücktheit setzen wollten, ist es ein heiteres, beschwingtes Programm, mit dem sie ihre Luzerner Saison «eröffnen». Gleich drei Stücke im leichten A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und Peter Tschaikowsky formen den Abend. Zuerst spielt die Streicherin Baiba Skride das fünfte Violinkonzert des Österreichers. Praktisch frisch aus dem Aufnahmestudio, wo sie die 5 Violinkonzerte Mozarts gerade mit dem Swedish Chamber Orchestra auf CD brannte.

Überraschend ist zuerst einmal, dass Skride den Mozart im KKL mit viel Vibrato spielt, etwas ungewohnt für heutige Ohren. Glücklicherweise – in Kombination mit ihrer schlanken Spielweise und differenzierter Tongebung – tönt das ohrwurmreiche Stück dennoch nie zu opulent oder theatralisch. Die Tempi sind eher auf der zurückhaltenden Seite.

Es ist ein fröhlicher, aber teils etwas gar höfischer Mozart, der hier elegant seine Tänzchen dreht.

Herausragend ist das «Adagio». Skride gibt diesem Teil eine kokette Melancholie, eine sinnliche und duftende Wärme. Die Kadenz im ersten Satz – die Violinistin hat alle selbst geschrieben – hat eine ferne, fast abwesende Qualität, in der aber immer auch etwas Schalk mitspielt. Der albtraumhafte Ritt im Schlusssatz bringt dann auch noch etwas mehr Feuer in das Stück.

Jubelnder Schluss der Hoffnung

Der Gegenentwurf ist die satte und blumige Interpretation der Rokoko-Variationen von Peter Tschaikowsky durch den Cellisten Pablo Ferrández. Der 29-jährige Spanier ist Stipendiat der Anne-Sophie-Mutter Stiftung und ein aufstrebender Stern in der europäischen Cello-Szene. Pablo Ferrández spielt mit dichtem und aussergewöhnlichem Ton, der ihn von der dramatischen Tiefe bis in die vibrierende Höhe trägt. Einerseits entwickeln sich so packende Momente. Andererseits ist sein Spiel gar etwas klangfixiert, lullt der satte Ton partiell die Nuancen ein. Eine Enttäuschung ist «La muse et le poète für Violine und Violoncello» von Camille Saint-Saëns. Zu unterschiedlich sind die beiden Solisten, als dass sie sich finden mögen. Baiba Skride mit ihrem leichten Singen hat es schwierig gegenüber dem saftigen Streichen von Pablo Ferrández. Der gemeinsame Auftritt ist weniger eine gegenseitige Inspiration, denn zwei aneinander vorbeilaufende Gespräche.

Und so ist es denn der Auftritt der Lucerne Festival Strings und ihr Spiel in der 29. Sinfonie von Mozart, die dem Abend seinen positiven Stempel aufrückt. Unter der Leitung von Daniel Dodds vom ersten Pult aus entwickeln die Musiker, wie auch schon in der Begleitung der Solisten, ein variantenreiches, sensibles und stimmiges Spiel.

Vor allem das «Andante» ist voller Nuancen. Ein sprudelnder Geist mit vielen Räumen. Zwar hat das finale «Allegro» nicht mehr ganz die scharfe Präzision und Einheitlichkeit. Mit einem jubelnden Schluss setzten die Festival Strings jedoch einen kräftigen Hoffnungspunkt für, hoffentlich bald eintretende, bessere Zeiten.